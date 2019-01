Cmo Gran Bretaa rob 45 billones de dlares a India y minti acerca de ello

Al Jazeera

En Gran Bretaa se suele contar la historia de que, por muy horrible que haya sido, la colonizacin de India no report ningn beneficio importante a Gran Bretaa. En todo caso, la administracin de India supuso un coste para Gran Bretaa, de modo que el hecho de que el Imperio britnico se mantuviera durante tanto tiempo, contina esa historia, fue un gesto de la benevolencia britnica.

Una nueva investigacin de la prestigiosa economista Utsa Patnaik recin publicada por Columbia University Press atesta un duro golpe a este relato. Basndose en casi dos siglos de minuciosos datos sobre los impuestos y el comercio Patnaik Utsa Patnaik calcul que Gran Bretaa haba sacado a India un total de casi 45 billones de dlares durante el periodo comprendido entre 1765 y 1938. Se trata de una cantidad colosal. Comparativamente 45 billones de dlares es 17 veces ms que el actual producto interno bruto anual total de Gran Bretaa.

Cmo ocurri?

Sucedi por medio del sistema de comercio. Antes del periodo colonial Gran Bretaa compraba a los productores indios productos como textiles y arroz, y los pagaba de la forma normal, generalmente con plata, como haca con cualquier otro pas. Pero algo cambi en 1765, poco tiempo despus de que la Compaa de las Indias Orientales se hiciera con el control del continente y estableciera un monopolio sobre el comercio indio.

Funcionaba de la siguiente manera: la Compaa de las Indias Orientales empez a recaudar impuestos en India y luego utiliz inteligentemente una parte de estos ingresos (aproximadamente una tercera parte) para financiar la compra de artculos indios para uso britnico. En otras palabras, en vez de pagar los artculos indios de su bolsillo, los comerciantes britnicos los adquiran gratis comprndoselos a las y los campesinos y tejedores con el dinero que les acababan de quitar.

Fue una estafa, un robo a gran escala. Sin embargo, la mayora de las personas indias no se dieron cuenta de lo que ocurra porque el agente que recaudaba sus impuestos no era la misma persona que apareca para comprar sus productos. Si hubiera sido la misma persona seguramente se habran olido que haba gato encerrado.

Algunos de los productos robados se consumieron en Gran Bretaa y el resto se reexport a otros lugares. Este sistema de reexportacin permiti a Gran Bretaa financiar un flujo de importaciones de Europa en el que se incluan materiales estratgicos como hierro, alquitrn y madera, que fueron fundamentales para la industrializacin de Gran Bretaa. En efecto, la Revolucin Industrial dependi en gran parte de este robo sistemtico a India.

Por si fuera poco, los britnicos pudieron vender los productos robados a otros pases por mucho ms de lo que los haban comprado y embolsarse no solo el 100 % del valor original de los productos sino tambin el margen de beneficio.

Despus de que iniciara el control britnico del India en 1858 los colonizadores aadieron un nuevo giro especial al sistema de impuestos y compras. Como se haba roto el monopolio de la Compaa de las Indias Orientales, se permiti a los productores indios exportar sus productos directamente a otros pases, aunque Gran Bretaa se asegur de que aun as el pago de aquellos productos acabara en Londres.

Cmo se haca? Bsicamente cualquier persona que quisiera comprar productos a India lo tena que hacer utilizando unos Billetes del Consejo especiales, un papel moneda nico que solo emita la Corona Britnica. Y la nica manera de conseguir esos billetes era comprarlos a Londres con oro y plata. De modo que los comerciantes pagaba a Londres en oro para conseguir los billetes y despus utilizaban los billetes para pagar a los productores indios. Cuando los indios cobraban los billetes en la oficina colonial local se les pagaba en rupias que provena de las recaudaciones de impuestos, el dinero que se les acababa de recaudar. As que, una vez ms, de hecho no se les pagaba en absoluto, sino que se les estafaba.

Mientras tanto, Londres acab con todo el oro y plata que debera haber ido directamente a los indios a cambio de sus exportaciones.

Este corrupto sistema significaba que aunque India tena un impresionante supervit comercial con el resto del mundo (un supervit que dur tres dcadas a principios del siglo XX) en las cuentas nacionales apareca como dficit debido a que Gran Bretaa se apropiaba de la totalidad de los verdaderos ingresos provenientes de las exportaciones de India.

