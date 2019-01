Balance de la Revolucin cubana

Socialismo tropical desde hace 60 aos

Soberana

Hace sesenta aos lasy los cubanos entraron en la historia al derrotar junto con algunos centenares de rebeldes al ejrcito mejor adiestrado del continente. Expulsaron a los yanquis de su isla y lograron construir ante las narices de Estados Unidos una sociedad socialista. Contra viento y marea resistieron la agresin militar, econmica y diplomtica de la mayor superpotencia conocida. La Revolucin cubana acab con la idea pesimista de que era imposible una va progresista en el patio trasero del To Sam.

Antiimperialismo

En 1961 infligieron una derrota humillante al imperialismo estadounidense en la Baha de Cochinos. Ningn pas latinoamericano ha humillado tanto a la Casa Blanca. Un cuarto de siglo despus los soldados cubanos, a quienes Angola haba pedido ayuda, dieron el golpe de gracia, a miles de kilmetros de su pas, al ejrcito del apartheid que, sin embargo, estaba mucho mejor equipado. As, una isla pequea e insignificante determin en parte la libertad de Mandela y la historia de frica.

Junto con Venezuela Cuba fue pionera de la integracin de los pases latinoamericanos (ALBA, CELAC, UNASUR) en detrimento de la influencia de Washington en esta regin. (1)

Economa

La poblacin cubana ha resistido al bloqueo econmico ms largo de la historia. En treinta aos ha perdido en dos ocasiones a sus principales socios econmicos, lo que para la mayora de las economas habra sido un golpe fatal, pero tambin en esto sobrevivi sin explosiones sociales. Al igual que cualquier pas del Tercer Mundo Cuba se enfrenta a graves problemas econmicos. Ahora bien, como demuestrael grfico, los resultados no son demasiado malos comparados con los pases de la zona. Sin el bloqueo y sin la cada de la Unin Sovitica Cuba tendra a da de hoy un PNB por habitantesimilar al de Italia.

Logros sociales

A consecuencia de su pasado colonial, del bloqueo econmico, de la falta de importantes recursos naturales y de la cada de la Unin Sovitica, en el mbito econmico el pas sigue siendo un pas del Tercer Mundo. No obstante, ha logrado alcanzar un nivel social, intelectual y cultural que se sita entre los mejores del mundo. Por medio de la prueba y error Cuba ha conseguido edificar un proyecto social diferente cuyo elemento central es el pleno desarrollo de la poblacin y no el beneficio. Si todos los pases latinoamericanos proporcionaran la misma atencin mdica y el mismo apoyo social a sus poblaciones cada ao moriran 130.000nios y nias menos . Segn laUNESCO , el nivel de enseanza de Cuba supera con mucho el del resto de Amrica Latina. Cuba tambin desempea un papel fundamental en el continente en los mbitos del gnero, la diversidad y los derechos LGBT.

Internacionalismo

Cuba no se ocupa nicamente de sus propios habitantes. "La solidaridad es la ternura de los pueblos", deca Che Guevara. El pueblo cubano lo evidencia de forma impresionante. Actualmente casi 50.000 personas profesionales de la salud cubanas, la mitad de ellas mdicos y mdicas, operan en ms de 60 pases y desde 1998 se han formado en Cuba gratuitamente 20.000 mdicos y mdicas de 123 pases. Solo Cuba enva ms profesionales de la salud que la Organizacin Mundial de la Salud. Si Estados Unidos hiciera el mismo esfuerzo que Cuba enviara dos millones de mdicos y mdicas al mundo, y habra formado ms de un milln de estos profesionales en los ltimos 15 aos. La escasez de personas trabajadoras de la salud en el Sur se habra arreglado inmediatamente.

Una Revolucin que tiene el corazn verde

En 1992, en la Cumbre de la Tierra en Ro de Janeiro Fidel Castro fue el primer jefe de Estado en advertir sobre el exterminio del gnero humano. Defendi un cambio radical en el mbito ecolgico. Este cambio tambin se ha realizado en la isla. Actualmente Cuba es el nico pas del mundo en el que un desarrollo social muy alto (HDI) se combina con una huella ecolgica pequea.

Proceso de toma de decisiones

Nuestra economa y nuestro rgimen poltico estn dominados por multinacionales y grandes grupos de capital. En Cuba se ha acabado con este poder y se ha sustituido por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la confederacin de las diferentes centrales sindicales. Sin lugar a dudas el proceso de toma de decisiones est muy uniformizado. Sin embargo, se compensa con una forma de democracia directa. Adems de celebrar elecciones parlamentarias cada cinco aos, existe un sistema de consulta bastante singular. Se consulta ampliamente a la poblacin para todas las decisiones importantes y se busca un consenso. En Cuba no se toma ninguna medida si no tiene un fuerte apoyo. Esto explica, entre otras cosas, por qu el Gobierno cubano puede contar con un gran apoyo de la poblacin a pesar de unas condiciones que a veces son muy difciles.

Con un sistema as en Blgica se habra establecido un impuesto a las personas millonarias hace tiempo y no se habra retrasado la edad de jubilacin a los 67 aos.

