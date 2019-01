El fracaso de la realidad virtual y la llamada comunidad internacional

Lo sucedido el 10 de enero en Venezuela fue la negacin de lo que esperaban algunos gobiernos y sectores de la oposicin, casi todos orientados desde Washington: ni hubo colapso social, ni alzamiento, ni cierre de negocios, y la hecatombe diplomtica que se programaba, parece contenida con el ultimtum que les dio el gobierno venezolano a los pases del grupo de Lima.

Buena parte del mundo se sorprendi que Nicols Maduro asumiera en total normalidad su segundo perodo constitucional, el 10 de enero, un da que la prensa hegemnica internacional llen de expectativas y especulaciones como la de que la Asamblea Nacional venezolana, en manos de la oposicin, elegira un gobierno provisional e impedira la juramentacin del presidente.

El problema ha sido que aquellos que inventaron una verdad virtual y tratan de imponer imaginarios colectivos mediante los medios hegemnicos cartelizados, a tuitazos o por las redes digitales, se tropezaron con la realidad-real. Y la nica verdad es la realidad, deca Aristteles, rescataba Immanuel Kant y popularizaba Juan Domingo Pern.

No hubo ninguna manifestacin en las calles contra la juramentacin: tampoco grandes masas se volcaron a las calles para acompaar a Maduro. La grave crisis econmica y la falta de soluciones a la misma incluyendo el rotundo fracaso del accionar opositor por casi 20 aos- lograron enraizar el desapego poltico, la desafeccin institucional, la desconfianza y el extraamiento poltico-partidista-electoral.

La oposicin venezolana y sus financistas y guionistas de Washington y Bogot, trataron de imponer en el imaginario colectivo la emergencia de una resistencia popular al dictador, al usurpador, pero la realidad real es que la primera carece de fuerza para hacer nada. De dnde sacara The Washington Post, reproducido por la agencia Reuter, que el ministro de Defensa Vladimir Padrino Lpez haba pedido la renuncia al presidente Maduro? Obviamente, tras la fake-news, no hubo ningn desmentido, rectificacin o disculpas.

Y la ms triste realidad es que la decisin de desconocimiento del mandato de Maduro lleg desde Washington, donde el procnsul Luis Almagro, cmodamente sentado en su silln de la sede panamericana de Washington, felicit a un seudopresidente que solo existe en los sueos de los jefes de estado neoconservadores de Amrica, que siguen a pie juntillas los dictados del gobierno de EEUU.

El an secretario general de la Organizacin de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, salud la asuncin del diputado Juan Guaid, quien preside actualmente la Asamblea Nacional (en desacato, fuera de funciones), como Presidente interino de Venezuela, despus que ste celebrara un autocalificado cabildo abierto frente a la sede del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (Pnud) en Caracas.

Almagro ratific su apoyo y el de la comunidad internacional a Guaid, un personaje poco conocido por la ciudadana, quien envi un mensaje a los venezolanos llamando a una gran marcha el prximo 23 de enero (fecha de la cada del ctador Prez Jimnex en 1958) , mientras EEUU aumentaba sus crticas contra Maduro, con un llamado explcito para la formacin de un nuevo gobierno en el pas (con sede en Washington?).

Comunidad internacional? En el acto de juramentacin de Maduro estuvieron representantes de 94 pases, entre ellos el de Rusia, que advirti a EEUU ante cualquier amenaza militar a Venezuela, hecho que no haba sucedido antes.

El vicecanciller venezolano Samuel Moncada, calific de insensatez jurdica la resolucin aprobada por la OEA en Washington. Es un abuso de poder, un crimen de agresin y un golpe de Estado, todo con el propsito de promover el caos y una intervencin militar extranjera que destruira no slo la paz en Venezuela sino en toda la regin.

En la OEA votaron a favor de la propuesta de Washington los gobiernos de Argentina, Bahamas, Brasil, Canad, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, Guatemala, Guyana, Hait, Honduras, Jamaica, Panam, Paraguay, Per, Repblica Dominicana y Santa Lucia. En contra, Bolivia, Dominica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela; y se abstuvieron Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, El Salvador, Mxico, St Kitts y Nevis, Trinidad y Tobago y Uruguay. Granada no particip de la reunin.

Mxico, que haba rechazado la declaracin del Grupo de Lima, llam a los miembros de la OEA y al gobierno de Venezuela a no cerrar el dilogo y continuar en la bsqueda de vas efectivas de comunicacin para que la sociedad venezolana encuentre, por la va pacfica, una solucin a sus diferencias, y se ofreci como un puente de comunicacin entre las 33 naciones que integran al sistema interamericano y Venezuela, para lograr dicho objetivo.

Proclamado desde Washington

Aunque el joven Guaid no se proclam presidente durante su discurso ante el cabildo abierto convocado el viernes 11 de enero, un da despus de la juramentacin de Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia, el comunicado oficial del Parlamento expresa que el diputado s asumi las competencias del Ejecutivo, apegndose a los artculos 333, 350 y 233 de la Constitucin, para, junto al pueblo venezolano y la Fuerza Armada Nacional , convocar un proceso de elecciones libres y transparentes que faciliten una transicin pacfica y democrtica en el pas.

