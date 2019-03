Argelia

Millones de personas en la calle contra el 5 mandato y el sistema

elwatan.com

La maniobra de quienes detentan el poder ha sido desbaratada. Su oferta poltica, presentada el pasado domingo (3 de marzo) para intentar mitigar la clera de las y los argelinos no pasa. El referndum de la calle ha zanjado la cuestin.

El veredicto es muy duro: No al quinto mandato!", El pueblo quiere la cada del sistema. Millones de personas, no hay riesgo de equivocarse en la cifra, se manifestaron ayer en todo el pas para oponerse al intento de imponer como hecho consumado la presentacin por delegacin de la candidatura del presidente Bouteflika ante el Consejo Constitucional. As, la propuesta del presidente Bouteflika, leda por su director de campaa Abdelghani Zalane, en la que solicita un mandato de un ao para organizar la transicin hacia una nueva Repblica ha quedado barrida en los hechos.

Y la cifra de cerca de 6 millones de firmas de electoras y electores que habran dado su acuerdo para el 5 mandato, ya no tiene ningn peso ante esta marea humana que ha ocupado la calle y que continuar hacindolo, sin duda, durante los prximos das. Debido a esto, si los defensores del rgimen contaban con un agotamiento del movimiento, desencadenado al da siguiente del anuncio oficial de la candidatura del jefe del Estado, ya tienen una respuesta.

Clara y sin posibilidad de ser malinterpretada. La movilizacin popular ha conocido su punto culminante este viernes 8 de marzo. Nadie puede pronosticar an el futuro de esta protesta. Ya se estn preparando nuevas formas de protesta, entre ellas la desobediencia civil anunciada para los prximos das y que estar marcada por una huelga general en todo el pas.

Una verdadera crisis poltica

En cualquier caso, mediante esta movilizacin, el pueblo reclama la recuperacin de lo que es suyo. Hace valer el contenido del artculo 7 de la Constitucin que estipula que el pueblo es la fuente de todo poder. La soberana nacional pertenece exclusivamente al pueblo. Ah tenemos una respuesta diferente a la de esos responsables de los partidos en el poder que, durante largos aos, oponan este principio constitucional a todas las voces opositoras que reclamaban la alternancia en el poder.

Y ahora, se atrevern todava a confiscar ese poder? Tienen algn sentido las elecciones del 18 de abril que se empean en mantener contra viento y marea? En cualquier caso, la crisis poltica, segn la opinin de todos las personas observadoras del escenario nacional, no tiene precedentes. Es, quizs, la ms grave de toda la historia del pas. Los partidarios de la continuidad no la han visto venir desde lo alto de su torre de marfil.

Hasta un pasado muy reciente crean que en Argelia no haba sino esa clientela fcilmente domable y que cae en todas las trampas que se le ponen. A partir de ahora, el fuego ha llegado a su propia casa. La crisis se ha instalado ya en el seno del FLN, principal partidario del 5 mandato, partido en el que se asiste a una verdadera cascada de dimisiones de cuadros. El secretario general de la UGTA (Unin General de Trabajadores de Argelia), Abdelmadjid Sidi Said, asiste, l tambin, a una verdadera revolucin en el seno de la central sindical, en la que varias uniones sindicales le ponen en cuestin el derecho a pronunciarse en su nombre en favor del 5 mandato.





Fuente original: https://www.elwatan.com/edition/actualite/referendum-de-la-rue-contre-loffre-des-tenants-du-pouvoir-09-03-2019

Traduccin: Faustino Eguberri para viento sur