Medios de comunicacin

En los pases capitalistas el debate poltico se lleva a cabo sobre todo en los medios de comunicacin o, para ser ms exactos, por los medios de comunicacin. Los mass media fijan el marco del debate poltico. La mayor parte de estos medios est en manos de grandes grupos de capital cuya primera motivacin es comercial. En Cuba se ha acabado con la influencia meditica y los medios de comunicacin de masas estn en manos de organizaciones sociales o de las autoridades. Esto no impide, por ejemplo, que la Iglesia catlica edite varias revistas y publicaciones, ni que tenga sus propias pginas web en las que publica opiniones muy diferentes de las posturas oficiales.

No obstante, podramos preguntarnos si Cuba no debera organizar ms debates con opiniones contrarias en la televisin o en los peridicos. Con todo, hay que saber que el debate social no tiene lugar en los medios, sino en los barrios, los centros de trabajo, los sindicatos, las asociaciones de mujeres y de jvenes. En todo caso, la manipulacin meditica occidental tiene poca o ninguna influencia en Cuba lo que hace, por ejemplo, que las mujeres cubanas no tengan complejos fsicos.

Prestigio internacional

Los dirigentes cubanos gozan de un gran prestigio en los pases del Sur debido a sus logros sociales en su propio pas y por el papel desempeado por Cuba en el extranjero. En dos ocasiones, de 1979 a 1983 y de 2006 a 2009, la pequea Cuba presidi a los Pases No Alineados, un movimiento que rene a dos terceras partes de los pases que existen en el mundo. En 2014 Ral Castro presidi la segunda cumbre de la CELAC. Para esa reunin acudieron a La Habana 30 de los 33 jefes de Estado de Amrica Latina y el Caribe.

Errores

Es evidente que se han cometido errores en el curso de estos sesenta aos: el trato humillante dado al principio de la Revolucin a las personas creyentes y homosexuales, la debacle econmica de la dcada de 1970, el fracaso a la hora de diversificar la economa, el relevo tardo de la vieja guardia por una generacin ms joven, etc. El propio pueblo cubano es el ltimo en suponerque su trayectoria haya carecido de problemas. Quiz Cuba es el nico pas que menciona explcitamente un periodo en su reciente historia de errores cometidos: "Periodo de rectificacin de errores y tendencias negativas: 1986-1989.

Nos falta espacio en este artculo para abordar los clichs que se repiten contra Cuba: dictadura, violacin de los derechos humanos, asesinatos masivos, caos econmico

Los retos

Quedan muchos puntos dbiles y problemas que tratar. El principal reto es sin duda que el alto desarrollo social e intelectual crea grandes expectativas a la poblacin. Pero falta la base econmica, lo que provoca frustraciones. El turismo refuerza an ms esta situacin. Parece que un turista se puede permitir todo, aunque no est necesariamente ms cualificado. Este problema va unido a otro fenmeno. Tras el desmoronamiento de la moneda despus de 1991 el salario ya no representa gran cosa. Por consiguiente, ya no hay una verdadera relacin entre el trabajo, el salario y el poder adquisitivo, lo que es muy negativo para la motivacin laboral y la productividad, y genera mucha corrupcin y descontento.

Un crecimiento econmico acelerado es la nica respuesta a estos retos, pero eso es ms fcil de decir que de hacer. Tambin aqu el contexto exterior desempea un papel muy determinante. Trump se va a desatar o se va a limitar a los tuits? Cmo va a evaluar la situacin en Venezuela y Amrica Latina? Cmo van a evolucionar las relaciones econmicas con China, Rusia y Europa? Tambin ser decisivo que el nuevo gran puerto de La Habana sea un xito o no. Qu impacto tendrn las sequas y huracanes devastadores que cada vez se manifiestan con ms frecuencia?

Por otra parte, tambin hay evoluciones positivas. Las relaciones con Rusia, China y la Unin Europea nunca han sido tan buenas.

La solidaridad

El futuro dir si Cuba logra superar estos retos. En estos tiempos de giro hacia la derecha y de endurecimiento de las costumbres es ms necesaria que nunca la solidaridad con un pas que desde hace ya sesenta aos demuestra lo que representa la fraternidad de los pueblos y en el que se sita a las personas y no el beneficio en el centro de la vida. Hasta la victoria!

Nota :

(1) ALBA es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amrica. Este marco de cooperacin, creado en 2004, debe constituir una contrapartida al ALCA, el acuerdo de libre comercio que Estados Unidos quera imponer a Amrica Latina. Sus primeros miembros fueron Cuba y Venezuela, seguidos de Bolivia, Nicaragua, Repblica Dominicana y otros pases.

En diciembre de 2011, a iniciativa de Hugo Chvez, se cre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeos (CELAC). Por primera vez en la historia se constituy un rgano regional de toda la regin latinoamericana (incluido el Caribe) sin Estados Unidos ni Canad.

En 2007 se cre UNASUR, la Unin de Naciones Suramericanas, a ejemplo de la Unin Europea. Adems de un parlamento incluye un banco, el Banco del Sur, que debe ser una alternativa al FMI.

