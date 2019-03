Entrevista a LT, militante del Partido Socialista de los Trabajadores de Argelia

"La poblacin expresa su rechazo a todo un sistema oligrquico y corrupto sometido a las fuerzas imperialistas"

npa2009.org

Foto Abde Slam Maouche

Puedes explicarnos cmo comenz el movimiento entre la juventud?

Hubo llamamientos a salir a la calle en las redes sociales en cuanto se anunci la candidatura de Bouteflika para un quinto mandato. Hubo manifestaciones espontneas en algunas ciudades del pas (Khenchla, Kherata, Jijel). El 22 de febrero, tras algunos llamamientos annimos, centenares de miles de jvenes se manifestaron por todo el pas rompiendo el miedo y saltndose la prohibicin, en particular en la capital, de expresar su rechazo al 5 mandato y al sistema. La movilizacin no deja de crecer y de extenderse a sectores como la abogaca, periodistas, estudiantes, mujeres, etc.

Cules son los objetivos de la juventud movilizada?

Es evidente que la movilizacin se opone a la imposicin del 5 mandato de un Bouteflika incapacitado que desde 2013 ha perdido todas sus capacidades. Pero la poblacin expresa tambin su rechazo a todo un sistema oligarca y corrupto sometido a las fuerzas imperialistas. Hemos visto a centenares de miles de jvenes, de menos jvenes, de personas de la tercera edad, de mujeres, gritando consignas de libertad, de democracia, de igualdad y de justicia social.

Cules son las fuerzas militantes implicadas?

Por el momento, el movimiento es heterogneo, sin representacin poltica; todas las franjas de la sociedad y todas las sensibilidades forman parte de este movimiento.

La UGTA (Unin General de Trabajadores de Argelia), dirigida por Sidi Said, mantiene una posicin de apoyo a Bouteflika y su programa. Ha reiterado su posicin incluso tras el comienzo de los acontecimientos actuales. Pero ciertos sectores combativos son capaces de desobedecer y de dirigir un movimiento ms combativo.

El FFS (Frente de Fuerzas Socialistas) y el PT (Partido del Trabajo) han expresado un apoyo al movimiento en sus comunicados, afirmando querer un cambio de sistema. Estas dos fuerzas defienden el principio de la eleccin de una asamblea constituyente.

Hay autoorganizacin?

La mayor parte de las movilizaciones son espontneas o respondiendo a convocatorias que se han hecho en las redes sociales. Aparecen nuevas formas de protesta, a imagen y semejanza de los chalecos amarillos en Francia, como los brazaletes rojos que aparecieron en Bejaia. A lo largo de la movilizacin, se ve la presencia de ciertos sectores poco combativos en la historia como la abogaca, hay periodistas de los medios pblicos (rgano de propaganda del poder) que se manifiestan hoy para exigir la objetividad en la difusin de la informacin, las y los estudiantes que salen a la calle por centenares de miles hoy en todas las universidades del pas, mujeres que se preparan para ocupar las calles los das 8 y 9 de marzo, esperando a los dems sectores (obrero, salud, educacin,).

La presencia de las mujeres es bastante importante en las manifestaciones. Hay convocatorias para celebrar el 8 de marzo en manifestaciones que hacen converger las reivindicaciones del movimiento con las del movimiento feminista y de la jornada internacional de la lucha de las mujeres por su emancipacin.

Est presente el miedo a que se produzca una trayectoria como la iran? Es eso algo absurdo?

Ese escenario est lejos de ser realizable, porque las realidades son totalmente diferentes, a pesar de la islamizacin de la sociedad. Pienso que el islamismo poltico est derrotado en Argelia y esto por numerosas razones: el decenio negro, el fracaso relativo de los partidos islamistas que han participado un cierto momento en la alianza presidencial, pero tambin en su gestin catastrfica en las instancias electas, etc. Como consecuencia de las directivas del ministerio de asuntos religiosos, hay fieles que se rebelan contra los imanes que llaman a no manifestarse tras los rezos del viernes. Las tentativas de recuperacin de ciertos grupos islamistas han sido totalmente desmontadas por las y los manifestantes.

Qu proponis en el movimiento?

Nuestro objetivo es imponer por la movilizacin la eleccin de una asamblea constituyente representativa de las aspiraciones democrticas y sociales de las y los trabajadores y de las masas populares, y esto solo puede venir de la convergencia de las luchas de todas las fuerzas progresistas, democrticas y sociales. Pero, por el momento, la prioridad es acompaar a estas luchas y dar una clarificacin y una explicacin poltica a esta movilizacin que expresa ante todo el rechazo a las polticas liberales, antisociales y antidemocrticas de un gobierno sometido al imperialismo. Polticas que no dejan de privarnos de nuestras libertades, que nos empobrecen y que reducen nuestro poder de compra.





Texto original en francs: https://npa2009.org/actualite/international/algerie-la-population-exprime-aussi-son-rejet-de-tout-un-systeme-oligarque

Traduccin: Faustino Eguberri para viento sur

Fuente: https://vientosur.info/spip.php?article14632