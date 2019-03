El valor: el capital y su fundamento

Si se me pidiera escoger la seccin ms importante de El Capital, no dudara en responder. Claro que sera un error desde cierto enfoque tal interrogante, y las buenas prcticas dialcticas llaman a replantear los trminos de esta.La forma sin el contenido no tiene sentido, ni la apariencia sin la esencia. As que asumir algo como lo ms importante, sera casi descompletar un sistema -y sin un sistema la dialctica no tiene sentido-. Pero haciendo abstraccin por un momento de ello, con el cuidado de no pecar de sobre-determinar un elemento en una teora, podramos atrevernos a ponderar el papel del valor dentro del cuerpo terico de El Capital -y la seccin primera que lo soporta, claro-, sobre todo como ncleo de la exposicin en ese libro.Con el valor se posee la herramienta para desplegar todo el sistema de categoras de la economa poltica de Marx. Pudiera verse esto a travs de la evolucin de: valor, mercanca, dinero, capital. Repasmoslo.Es un signo lo que la sociedad considera como tal, segn expres Eco. De la misma manera, es ciencia todo aquello que la sociedad considere como as - desgraciadamente, en algunos casos no es fructfero esto-. Siguiendo esa lnea, la objetividad como subjetividad histrica -consideracin gramsciana-, lo que en sociedad es -signo-, por considerarse como tal, est determinado histricamente, y responde a condiciones de poca y lugar. Por eso es valor, tambin aquello que es considerado as en determinada sociedad.El valor, es ese reconocimiento alrededor de los resultados de la actividad del hombre -sus capacidades-, la naturaleza, y lo que estos crean en combinacin. Como seres conscientes, es a travs de ese reconocimiento que se puede establecer el intercambio, entendido en un sentido amplio: de las relaciones humanas. Es decir, el intercambio implica un reconocimiento, una identidad alrededor de los elementos que interactan en dicho proceso, y eso es el valor.Pero de seguro, este dice tanto que parece no decir nada: es muy general. En su interior, puede albergar muchas determinaciones que aun no se han puesto.Pero la teora llega a un punto superior, y se arriba a categoras ms concretas -ms elaboradas-, como la mercanca. Esta ya es un momento de mayor comprensin, con determinaciones establecidas: objeto til, exterior, que satisface necesidades, valor de uso, y valor de cambio. Ah ya no se est explicando la interaccin de manera general -simplemente como relacin a partir de un reconocimiento-, sino que se est en un punto de ver que, para el cambio de resultados de la actividad humana, estos son reconocidos especficamente con cierta utilidad, y como susceptibles de dicho cambio hay un reconocimiento de manera general implcito ah-. Entonces, se ve la evolucin en la reflexin sobre dicho proceso, ya no se trata de un en general.Gracias al valor como generalidad, se explica el movimiento de la mercanca -donde est presente este -. La mercanca, es reconocida como tal, y por tanto lo es de manera de manera general valor- tambin.Luego, sucede el dinero. El dinero, resulta muy sencillo luego de pasar por el estudio de la mercanca. El dinero es una mercanca que sirve para obtener mercancas. Es decir, es reconocido socialmente como algo que puede ser cambiado por cualquier mercanca, y ah radica su utilidad. Es por ende, susceptible de ser cambiado. Para este caso la peculiaridad es, que puede serlo por cualquier otra mercanca. En el dinero se incluye -solo que se le aaden nuevas cualidades-, la lgica de la mercanca: que se reconoce apta para el intercambio y que sirve para algo. La mercanca que es reconocida como cambiable por todas las dems, es dinero. Y lo es, claro, porque existe en primer lugar ese signo sobre l valor-.Un punto superior, es la categora capital. Esta es un dinero con ciertas peculiaridades en su movimiento. Es dinero que compra medios de produccin -de su reproduccin como capital- y fuerza de trabajo. Estos, son mercancas, y que tienen valor. Dichas mercancas atraviesan un proceso donde el resultado final es la creacin de nuevas mercancas, por tanto, de un incremento del valor que est bajo el mando del capital, traducido en un reconocimiento mayor de lo que el capital domina, y que por tanto le pertenece. Resumiendo: el capital es dinero que compra mercancas -medios de produccin y fuerza de trabajo-, que aumentan el valor al final del ciclo de dicho capital.De todo ello, pueden hacerse lecturas a diferentes niveles de complejidad de las determinaciones de los elementos en movimiento en el ciclo del capital.Desde lo ms "exterior": tal movimiento del capital es, relacin ms acabada y acentuada, creciente, como forma de auto-conservarse este, de reproducirse. Capital que aumenta sobre s mismo, que acumula.La misma dinmica puede llevarse a trminos de dinero -de relaciones de dinero-, y se ve como esta es creciente, por lo que su monto aumenta respecto al punto de partida: dinero que circula, y que crece sobre s mismo.Pensado desde el punto de vista de las mercancas ocurre lo mismo. Estas aumentan y se ampla el ciclo de la reproduccin de mercancas, es decir, se da la reproduccin ampliada a nivel de de las mercancas.Pero, reproduccin ampliada de qu? Si el capital se reproduce de dicha manera, es porque lo que crece es reconocido socialmente como capital, igual que con el dinero, y la mercanca. Se trata de que crezca lo que es reconocido con las cualidades de las formas mencionadas. Por lo que, tal reproduccin ampliada es tambin la ampliacin del reconocimiento social; momento inseparable de el aumento de las relaciones de capital, dinerarias y de mercanca. En cada uno de esos ciclos ampliados, est presente el reconocimiento en general: el valor. Todos ellos son, porque son reconocidas primero, de esa manera general.Ello nos conduce a esclarecer qu es el valor: esa categora para explicar el movimiento de las relaciones humanas en su plano ms general, y que est presente en todo momento en el movimiento de las dems relaciones que permiten explicar el capitalismo -porque todas estas son tambin de manera general, valor-. Por lo que su movimiento, lo es tambin del valor, al igual que su crecimiento. Ah, vemos a la sustancia sujeto, al fundamento de El capital, y del razonamiento sobre el capitalismo.Volviendo a la idea del inicio: es el valor entonces, para no decir que el ms importante, el fundamento: una determinacin de la esencia de la explicacin. Est presente en todo momento, y la lgica del capital, la lleva implcita en s. Por eso, una apuesta por la seccin primera.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.