Estados Unidos intensifica sus bombardeos sobre el ISIS en el este de Siria tras el anuncio de retirada de Trump

Consecuencias de la campaa de bombardeos de EE. UU. en Al Kashmah, de donde huyeron los civiles debido a los incesantes ataques. (Foto obtenida por The Intercept)

Despus de que el presidente Donald Trump anunciara la retirada de 2.000 soldados de Siria el mes pasado, el ejrcito estadounidense ha incrementado su campaa de bombardeos sobre el territorio restante del Estado Islmico en la parte oriental del pas, segn fuentes sobre el terreno y como atestiguan las fotografas que obtuvimos.

Los ataques ms feroces de la semana pasada se produjeron en Al Kashmah, una aldea en el ro ufrates cerca de la frontera con Iraq, segn la informacin facilitada por tres fuentes en el este de Siria. En medio de los ataques areos y de artillera por parte de las Fuerzas Democrticas Sirias (FDS) respaldadas por Estados Unidos, los civiles y familiares de los combatientes de ISIS huyeron a las aldeas situadas al sur, segn dichas fuentes. Si bien Al Kashmah an no ha cado, las nicas personas que quedan all son combatientes luchando en lo que se ha convertido en la primera lnea de la guerra contra el ISIS en la provincia de Deir al-Zour.

Los combatientes del ISIS se agrupan en aldeas a lo largo del ufrates, desde la frontera con Iraq hasta el sur de Hajin, un antiguo bastin suyo que cay a mediados de diciembre ante las FDS, una milicia integrada por kurdos. Permanecen an en esas zonas alrededor de 50.000-60.000 personas, segn un activista civil en Deir al-Zour que documenta los abusos de los derechos humanos y pidi no ser identificado por razones de seguridad. Los civiles de estas zonas no tienen dnde ir ni dnde esconderse del bombardeo de sus aldeas por parte de EE. UU., dijo el activista, sealando que los residentes han sufrido daos por igual a manos del gobierno sirio, de EE. UU. y del ISIS.

Las aldeas controladas por el ISIS a lo largo del ufrates estn siendo objetivo de las incursiones de bombardeos de EE. UU. desde noviembre como parte de la Operacin Roundup. Adems de los objetivos militares, la Operacin Roundup bombarde zonas civiles, incluido un hospital , segn informaron The Intercept y Al Jazeera el mes pasado.

La repentina decisin de Trump del 19 de diciembre pasado, de retirar rpidamente las tropas terrestres de EE. UU. involucradas en la lucha contra el ISIS en Siria, cogi por sorpresa incluso al Departamento de Defensa. Al hablar con los periodistas durante aquel da, el presidente se neg a dar un calendario de retirada diciendo que se producira a lo largo de un perodo de tiempo determinado. Sin embargo, el aumento en la intensidad de los bombardeos contradice las afirmaciones de Trump y otros respecto a que el ISIS ha sido derrotado o que la guerra de EE. UU. en Siria, que en gran parte se ha llevado a cabo desde los cielos, ha terminado. No est claro si proseguirn los ataques areos de EE. UU. una vez que las tropas se hayan marchado.





Bombardeos en Al Kashmah (Foto obtenida por The Intercept)

Durante los ltimos das de 2018, la campaa de EE. UU. estuvo bombardeando los pueblos situados arriba y abajo del ufrates, centrndose principalmente en Al Kashmah. En la noche de la vspera de Ao Nuevo, las bombas cayeron implacablemente sobre el lugar; a la maana siguiente, la aldea estaba en gran parte destruida, segn un combatiente del ISIS all presente. (Para este artculo, y a travs de los servicios de mensajera, entrevistamos a miembros del ISIS y de las FDS, as como a un lder tribal, aceptando su anonimato para evitar que todos ellos puedan convertirse en blanco de las diversas facciones en conflicto por el hecho de hablar con periodistas).

Segn dos fuentes en el terreno, la coalicin contra el ISIS parece estar atacando los cibercafs, lugares que civiles y combatientes del ISIS utilizan por igual en los pueblos. Segn las fuentes, no forman parte de la infraestructura de comunicaciones tcticas del ISIS, pero los militantes suelen utilizarlas para comunicarse con el mundo exterior, especialmente con sus familias en otros pases.

Sencillamente, les gusta trastornar y desordenarlo todo, dijo un combatiente del ISIS en una entrevista. Bombardearon los lugares donde venden gasolina para los motores, o aceite de cocina, o donde filtran el agua, atacan todos estos lugares. No solo la red, lo bombardean todo para que tu vida sea horrible.

El riesgo de vctimas civiles de los bombardeos en Deir al-Zour es alto porque las aldeas rurales se han convertido en zonas densamente pobladas con las familias de combatientes del ISIS y los civiles que huyen en los ltimos meses desde ciudades y pueblos ms grandes que han cado ante las fuerzas lideradas por los kurdos. Aqu no hay ningn edificio que est vaco, dijo el combatiente del ISIS, refirindose a las aldeas restantes controladas por su grupo en Deir al-Zour. Los combatientes y los civiles en las aldeas han descrito la campaa de bombardeos de los EE. UU. como una poltica de tierra quemada, usando un trmino rabe que se traduce como quemar la tierra.

