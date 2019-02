Si se apaga Telesur

Entre los propsitos principales de la arremetida del gobierno estadounidense para terminar con el virus de la Revolucin Bolivariana, aduearse de los recursos naturales, convertir a Venezuela en una colonia, es acabar con Telesur, una de las escasas fuentes de informacin de la realidad, opuesta a la imposicin del pensamiento nico imperial.

Telesur fue el proyecto ms importante en materia de comunicacin, en lo que va del siglo en Amrica Latina y el Caribe, apadrinado por la Revolucin Bolivariana y por el presidente Hugo Chvez. Desde antes de salir al aire, congresistas, diplomticos y gobierno de EEUU trataron por varios medios de abortar el proyecto, a veces con colaboracin de funcionarios locales.

Telesur surgi como un proyecto estratgico orientado a contrarrestar el mensaje hegemnico del Norte mediante la creacin de un canal multiestatal latinoamericano. La idea era cristalizar aquel sueo acariciado durante aos por periodistas y trabajadores de la cultura de la regin de ofrecer la imagen y la voz de Amrica Latina a todo el mundo y, a la vez, ver el mundo desde una perspectiva propia.

Por primera vez se gestaba un espacio pblico multiestatal en televisin para difundir una realidad latinoamericana que era, en buena medida, invisibilizada, ocultada, ninguneada o minimizada por los grandes medios de comunicacin de los pases desarrollados e incluso por los medios comerciales de la regin. Como seal alternativa (al mensaje hegemnico), nuevos actores se fueron sumando a la pantalla y aquellos que durante muchos aos no haban tenido voz ni imagen comenzaron a informar y ser informados.

El proyecto de Telesur no trataba de hacer una CNN latinoamericana o de izquierda sino de revolucionar la televisin, con rigor periodstico, veracidad, calidad y entretenimiento, informacin y formacin de ciudadana.

Los documentos preparatorios de la televisora multiestatal investigaban sobre la identidad (diversa, plural) de los latinoamericanos, e identificaban algunas peculiaridades: la informalidad del latinoamericano, el uso coloquial del lenguaje y su sentido transversal del humor. No todo eso se reflej en la pantalla, por el afn de copiar formatos, en lo que insistan algunos asesores europeos y caribeos, con experiencia acadmica o poltica quiz, pero sin ninguna construccin comunicacional y menos an audiovisual.

Durante casi 14 aos en toda Latinoamrica nos acostumbramos a buscar la informacin de Telesur, la contracara de la manipulacin hegemnica. No es hora de crticas. Es hora de evaluar la realidad. Lo difcil que es darse cuenta que, ms all de Telesur, no se logr crear una verdadera red de informacin latinoamericano-caribea, que fuera voz de nuestros pueblos (y no solo de gobernantes y dirigentes).

***

A fines de 2001 hablaba con Hugo Chvez sobre la necesidad de garantizar la soberana comunicacional de Venezuela. Su comunicacin al exterior dependa de una sola salida satelital, la del canal oficial Venezolana de Televisin. Lo primero que hizo la oposicin en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 fue bombardear la emisora. El golpe quiso pasar inadvertido: los medios hegemnicos pasaban telenovelas y msica, invisibilizando a un pueblo que se levantaba reclamando el retorno de su presidente constitucional.

En 2005, logramos concretar la Televisora del Sur (Telesur), tras aos de proyectos, bsqueda de apoyos en toda Latinoamrica, Europa y Estados Unidos tambin. Nuestro norte es el sur, era el lema (luego desechado). Vernos con nuestros propios ojos, recuperar la memoria para conocer de dnde venimos y saber hacia dnde vamos. Hace una dcada que no estoy en Telesur.

Hoy, de mi computadora el vozarrn inconfundible, de La Negra Mercedes Sosa me pregunta: donde iremos a parar/ si se apaga Valderrama". Se refera al mtico boliche Balderrama, considerado el altar del folclore argentino, por haber inspirado a artistas salteos y de todo el pas, sobre el cual Manuel J. Castilla y Gustavo "Cuchi" Leguizamn, escribieron la zamba que La Negra hizo conocer en el mundo.

Dnde nos vamos a informar si destruyen Telesur?, me preguntaba el Ronco Arvalo, mate en mano, en Punta Fra, en el este uruguayo. Un largo silencio acompa en la rueda de mate a la interrogante del aejo militante.

Trato de escribir. Ahora es Fito Paz, quien me despierta de mis aoranzas y desazones: Quin dijo que todo est perdido?/Yo vengo a ofrecer mi corazn/ Tanta sangre que se llev el ro./Yo vengo a ofrecer mi corazn.

Aram Aharonian: Periodista y comuniclogo uruguayo. Magster en Integracin. Fundador de Telesur. Preside la Fundacin para la Integracin Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Anlisis Estratgico (CLAE, www.estrategia.la )

