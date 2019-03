Los imperios olvidados de frica

Umoya

ARTE MULTIMEDIA/COLECCIONISTA DE GRABADOS/ GETTY IMAGES El reino de Dahomey (en la actual Repblica de Benn), 1893

El filsofo alemn Hegel afirm que frica es una parte del mundo sin historia. Como consecuencia de esto, se asume que la historia de frica no comenz hasta que los europeos no empezaron a llegar. Esta idea (y otras derivadas) se convirti en una de las falacias empleadas para justificar la trata de esclavos transatlntica, la colonizacin y el paternalismo arbitrario que caracteriz la norma europea hasta que tuvo lugar la descolonizacin, en la dcada de 1960. Incluso antes de que se hubieran arriado las banderas de los colonizadores europeos y de que surgieran los nuevos Estados independientes del frica actual, se haban efectuado llamamientos urgentes para las nuevas historias del continente, que exploraban el largo e intenso pasado de las grandes civilizaciones de frica.

Desafortunadamente, esas medidas correctivas siguen siendo necesarias, ya que, fuera del continente, el pasado de frica sigue siendo conocido en gran medida por el periodo colonial de los siglos XIX y XX. Sin embargo, a veces los debates sobre el pasado de frica pueden quedarse atrapados en una falsa dicotoma: una eleccin entre la familiar narrativa eurocntrica (en la que predominaban los exploradores, los misioneros, los caoneros y la ametralladora Maxim) o una versin ms afrocntrica, enfocada en el frica precolonial. Esta divisin establecida entre dos versiones de la historia puede eclipsar un aspecto clave: antes de la colonizacin oficial del siglo XIX hubo varios siglos de contacto e interaccin con forasteros, no solamente con europeos. Esos mismos siglos de interaccin y sus repercusiones econmicas a largo plazo se exploran con un detalle inusual en el extraordinario nuevo libro de Toby Green, A Fistful of Shells: West Africa From the Rise of the Slave Trade to the Age of Revolution .

No es una publicacin fcil de categorizar. En esencia, es una historia econmica en la que el autor plantea una cuestin profundamente desafiante: por qu los intercambios econmicos entre frica y Europa se volvieron tan desiguales con el paso del tiempo? Y, qu papel lleg a desempear la trata de esclavos transatlntica en este proceso? La ambicin de la tesis central justifica la magnitud del libro de ms de 600 pginas, pero esto casi parece moderado teniendo en cuenta lo lejos que Green lleg con su investigacin.

A Fistful of Shells es el fruto de la investigacin llevada a cabo en los archivos de nueve naciones, que oblig al autor a emprender un trabajo de investigacin por ocho Estados de frica Occidental. Y se nota. Los fragmentos basados en viajes del autor proporcionan observaciones y ancdotas que vinculan positivamente el pasado con el presente y dan voz a las vidas y experiencias de los propios africanos. Oscilando ms all de la economa, la tesis de Green se convierte, en definitiva, en una especie de reflexin filosfica sobre la naturaleza del valor en diferentes culturas y sociedades durante una era larga y bajo estudio en los inicios de la globalizacin.

Lo que distingue al libro como inusual no es el volumen de fuentes, sino su variedad. El uso de historias orales de un amplio abanico de sociedades africanas es particularmente gratificante. En la introduccin, Green hace un uso excelente de las bellas artes: un conjunto de retratos de un artista holands pintados a mediados del siglo XVII en Brasil, algunos de los cuales haban sido enviados desde msterdam. Uno de los cuadros muestra la cara de Don Miguel de Castro, quien, a pesar de su nombre portugus y su extravagante vestimenta europea, fue embajador del reino del Congo, un reino africano posteriormente aliado del holands. El mismo retrato asombr a los visitantes de la exhibicin Historias Afro-Atlnticas, que tuvo lugar el ao pasado en So Paulo.

