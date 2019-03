Viaje sin fin al infierno (testimonios)

Israel encarcela a cientos de nios palestinos cada ao

Haaretz





Detencin de Fevzi al-Junidi, tras los disturbios de Hebrn de diciembre de 2017. (Foto: Wisam Hashlamoun/Agencia Anadulu)

Era una tarde sombra y tpicamente glida de finales febrero en el pueblo de Beit Ummar, situado entre Beln y Hebrn. El clima no disuadi a los nios de la familia Abu-Ayyash de salir afuera para jugar y divertirse. Uno de ellos, con un traje de Spiderman, imitaba al personaje saltando gilmente de un lugar a otro. De repente, se dieron cuenta de que un grupo de soldados israeles se acercaban pesadamente a lo largo del camino de tierra. Al instante, sus expresiones pasaron de la alegra al temor, apresurndose a entrar en casa. No es la primera vez que reaccionan as, dice su padre. De hecho, se ha convertido en una pauta de conducta desde que Omar, de 10 aos de edad, fue arrestado por las tropas israeles en diciembre pasado.

El nio de 10 aos es uno de los cientos de nios palestinos a los que Israel arresta cada ao: las estimaciones oscilan entre unos 800 y 1.000. Algunos son menores de 15 aos; algunos son incluso preadolescentes. Un mapa de los lugares donde se llevan a cabo estas detenciones revela un cierto patrn: cuanto ms cerca est una aldea palestina de un asentamiento, tanto ms probable es que los menores que all residen acaben bajo vigilancia israel. Por ejemplo, en la ciudad de Azzun, al oeste del asentamiento de Karnei Shomron, apenas hay algn hogar que no haya pasado por esa experiencia. Sus habitantes dicen que en los ltimos cinco aos, ms de 150 alumnos de la nica escuela secundaria de la ciudad han sido arrestados.