Marruecos veta un concierto en Pars de la cantante saharaui Aziza Brahim

La emisora pblica francesa Radio France Internacional (RFI) hizo pblico el lunes 4 de marzo de 2019 lo que era un secreto a voces. La presin de las autoridades marroques, a travs de su embajada en Pars, oblig a desprogramar el concierto de la cantante saharaui Aziza Brahim, previsto para el 10 de marzo.

La embajada presion al Instituto del Mundo rabe (IMA) que preside el exministro y miembro del lobby promarroqu francs Jack Lang, para pedir explicaciones y calificar a la artista como activista del Frente Polisario tras ser anunciada su intervencin. Tambin amenazaron con presionar a los mecenas marroques para retirar la financiacin al IMA si el concierto segua adelante.

Finalmente, el pasado 7 de febrero se anunci la suspensin del concierto bajo el eufemismo por una razn que est ms all del control de la artista.

El propio Lang haba defendido inicialmente la presencia de Brahim sealando que iba a cantar la historia de su pueblo. La Asociacin de Amigos de la Repblica Saharaui en Francia expres su condena y rechazo a la decisin de la administracin del IMA.

Dentro de los actos del festival bajo el ttulo Les Arabofolies dedicada a la mujer y la resistencia, con motivo del Da Internacional de la Mujer el 8 de marzo, la saharaui iba a cerrarlo dos das despus el domingo 10 con su concierto.

A pesar de que RFI intent recabar la opinin del IMA y la embajada marroqu en Pars, ambas se negaron a hacer declaraciones al respecto.

Los hechos se producen despus de que en Pars el pasado 15 de febrero una conferencia sobre la libertad de prensa en Marruecos fuera boicoteada por baljates, personas pagadas por el majzn, el rgimen marroqu, para crear broncas y violencia, algo usual en Marruecos pero que ahora se extiende a otros pases. Reporteros sin Fronteras (RSF) solicit que se abriera una investigacin sobre lo ocurrido.

Hay que recordar tambin que fuertes presiones marroques, incluido un escrito del responsable de sus Museos nacionales, obligaron a retirar unos paneles, fotos y publicaciones de la lucha saharaui en el centro George Pompidou de Pars el pasado mes de noviembre de 2018.

Comunicado pblico de Aziza Brahim

Por su parte, el pasado 7 de febrero la cantante hizo pblico un comunicado pblico sobre lo sucedido donde manifestaba:

Mi concierto del 10 de marzo para la clausura del Festival Arabofolies del Instituto del Mundo rabe (IMA) de Pars ha sido cancelado por razones totalmente ajenas a mi voluntad. Este evento ha sido anulado debido a presiones del Reino de Marruecos a travs de su embajada en Francia. Para justificar este desagradable hecho, tambin han emprendido una campaa de propaganda contra mi persona que me veo obligada a desmentir pblicamente. Desgraciadamente, no es la primera vez que este tipo de presiones polticas impiden mis conciertos. Recuerdo bastantes casos en los que la polmica ni siquiera lleg a publicarse. Al menos, en esta ocasin sale a la luz la censura que sufrimos los saharauis por parte de aquellos que vulneran nuestros derechos, incluso fuera de nuestro territorio. Cualquiera que haya escuchado mis canciones sabe que suscribo un firme compromiso con la Paz. Hay poderes polticos que no respetan los derechos humanos fundamentales, en este caso la libertad de expresin. Cuando la cultura incomoda a la poltica, es que se estn haciendo polticas injustas. Solo conociendo y respetando al otro podemos trabajar por un mundo pacfico. Lamento no poder ofrecer mi concierto en Pars en esta ocasin, aunque espero que pueda hacerlo pronto.

Aziza Brahim, de 42 aos, naci en los campamentos de refugiados de Tinduf. Nunca conoci a su padre debido a la guerra en el Sahara. Ha vivido en Espaa y lleva cantando en hassana, el dialecto rabe saharaui, desde 1995, editando cinco lbumes en solitario y varios en colaboraciones.

En 2009, fue finalista para el Premio Libertad para Crear, que otorga el poder del arte para luchar contra la opresin, a romper los estereotipos y fomentar la confianza en las sociedades.

A finales de abril de 2012, gan en el Festival de Cine de Mlaga la Biznaga de plata a la Mejor Banda sonora original por su msica de la pelcula Wilaya.

Se da la circunstancia que hace apenas dos das, el pasado sbado da 2 actu en Alcal de Henares, Espaa dentro del concierto 100 % Muheres. Sus prximas actuaciones son el 26 de marzo en Amberes, Blgica y precisamente en Pars el 26 de abril en la sala Pan Piper.