Esta amplia variedad de material hace que sea interesante que uno se pregunte si Green habra sido capaz de pintar un panorama an ms vvido de este periodo anterior si hubiera podido recurrir a los archivos de los siglos XV y XVI de Portugal, el pas europeo con la historia ms larga de comercio con frica. Muchos de esos registros (relativos al comercio, pero tambin a la diplomacia, a la guerra y al trabajo misionero), junto con una inescrutable cantidad de cultura material, se perdieron en 1755 cuando un terremoto y un tsunami arrasaron Lisboa (tema central en la obra Cndido de Voltaire), destruyendo la ciudad y eliminando los libros de contabilidad en los que se haban registrado los tres siglos anteriores de comercio con frica. La precariedad de fuentes documentales y cultura material aparece claramente resaltada de nuevo a travs del uso que Green hace del patrn de la guerra remitido a Lisboa por el infame rey Adandozan de Dahomey (Estado situado en la actual Repblica de Benn). A pesar de estar reproducido aqu, el patrn original se perdi en el incendio que destruy el Museo Nacional de Brasil, en Ro de Janeiro, en 2018.

Al reunir diversas fuentes, Green es capaz de refutar la afirmacin hecha por Hegel de que frica no tiene historia en dos niveles: frica no solo tiene una larga y compleja historia, sino que adems comparte parte de ese pasado con otros participantes en la economa comercial global que se remonta a hace ms de mil aos. El frica que surge aqu es un continente dominado por numerosos reinos poderosos e imperios, a menudo gobernados por grandes dinastas y lderes, cada uno con sus propias obsesiones y ambiciones. Es un continente de creencias y prcticas culturales y religiosas intrincadamente complicadas, en el que las sociedades militarizas y a veces relativamente urbanizadas ascienden y descienden. Dicho de otra manera, las sociedades africanas no eran muy diferentes en trminos estructurales de los reinos de Europa y el Norte de frica con los que comerciaban. Donde las diferencias empezaron a acentuarse fue en los significados y valores asociados a diversos bienes y productos bsicos, incluidas las conchas de cauri del ttulo del libro. Enviadas a frica desde Maldivas, en el ocano ndico, en grandes cantidades y a lo largo de varios siglos, los cauris se utilizaban como una moneda de cambio en muchos pueblos de frica.

El comercio de ideas, tecnologa, arte y cultura entre frica y sus socios era recproco, una realidad acentuada por la esclavitud (algo que Green explora en gran profundidad). No solo se enviaron al otro lado del Atlntico bienes y productos bsicos africanos, sino que el bagaje cultural y el capital intelectual se llev al nuevo mundo a travs de las mentes de millones de seres humanos que fueron intercambiados y tratados como mercancas. Los cimarrones, grupos de esclavos fugitivos que surgieron en Jamaica, Panam y en otros lugares, lucharon sus guerras utilizando las teoras militares que haban aprendido en el continente en el que haban nacido. Asimismo, las plantaciones de arroz de Carolina del Sur fueron cultivadas utilizando no solo la mano de obra africana, sino tambin sus conocimientos. Esta sabidura fue trasplantada intencionadamente para aplicarla en suelo americano por los traficantes de esclavos britnicos, que haban esclavizado a miles de personas procedentes de las regiones de cultivo de arroz de Sierra Leona. Estos africanos fueron secuestrados para vender sus mentes como si de una mercanca tan valiosa como sus cuerpos se tratase.

Durante todo A Fistful of Shells , Green muestra la larga e histrica sombra que hay detrs del subdesarrollo del frica actual. Alega que los monocultivos comerciales impuestos sobre las naciones de frica por los poderes coloniales en el siglo XX tienen sus orgenes de forma parcial en las economas de plantaciones del siglo XIX, cuando poderosos lderes africanos, alentados por Gran Bretaa y otros pases, utilizaban mano de obra forzosa y esclavizada para cultivar algodn, cacahuetes y aceite de palma para exportar. Asimismo, Green cree que la desconfianza general en los dirigentes nacionales en el frica del siglo XXI est relacionada con las rupturas de las relaciones entre las lites y el pueblo de los siglos XVII y XVIII, causadas por la trata de esclavos y la propagacin de las guerras y la inestabilidad.

A pesar de que no siempre es el texto ms sencillo de seguir (el planteamiento temtico a veces eclipsa la sensacin de desarrollo de la narrativa), es un asombroso trabajo de investigacin y argumentacin. Tiene el potencial para convertirse en un referente en nuestro conocimiento de los continentes ms incomprendidos.

Entre los libros de David Olusoga se incluye Black and British: A Forgotten History.

Texto original en ingls: https://www.newstatesman.com/culture/books/2019/01/west-africa-pre-colonial-fistful-shells-toby-green-review

Traducido por Iria Lpez Gonzlez.

Fuente: https://umoya.org/2019/03/01/los-imperios-olvidados-de-africa/