El domingo 30 de diciembre, el ejrcito estadounidense admiti haber matado a 1.139 civiles en Iraq y Siria desde el inicio de su campaa contra el ISIS en 2014. Esa cifra es significativamente menor que las estimaciones de vctimas civiles reunidas por grupos de vigilancia como Airwars, que ha declarado que la cifra de civiles asesinados flucta entre los 7.308 y los 11.629.

En respuesta a una lista de preguntas sobre los bombardeos en Siria, un portavoz del Departamento de Defensa dijo en un comunicado que la coalicin dicta el ritmo de nuestros ataques contra objetivos del ISIS de forma deliberada y tras considerar cuidadosamente su impacto en los civiles. El aumento de los ataques a finales de diciembre tuvo como objetivo especfico degradar las capacidades de ISIS y no estuvo relacionado con ninguna otra variable.

Tras el anuncio de retirada de Trump, los kurdos, que lideraban las fuerzas sobre el terreno que se haban asociado con EE. UU. en la lucha contra el ISIS en Siria, contactaron con el presidente Bashar al-Asad de Siria buscando proteccin. Al sentirse traicionados por EE. UU., los kurdos estn preocupados ante un posible ataque de Turqua, que desde hace mucho tiempo teme que su propia poblacin minoritaria kurda pueda envalentonarse por la existencia de un Estado kurdo o una regin autnoma al sur de Turqua. (En marzo de 2018, las Fuerzas Armadas turcas y las milicias aliadas les arrebataron a los kurdos el control de la ciudad siria de Afrin).

Por otra parte, tras la evacuacin de civiles de Al Kashmah, el ISIS negoci un alto el fuego de tres das con los kurdos, segn tres fuentes en el terreno. El lunes, siete camiones que transportaban alimentos y ayuda humanitaria entraron en las reas controladas por el ISIS en funcin de ese acuerdo, segn una fuente del ISIS y una de las FDS. El alto el fuego estaba programado inicialmente para que finalizara el 31 de diciembre, pero los responsables del ISIS estn hablando de una posible extensin a seis meses, segn un combatiente del ISIS que tiene conocimiento de las conversaciones aunque no interviene en ellas. Durante el alto el fuego temporal, algunos combatientes y desertores del ISIS huyeron de Deir al-Zour hacia otras partes de Siria, segn dos fuentes que haban hecho ellos mismos esos viajes.

Un alto el fuego duradero permitira que los tan necesarios suministros llegasen a los civiles en las aldeas, aunque el ISIS lo utilizara tambin para reagruparse. Los kurdos conseguiran una salvaguardia ante una posible guerra con dos frentes en caso de que los turcos les atacaran.

Un alto el fuego entre el ISIS y los kurdos, junto con la potencial proteccin de los kurdos por parte del gobierno sirio, socavaran en gran parte las justificaciones pblicas de Trump para retirar las tropas estadounidenses de Siria. En un tuit, Trump describi que Turqua podra encargarse fcilmente de lo que quede del ISIS. En un tuit posterior, el presidente habl de su conversacin con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan:

"El presidente @RT_Erdogan de Turqua me ha informado con toda firmeza que va a erradicar lo que quede del ISIS en Siria y es un hombre que puede hacer eso y ms, Turqua est justo en la puerta de al lado. Nuestras tropas estn volviendo a casa"

Pero la posibilidad de que Turqua complete un trabajo de limpieza contra el ISIS en Siria parece ser cada vez ms improbable debido a que las alianzas cambian all rpidamente.

***

Mientras tanto, el ejrcito estadounidense contina lanzando bombas sobre Deir al-Zour a pesar del hecho de que los kurdos, recientemente abandonados por EE. UU., no estn actualmente enfrentndose a los combatientes del ISIS.

Han apualado por la espalda a todos sus aliados y ahora estn matando a la gente de aqu, dijo el combatiente del ISIS, refirindose a EE. UU. Al final, el Estado Islmico sobrevivir y se extender o caer, pero aqu habr personas que recordarn lo que ha sucedido y lo contarn y se difundir por todo Oriente Medio.

Ali Younes es un destacado periodista de Al Jazeera.

Trevor Aaronson es colaborador de The Intercept y director ejecutivo del Florida Center for Investigative Reporting. Es asimismo autor de The Terror Factory: Inside the FBIs Manufactures War on Terrorism. Ha sido finalista en dos ocasiones de los Premios Livingston, y ha ganado los premios Molly National Journalism, Data Journalism y John Jay College/Harry Frank Guggenheim Excelence in Criminal Justice Reporting. Sus trabajos para The Intercept han conseguido menciones honorficas en los Premios Online Journalism.

Fuente:http://theintercept.com/2019/01/03/syria-bombing-troop-withdrawal/

Esta traduccin puede reproducirse libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar a los autores, a la traductora y a Rebelin.org como fuente de la misma.