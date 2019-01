El hielo de Groenlandia se derrite cuatro veces ms rpido que en 2003

Expertos apuntan al calentamiento global como principal causa. Dicho incremento de las temperaturas en verano ha llevado a la isla cerca del punto de fusin.

Groenlandia se deshiela ms rpido de lo que los cientficos pensaban. OHIO STATE UNIVERSITY

EUROPA PRESS

Groenlandia se deshiela ms rpido de lo que los cientficos pensaban y, probablemente, llevar a un aumento ms rpido del nivel del mar , por el continuo y acelerado calentamiento de la atmsfera.

Un nuevo trabajo publicado en PNAS ha encontrado que la mayor prdida de hielo mantenida desde principios de 2003 hasta mediados de 2013 provino de la regin suroeste de Groenlandia , que en su mayora carece de grandes glaciares, pero que ahora se revela como contribuyente principal al aumento del nivel del mar.

Este resultado contrasta con el hecho de que durante mucho tiempo se pens que el mayor riesgo estaba en las regiones del sudeste y noroeste de Groenlandia, donde los grandes glaciares arrastran trozos de hielo del tamao de iceberg hacia el Ocano Atlntico.

"Sea lo que sea, no podra explicarse por los glaciares, porque no hay muchos all", afirma el autor principal del nuevo estudio, Michael Bevis, profesor de Geodinmica en la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos. "Tena que ser la masa superficial, el hielo se estaba derritiendo tierra adentro desde la costa", aade.

El calentamiento global

Esa fusin, que Bevis y sus coautores creen que es causada en gran medida por el calentamiento global , significa que, en la parte suroeste de Groenlandia, ros de agua fluyen hacia el ocano durante el verano. El hallazgo clave de su estudio es que el sudoeste de Groenlandia, que anteriormente no se haba considerado una amenaza seria, probablemente se convertir en un importante contribuyente futuro al aumento del nivel del mar.

"Sabamos que tenamos un gran problema con el aumento de las tasas de descarga de hielo por parte de algunos glaciares de salida grandes -dice en un comunicado-. Pero ahora reconocemos un segundo problema grave: cada vez ms grandes cantidades de masa de hielo se irn como aguas de deshielo , como ros que fluyen hacia el mar".

Los hallazgos podran tener serias implicaciones para las ciudades costeras de Estados Unidos, incluidas Nueva York y Miami, as como para las naciones insulares que son particularmente vulnerables al aumento del nivel del mar. "Y no hay vuelta atrs", afirma Bevis.

Los hallazgos podran tener serias implicaciones para las ciudades costeras de Estados Unidos

"Lo nico que podemos hacer es adaptar y mitigar un mayor calentamiento global : es demasiado tarde para que no tenga efecto -dice-. Esto provocar un aumento adicional del nivel del mar. Estamos viendo cmo la capa de hielo alcanza un punto de inflexin".

Los cientficos del clima y los glacilogos han estado monitorizando la capa de hielo de Groenlandia en su conjunto desde 2002, cuando la NASA y Alemania unieron sus fuerzas para lanzar GRACE. GRACE es sinnimo de Recuperacin de la Gravedad y Experimento Climtico, e involucra satlites gemelos que miden la prdida de hielo en Groenlandia. Los datos de estos satlites mostraron que entre 2002 y 2016, Groenlandia perdi aproximadamente 280 gigatones de hielo por ao, lo que equivale a 0,07 centmetros de incremento del nivel del mar cada ao.

Pero la tasa de prdida de hielo en la isla estaba lejos de ser constante. El equipo de Bevis utiliz datos de GRACE y de estaciones de GPS repartidas por la costa de Groenlandia para identificar cambios en la masa de hielo. Los patrones que encontraron muestran una tendencia alarmante : para 2012, el hielo se estaba perdiendo a casi cuatro veces la tasa que prevaleca en 2003. La mayor sorpresa es que esta aceleracin se centr en el suroeste de Groenlandia, una parte de la isla que anteriormente no se saba que estaba perdiendo hielo tan rpidamente.

"Lo nico que podemos hacer es adaptar y mitigar un mayor calentamiento global"

Temperaturas cercanas a la fusin

Bevis apunta que un fenmeno natural del clima, la Oscilacin del Atlntico Norte, que lleva aire ms clido al oeste de Groenlandia, as como cielos ms despejados y ms radiacin solar, se est construyendo sobre el cambio climtico provocado por el hombre para causar niveles de fusin y escorrenta sin precedentes.

El calentamiento atmosfrico global mejora la fusin durante el verano, especialmente en el suroeste. La Oscilacin del Atlntico Norte es un ciclo natural, aunque errtico, que hace que el hielo se derrita en circunstancias normales. Sin embargo, cuando se combina con el calentamiento global provocado por el hombre, los efectos estn sobrealimentados.

"Estas oscilaciones han estado ocurriendo desde siempre -dice Bevis-. Entonces, por qu solo ahora estn causando este derretimiento masivo? Es porque la atmsfera es, en su lnea de base, ms clida . El calentamiento transitorio impulsado por la Oscilacin del Atlntico Norte estaba sobre un calentamiento global ms sostenido".

Bevis compar la fusin del hielo de Groenlandia con la decoloracin de los corales : una vez que el agua del ocano alcanza una cierta temperatura, los corales de esa regin comienzan a decolorarse. Ha habido tres eventos globales de blanqueamiento de coral. El primero fue causado por El Nio de 1997-98, y los otros dos eventos por los dos Nios posteriores. Pero los ciclos de El Nio han estado ocurriendo durante miles de aos, as que por qu han causado la decoloracin global de los corales solo desde 1997?

"Lo que est sucediendo es que la temperatura de la superficie del mar en los trpicos est subiendo ; las aguas poco profundas se calientan y el aire se calienta -apunta Bevis-. Las fluctuaciones en la temperatura del agua provocadas por un fenmeno de El Nio estn impulsando el calentamiento global de los ocanos. Debido al cambio climtico, la temperatura base ya est cerca de la temperatura crtica a la que se quita el coral, por lo que un fenmeno de El Nio empuja la temperatura por encima del valor umbral crtico".

"La temperatura de la superficie del mar en los trpicos est subiendo"

"Y en el caso de Groenlandia, el calentamiento global ha llevado las temperaturas del verano en una parte importante de Groenlandia cerca del punto de fusin, y la Oscilacin del Atlntico Norte ha proporcionado el impulso adicional que caus que grandes reas de hielo se derritieran", aade.

Antes de este estudio, los cientficos entendan que Groenlandia era uno de los principales contribuyentes de la Tierra al aumento del nivel del mar , principalmente debido a sus glaciares. Pero estos nuevos hallazgos, dice Bevis, muestran que los cientficos deben estar observando ms de cerca los campos de nieve y hielo de la isla, especialmente en y cerca del sudoeste de Groenlandia.

Fuente: https://www.publico.es/ciencias/deshielo-hielo-groenlandia-derrite-cuatro-veces-rapido-2003.html