Algunas personas consideran que ese dficit ficticio es la prueba de que India fue un lastre para Gran Bretaa, pero la verdad es exactamente lo contrario. Gran Bretaa intercept enormes cantidades de ingresos que en justicia pertenecan a los productores indios. India era la gallina de los huevos de oro. Mientras tanto, el dficit significaba que India no tena ms opcin que pedir prestado dinero a Gran Bretaa para financiar sus importaciones. As, toda la poblacin india se vio obligada a contraer una deuda completamente innecesaria con sus caciques coloniales, lo que consolid an ms el control britnico.

Gran Bretaa utiliz el dinero cado del cielo proveniente de este sistema fraudulento para alimentar la maquinaria de la violencia imperial ya que financi la invasin de China en la dcada de 1840 y la supresin de la rebelin india en 1857. Y esto se sumaba a lo que la Corona tom directamente de los contribuyentes indios para pagar sus guerras. Como seala Patnaik, el coste de todas las guerras de conquista britnicas fuera de las fronteras indias se cargosiempre totalmente o en su mayor parte a los ingresos indios.

Y eso no es todo: Gran Bretaa utiliz este flujo de tributos de India para financiar la expansin del capitalismo en Europa y en zonas de asentamiento europeo como Canad y Australia. As que lo extrado en las colonias facilit no solo la industrializacin de Gran Bretaa sino tambin de gran parte del mundo occidental.

Patnaik identifica cuatro periodos econmicos diferentes en la India colonial desde 1765 hasta 1938, calcula lo extrado en cada uno de ellos y a continuacin aade una modesta tasa de inters (de aproximadamente el 5 %, que es ms baja que la tasa en el mercado) desde la mitad de cada periodo hasta nuestros das. Sumndolo todo concluye que la cantidad total que se sac a India equivale a 44.6 billones de dlares. La economista afirma que esta cifra es conservadora y no incluye las deudas que Gran Bretaa impuso a India durante la poca del dominio colonial britnico.

Se trata de cifras descomunales. Pero no se pueden calcular los costos reales de este drenaje. Si India hubiera podido invertir en desarrollo sus propios ingresos fiscales y sus ingresos en divisas, como hizo Japn, no se sabe hasta qu punto podra haber sido diferente su historia. India se podra haber convertido perfectamente en una potencia econmica. Se podran haber evitado siglos de pobreza y sufrimiento.

Todo esto es un antdoto aleccionador contra el halageo relato que promueven determinadas voces poderosas en Gran Bretaa. El historiador conservador Niall Ferguson ha afirmado que el dominio britnico ayud a desarrollar India. Cuando era primer ministro David Cameron afirm que el dominio britnico supuso una clara ayuda para India.

Este relato ha logrado arraigar en el imaginario popular: segn una encuestra realizada en 2014 por YouGov, un 50 % de las personas en Gran Bretaa cree que el colonialismo fue beneficioso para las colonias.

Sin embargo, durante los casi 200 aos de dominio britnico en India casi no aument el ingreso per capita. De hecho, durante la segunda mitad del siglo XIX, la poca de apogeo de la intervencin britnica, los ingresos de India se desplomaron a la mitad. La esperanza de vida media descendi una quinta parte desde 1870 hasta 1920. Decenas de millones de personas murieron sin necesidad de una hambruna inducida por la poltica.

Gran Bretaa no desarroll India, todo lo contrario: como deja claro el trabajo de Patnaik, India desarroll a Gran Bretaa.

Qu exige esto a la Gran Bretaa actual? Disculpas? Por supuesto Indemnizaciones? Quiz, aunque no hay suficiente dinero en toda Gran Bretaa para cubrir las cantidades que identifica Patnaik. Mientras tanto podemos empezar por contar bien la historia. Tenemos que reconocer que Gran Bretaa mantuvo el control de India no por benevolencia sino para saquearla y que el auge industrial britnico no surgi sui generis de la mquina de vapor y de instituciones fuertes, como querran que fuera nuestros libros de texto, sino que dependi del robo violento de otras tierras y otros pueblos.

Dr. Jason Hickel es un acadmico de la Universidad de Londres y miembro de la Royal Society of Arts.

Fuente: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/britain-stole-45-trillion-india-181206124830851.html