Fue apenas un show, un juego y una burla, dijo Maduro: All ellos con su show, porque se burlan de su propia gente, ac nosotros con nuestro trabajo, tenemos mucho trabajo por hacer y yo seguir cumpliendo mis funciones para las que ustedes me eligieron, con firmeza y con valenta, respondi el presidente, quien pidi unidad en las calles para evitar cualquier intento de protestas opositoras como guarimbas (terror callejero) de 2014 y 2017, que dejaron ms de 200 muertos y ningn cambio o solucin.

El Tribunal Supremo de Justicia ste en el exilio- nombr a Guaid "Presidente interino". Pero meses antes haba nombrado "Presidente de la transicin" a Antonio Ledezma. Quiere decir eso que el golpe de Estado se lo dieron fue a Ledezma? Cual Estado, por cierto? Si Guaid es interino, es interino a Ledezma? Eso quiere decir que Ledezma dejo un vaco de poder? Y si tenemos tres presidentes? Porqu Guaid s sali en Wikipedia y Ledezma no? Ledezma sali por Snatchap y Guaid se autoproclam por Twitter?, se preguntan en redes sociales

La central empresaria Fedecmaras expres su absoluto respaldo y reconocimiento a la Asamblea Nacional como nico poder electo de forma democrtica, un da despus de que Nicols Maduro se juramentara ante el Tribunal Supremo de Justicia para dirigir al pas por seis aos ms.

El Gobierno brasileo salud que el presidente al opositor Juan Guaid est dispuesto a asumir constitucionalmente la presidencia del pas ante la ilegitimidad de la investidura de Nicols Maduro. Brasil contina comprometido a ayudar al pueblo venezolano a recuperar la libertad y la democracia, y seguir en coordinacin con los dems actores imbuidos en el mismo propsito, seal la cancillera brasilea.

Rectifican pases del Grupo de Lima

Venezuela otorg un plazo hasta el lunes 14 a Paraguay y Canad, del Grupo de Lima, para que manifiesten su rectificacin con respecto a la posicin sobre a la presunta incursin de buques ssmicos, pertenecientes a la empresa petrolera ExxonMobil en territorio martimo venezolano.

"Vamos a dar un comps de espera. Apenas faltan dos pases, Paraguay, que a pesar de las recientes informaciones consideramos que puede rectificar, y Canad, en Amrica del Norte que sabemos cules son sus caractersticas de su poltica exterior, seal el canciller Jorge Arreaza, quien destac que hasta ahora han rectificado 10 pases de la coalicin de gobiernos de derecha que firmaron el viernes 4 el documento del Grupo de Lima.

Ruptura o conciliacin

Desde la oposicin, seala la sociloga Marycln Stelling, se impone un fatalismo que acrecienta expectativas y apuestas por un cambio, venga de donde venga. Deslegitimada en sus decisiones y acciones, lentamente emerger un nuevo espacio oposicionista crtico, dialogante y negociador. El bolivarianismo, fortalecido en torno a la figura legal y legtima del recin juramentado Maduro, se debatir entre el apoyo irrestricto versus la vigilancia crtica y la negociacin.

De agudizarse la crisis econmica, se agravarn los conflictos y la confrontacin interna y, paralelamente recrudecer la guerra poltico-meditica de relatos, narrativas que servirn para expiar las propias culpas y responsabilidades ante la crisis; asimismo para atacar al adversario, magnificar triunfos y derrotas; imaginar nuevos mundos posibles afines a las parcialidades polticas, indica. Desde los relatos transmedias, se instalar la produccin de sentido que promover un chavismo borracho de triunfo y una emergente oposicin en busca de su propia identidad y espacio poltico. Es hora de ruptura o reencuentro.

Despus de no lograr ningn resultado positivo en aos anteriores, los analistas polticos de derecha e izquierda, dudan que una medida radicalista, liderada por parte de la oposicin pueda ayudar a solucionar la crisis poltica, social y econmica que marca la historia venezolana, y coinciden que sta agravara los futuros escenarios en el pas.

Algo que ha quedado claro es que la asfixiante situacin econmico-social que sufre el pas no repercute directamente en la estabilidad del gobierno, ni en el ejercicio de la hegemona poltica. Desde la oposicin, Jos Ignacio Hernndez sealaba que deba tenerse muy presente que la fecha del 10 de enero, en s misma, no puede producir cambio alguno en Venezuela, pues nuestra crisis no es de aquellas que se solucionan con actos jur dicos .

Jess Seguas, consultor poltico, asever que En un escenario de confrontacin violenta tenemos a dos actores: uno bien armado y pertrechado () y una oposicin desarticulada que no tiene una capacidad de movilizacin efectiva a nivel nacional. Un fracaso ms est prohibido para la oposicin, eso puede conducir a una mayor frustracin, a una mayor desesperanza a que cunda la ira y la rabia entre sus seguidores y que el xodo se incremente de manera exponencial.

