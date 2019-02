Repblica Democrtica de El Congo

Elegir con coraje tu campo!

El nuevo presidente de la RDC, Flix Tshisekedi, recibe la banda presidencial de Joseph Kabila. Foto: Jerome Delay / AP. (Fuente: Lavanguardia.com).

Todo lo que acaba de suceder en El Congo, poniendo fin al juego de las sillas musicales, ayudar a clarificar an ms el panorama poltico y social en el pas. Hoy en da, para nadie es un secreto que todo el Congo oficial se muestra pblicamente -es decir, sin vergenza alguna- como una simple regin proconsular de Ruanda, a la cabeza de la cual se sita un procnsul de nacionalidad congolea que cuenta con la bendicin de las masas populares del Congo. Por encima de todo, el mercenario Paul Kagame no debe creer que ha ganado y derrotado a la nacin congolea.

Exorcizar el demonio del miedo

A pesar de todo, me alegro de que la situacin actual del Congo sea as ms clara. Toda la duplicidad de ayer, detrs de la cual se escondan la mayora de los congoleos y congoleas, ha cedido el paso abiertamente a una realidad que, si bien obscura, est marcada por hechos reales, aunque sean difciles de digerir. Al menos, sabemos que las cosas son as y sabemos quin es quin en este pas . Sabemos tambin quin hace qu y, sobre todo, con quin y en nombre de qu o de quin todo se sucede fcilmente. Por encima de todo, el mercenario Paul Kagame no debe creer que ha ganado y derrotado a la nacin congolea. Escribo estas palabras para exorcizar el demonio del miedo.

En situaciones similares, cuando la casa se quema, sean cuales sean las tentaciones, detesto a los indiferentes. Hay espacio para que toda conciencia libre, para que todo espritu libre elija con coraje su campo. Los mos y yo hemos elegido la patria, la nacin de Congo.

Por otro lado, lo decimos es sin remordimiento, sin animosidad alguna contra aquellas y aquellos que se han posicionado libremente en el campo adverso, en el campo del enemigo. En situaciones similares, cuando la casa se quema, sean cuales sean las tentaciones, detesto a los indiferentes. Hay espacio para que toda conciencia libre, para que todo espritu libre, elija con coraje su campo. Los mos y yo hemos elegido la patria, la nacin el Congo. Occidente y Paul Kagame han jugado su juego en el Congo. Han hecho creer a unos y a otros que se oponan al individuo Kabila, cuando en realidad era todo lo contrario.

Es un poco como cuando Nikki Halley deca a este ltimo que hiciese lo que le viniese en gana, que situase a quien quisiera, pero que se cuidase de ser l . Y lo dems, nosotros lo apoyaremos. Como siempre, los franceses y los belgas, tras hacer un poco de ruido intil y tramposo, se situaron tras la orden made in anglo-saxon . No me esperaba nada contra esta distraccin orquestada y bien cuidada. Y, hoy en da, Paul Kagame y Occidente se lavan las manos, tras haber manipulado a todo el mundo a izquierda y derecha, incluyendo a Fayulu. Alea jacta est. Los dados estn lanzados. Y bien, el Congo conocer lo que tenga que conocer gracias a la ceguera de sus lites. Como ayer, los congoleos ponen su destino en manos de un Occidente que se ha mostrado siempre intrpido e implacable frente a los negros y a las poblaciones siempre sumisas sin haber librado batalla alguna.

Lo que nos queda por hacer

Esto es por lo que estamos agradecidos a Ruanda, por lo que estamos agradecidos a Paul Kagame y a la parte visible de Occidente. Porque, sin ellos, la actual claridad sobre el terreno poltico del Congo no hubiese sido jams netamente precisada. Hoy en da, lo que ms importa no es lo que el campo adverso subordinado a Ruanda hace o har. Lo importante es, ms bien, lo que seremos capaces de iniciar ahora que el terreno se vaca de todas sus contradicciones.

Hay dos campos, el de los sometidos y el de la patria del Congo, y frente a nosotros est y estar Occidente. Por este combate recito mi oracin, aprendida y memorizada al acudir a Frantz Fanon: Nuestro mal, africanos, es haber olvidado que el enemigo no retrocede jams de manera sincera. No comprende jams. Capitula, pero no se convierte. Nuestro mal es haber credo que el enemigo haba perdido su combatividad y su nocividad. La duda ante la muerte no ha caracterizado jams al imperialismo.

Desde este momento, nos asignamos el noble objetivo de reorientar la lucha de otra manera tanto en el fondo como en la superficie y de volver a fundar y a habitar el nuevo pensamiento que debe conducir la lucha, dentro de una estructura poltica y de pensamiento que est por construir.

A fin de cuentas, qu nos queda por hacer? Es toda la naturaleza de la lucha contra Ruanda y Paul Kagame en el Congo. Bien cierto que son la punta del iceberg, que hay que repensar toda la casa, desde los cimientos hasta el granero. Desde este momento, nos asignamos el noble objetivo de reorientar la lucha de otra manera , tanto en el fondo como en la superficie, y de volver a fundar y a habitar el nuevo pensamiento que debe conducir la lucha, dentro de una estructura poltica y de pensamiento que est por construir. Como los venezolanos, parafraseamos lo siguiente: We will never accept an imposed president that responds to dark interests. [] We will never subordinate to foreign power or a government (Nunca aceptaremos un presidente impuesto que responde a oscuros intereses. [] Nunca nos subordinaremos a un poder o a un gobierno extranjeros).

Texto original en francs:Choisir couragement son camp!

Traducido por Adolfo Agundez Rodrguez para Umoya.

Fuente: https://umoya.org/2019/02/17/congo-ruanda-injerencia/#more-61437