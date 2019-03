Nuevo atropello del Parlamento Europeo al Shara Occidental

Ni la tierra, ni el mar, ni el espacio areo del Shara Occidental pertenecen a Marruecos. Esto es lo que dice el Tribunal de Justicia de la UE en todas y cada una de las sentencias que afectan a los intereses del Shara Occidental, como territorio no autnomo en vas de descolonizacin. Si ya en varias ocasiones haba dictaminado que los Acuerdos de pesca y agrcolas eran ilegales porque ese territorio no forma parte de Marruecos, la puntilla a los intereses del gobierno de este pas y a los lobbies promarroques, se la daba hace un par de meses, el auto de la Sala Quinta del referido tribunal, al dictaminar que el Acuerdo de Aviacin firmado por Marruecos y la UE, no puede aplicarse al espacio areo del Shara Occidental.

Es inexplicable, por tanto, que dos tercios de los europarlamentarios (PP europeo, Partido Socialista europeo y liberales, que representan al capitalismo ms salvaje) den el visto bueno al Acuerdo UE‑Marruecos cuando esta decisin contraviene lo que sentencia el Tribunal de Justicia de la Unin Europea sobre el derecho del pueblo saharaui a expresar, a travs de un referndum, su voluntad de autodeterminacin y, en consecuencia, a gestionar sus recursos agrcolas, pesqueros y tursticos.

La explicacin hay que buscarla en que Bruselas da por buenas las tesis de Marruecos sobre que los acuerdos benefician a la poblacin saharaui de sus Provincias del Sur, eufemismo con el que denomina al Shara Ocupado desde 1975. En realidad Marruecos trata de ocultar su objetivo primordial desde que ocupa militarmente el territorio desde el abandono espaol: llenar el Shara Occidental de colonos marroques y diluir inexorablemente la identidad saharaui. Se est desequilibrando la balanza demogrfica en el territorio ocupado ‑dos de cada tres residentes son ya colonos marroques‑ algo ilegal que contraviene el Derecho internacional humanitario. Solo el 5% de los empleos que genera la actividad econmica en el territorio, son ocupados por saharauis.

El expolio de los recursos del Shara afecta a todos los sectores econmicos: fosfatos, pesca, agricultura y turismo. Y los beneficios de esa rapia no van a parar a manos de su legtimo propietario, el pueblo saharaui, sino a la del monarca alauita y una pequea lite formada por el Majzen y altos mandos militares de su corte.

A Mohamed VI se le calcula una fortuna que ronda los 6.000 millones de dlares segn Forbes sin contar que adems, el autoproclamado rey de los pobres, tiene 600 automviles de lujo, una docena de palacios en Marruecos e infinidad de inmuebles en el extranjero, en los que pasa ms de la mitad del ao. Propietario nico de Les Domaines Agricoles, primera empresa agroganadera del pas, productora de carne, lcteos, ctricos, verduras y cereales, que explota 15.000 hectreas en el Shara Ocupado. Tambin es el dueo de un lujoso campo de golf para multimillonarios occidentales.

El acuerdo agrcola, firmado el 16 de enero de este ao, permitir que la superficie de frutas y hortalizas, en el Shara Occidental, pase de las 900 hectreas actuales a las 5.000, lo que supondr un incremento en la produccin de medio milln de toneladas, y que tendr una repercusin negativa en la comercializacin de productos espaoles como el tomate, las judas verdes o el calabacn, entre otros.

Con respecto al sector pesquero, en manos de la cpula militar marroqu, las presiones sobre el Parlamento Europeo han sido constantes pues, sin incluir las aguas saharauis, el acuerdo sera inviable. Tngase en cuenta que solo el 8,5% de las capturas se realizan en las costas de Marruecos y el resto, 91,5%, en las del Shara. No deja de tener gracia (maldita la que nos hace), que el acuerdo aprobado el 12 de febrero se denomine: Acuerdo de Colaboracin para la Pesca Sostenible (SFPA, en sus siglas inglesas) cuando lo que se practica en esas aguas es un extractivismo exportador industrial que beneficia los intereses privados de empresas marroques y espaolas que, precisamente, pone en riesgo la sostenibilidad medioambiental y social de la pesca artesanal de bajura, al tiempo que inundan las grandes superficies de sardinilla, caballa o pulpo etiquetado como de Marruecos y que, sin embargo, procede de las aguas del Shara Ocupado.

Y a todo esto que dice Espaa? Nada de nada. La firma del Acuerdo ha coincidido con la visita de Felipe VI a Marruecos, aplazada varias veces por capricho de Mohamed VI. El rey espaol ha tenido la ocasin de reivindicar el cumplimiento de los mandatos de Naciones Unidas, para que los saharauis ejerzan el derecho de autodeterminacin, a travs del referndum aprobado por Marruecos y el Polisario en 1991; adems el Borbn tena la obligacin de denunciar el expolio de los recursos saharauis. Pero, nuevamente, nada de nada. Por desgracia, en las relaciones internacionales priman los intereses econmicos y estratgicos sobre los derechos de los pueblos. Espaa olvida que sigue siendo de iure la administradora del territorio hasta la finalizacin de la descolonizacin, como antigua potencia colonial, y tendra que ser la primera en defender en los foros internacionales las justas aspiraciones de los saharauis. No solo no lo hace sino que es la primera en aliarse y apoyar el injusto proceder de Marruecos en el Shara y ya no solo en los terrenos polticos o econmicos sino que los representantes de nuestro pas miran para otro lado, cuando se presenta la ocasin, para no enterarse de la brutal represin que el gobierno marroqu practica a diario para mantener a raya la disidencia saharaui, en forma de detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos.

Aadan ustedes a todo este despropsito el que Marruecos gasta en defensa, en buena medida para seguir ocupando a sangre y fuego el territorio saharaui, el mismo porcentaje de PBI que EEUU y ms del doble que Espaa; mientras, su poblacin soporta una desproporcionada tasa de pobreza y analfabetismo.

Francisco Gozalo Viejo y Aurelio Quintanilla Fisacson Miembros de la Asociacin de Amigos del Pueblo Saharaui de Segovia.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.