Otros dirigentes de la oposicin instan a promover una negociacin poltica para encontrar una salida democrtica y pacfica. No hay otro camino, expresa el presidente de DatinCorp.

El politlogo Jess Castillo Molleda, dice que habra que preguntarse si los sectores polticos opositores cuentan actualmente con suficiente apoyo popular para incentivar a la gente a retomar las calles; o la existencia de grupos organizados por calles, manzanas, sectores, parroquias, municipios, estados, para emprender una confrontacin cuerpo a cuerpo con el Gobierno; o determinar si existe algn lder poltico, empresarial, estudiantil que tenga la capacidad de representar a la mayora de la oposicin poltica.

Tambin habra que reflexionar si es suficiente el apoyo de la autollamda comunidad internacional para ejercer presiones sobre el gobierno nacional.

Legitimidad

Muchos opinadores de los medios hegemnicos, comentan sobre la legitimidad de la eleccin de Maduro. Algunos datos resaltan la legitimidad de los gobiernos que suelen utilizar ese argumento para arremeter contra Venezuela.

El presidente de EEUU Donald Trump, obtuvo el 46,09% de los votos en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre de 2016, en las cuales hubo 44,6 por ciento de abstencin. Su votacin representa el 20,55% del padrn electoral. Adems, obtuvo menos votos que su principal contrincante, Hillary Clinton, del partido Demcrata (62.984.825 votos contra 65.853.516 de Clinton), pero an as fue declarado ganador por la forma como funciona el sistema electoral estadounidense .

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, obtuvo el 51,34% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 22 de noviembre de 2015, en la cual hubo 19,23% de abstencin. En la segunda vuelta esto represent el 41,46% del total del padrn electoral. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia entre 2010 y 2018, fue reelegido el 15 de junio de 2014 con el 50,98% de los votos en segunda vuelta, con una abstencin del 52,23% (apenas el 23,7% del total del padrn electoral).

Sebastin Piera, actual presidente de Chile, fue elegido el 19 de noviembre de 2017 con el 57,1% de los votos en la segunda vuelta, en la que hubo 51% de abstencin. Los votos recibidos representaron el 26,75% del total del padrn electoral.

El presidente venezolano Nicols Maduro obtuvo el 20 de mayo de 2018 el 67,84% de los votos, en un proceso que cont con 53,93% de abstencin. Los votos recibidos por Maduro representan el 31,25% del total de los votos del padrn electoral, muy por encima de lo obtenido por Piera, Santos y Trump, de quienes en ningn momento se ha dudado de su legitimidad.

Colofn

Mientras los presidentes de los 13 pases del Cartel de Lima que firmaron la declaracin contra Venezuela suean que invaden Caracas a la cabeza de sus aguerridos ejrcitos para repartirse el pas que la oposicin debiera haber conquistado para entregrselos, los dirigentes de los 200 grupos de la Oposicin no duermen esperando el da en el cual recibirn el poder de las manos del presidente Donald Trump en su calidad de jefe supremo de la intervencin humanitaria del Comando Sur, escribe Luis Britto Garca.

Estn nerviosos por sembrar Venezuela de bases militares una vez que los paramilitares hayan dominado a los nativos y liquidado a los bolivarianos. Los 734 mercenarios paramilitares acampados en la regin colombiana de Tona esperan la orden del presidente Ivn Duque para el atentado de falsa bandera que les entregue el Golfo de Venezuela, las reservas petrolferas del Zulia, y la cordillera de los Andes, aade.

Jair Messias Bolsonaro, por su parte, espera apoderarse de la Amazonia venezolana ms las centrales hidroelctricas de El Guri y Camatagua ms el Arco Minero ms la franja Bituminosa del Orinoco, que les sern cedidos por los gremios empresariales, impacientes por subastar empresas bsicas, eliminar estabilidad laboral y prestaciones sociales, privatizar salud, educacin y seguridad social, ros y lagunas y las aguas.

Una vez ms se quedaron todos con los crespos hechos por estar esperando cada uno que el otro le haga su tarea. Ya ni en ellos mismos creen, dice Britto Garca. El nico que fall en la estrategia de escritorio, basado en mentiras consuetudinarias en busca de generar imaginarios colectivos, fue el pueblo venezolano, lejos de cualquier alzamiento. No lo convocaron para el festn injerencista?



Quien condena a Maduro debe preguntar la alternativa que se ofrece, que es la recolonizacin, que aplasta la soberana del pas y el futuro de varias generaciones. Piense en lo que ocurre en los pases vecinos, plantea el periodista brasileo Paulo Moreira Leite. Alguna duda?

Aram Aharonian: Periodista y comuniclogo uruguayo. Magster en Integracin. Fundador de Telesur. Preside la Fundacin para la Integracin Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Anlisis Estratgico (CLAE, www.estrategia.la)

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.