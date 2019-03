Sobre la aprobacin de la Directiva Copyright por el Parlamento Europeo

No lo llames censura, llmalo derechos de autor

X-Net

Con la aprobacin en el Parlamento Europeo del texto final de la, la Unin Europea. Finalmente lo que se ha votado esy que adems no garantiza el derecho de los autores a vivir dignamente de su trabajo.

Solo servir para recortar libertades y censurar a destajo, bajo la perspectiva delirante de que todo lo que no produce moneda contante y sonante para las majors ojo! no para los autores debe ser prohibido y eliminado. Una tragedia para los trabajadores del mundo de la cultura que por otra parte una vez ms han sido frivolamente incapaces salvo contadas, valientes y loables excepciones de informarse de que va realmente el asunto. Han tragado pasivamente con la versin de sus amos y, con victimismo y gula, han sido el altavoz principal para la propaganda liberticida sin siquiera haberse enterado de que todo esto no beneficiar sus derechos, pero si va de eliminar los de todos.

Las alarmas saltaron hace casi dos aos cuando descubrimos que, ms all de ser una propuesta de derechos de autor obsoleta, se estaba usando como caballo de Troya para introducir vigilancia, procesamiento automtico de datos, gobierno por algoritmos opacos, censura sin mandato judicial, etc

Esta amenaza que se ha consumado hoy para derechos tan bsicos como la libertad de expresin o el acceso a la cultura y a la informacin se centra en las trampas ocultas principalmente en dos artculos:

Artculo 13 (luego 17): prohibido subir contenidos sin licencia

Se considerar a las plataformas -desde servicios mediano de alojamiento web hasta gigantes de Internet- responsables de cualquier infraccin de derechos de autor que cometan sus usuarios y se les conmina a tomar medidas preventivas: o sea ya no se trata de eliminar contenido sino directamente de impedir que se suba. Naturalmente nadie les obliga a nada. Solo se les hace responsable de lo que suban sus usuarios. Es como si al vendedor de coches se le responsabilizara de los delitos viales comentidos por sus compradores. Esto solo puede desembocar en el filtrado algortmico de subida (upload filters) de absolutamente todo. Es decir censura previa, automtica y masiva de internet. Recientemente Youtube impeda al pianista James Rhodes subir un vdeo suyo tocando a Bach al piano. Este tipo de errores que siempre juegan a favor de la privatizacin del dominio pblico forman parte del dia a dia de todos los autores que usan Youtube. Y no solo estamos hablando de errores que privatizaron el dominio pblico. Estamos hablando de la dificultad o imposibilidad de subir a internet cualquier tipo de obra derivada: parodias, memes, remezclas, fandom, stiras la esencia misma de la cultura y de la libertad poltica y de expresin.

Artculo 11 (luego 15): Prohibido enlazar sin licencia

La propuesta del artculo 11, conocida como Linktax impuesto al enlace crea un nuevo derecho econmico para la patronal de la prensa escrita. Este derecho adems implica restringir indefinidamente la posibilidad de citarla. Si esto te suena absurdo, arbitrario y contraproducente, te invitamos a leer la propuesta en s, un texto ambiguo que el jurista Andrej Savin ha definido como el peor texto legal que he visto en mis 23 aos de carrera acadmica. Ante esta indefinicin, lo ms seguro para cualquier plataforma ser no enlazar a ningn medio sin permiso explcito.

Esta medida perversa sera el equivalente a nivel europeo al Canon AEDE que ya est vigente en Espaa y Alemania, un canon del que sus propios promotores se lamentaron tras el cierre de Google News en Espaa por su aprobacin. El Canon AEDE es paradoxal y los impulsores de esta iniciativa saben que no funcionar en Europa. Por ejemplo, desde Xnet destapamos que el gran grupo editorial Axel Springer se estaba pagando a s mismo se enlazaban para pagarse en una estrambtica simulacin de que todo va bien.

Que pretenden con esto? Qu sentido tiene que la patronal de la prensa presione para aprobar una leyes que impiden que enlaces, difundas y comentes sus contenidos? Se trata solo de la mezcla de ignorancia y avaricia que te llevara a pegarte un tiro en tu propio pie? Hay un poco de eso sin duda, pero ms bien creemos que se trata de la mezcla de ignorancia y avaricia que te lleva a sacarte un ojo para que a tu enemigo le saquen dos. Con leyes de este tipo la patronal de la prensa podra acosar legalmente hasta el cierre a agregadores sociales y comunidades como Meneame o Reddit, eliminando a cualquier nuevo competidor y consolidando su posicin monopolstica. Convirtindose en la nica voz en un Internet en el que solo hablaran ellos y que aspiran a convertir en una nueva televisin.

Todo esto que parece una distopa de ciencia ficcin, un intento imposible de ponerle puertas al campo o una profeca lgubre exagerada por activistas preocupados ya se est implementando hoy en da en las grandes plataformas.

De momento existen dos opciones.