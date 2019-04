Nuevo impulso a la revolucin argelina

La revolucin argelina de los aos 50 fue el resultado de una resistencia de un siglo marcada por matanzas colonialistas. Es un largo proceso inacabado porque, una vez eliminada la opresiva losa colonialista que aplastaba y deformaba a la sociedad oprimida, se empezaron a desarrollar las clases modernas. Es la lucha de todo un pueblo, no de una minora, y cost un milln de muertos sobre 11 millones de habitantes en los 50. De una economa extraccionista y prcticamente monoproductiva basada sobre el petrleo y el gas y su renta extraordinaria, surgi un capitalismo de Estado dependiente de Francia y de Europa dirigido por una lumpen burguesa creada a partir del aparato militar-burocrtico por Houari Boumedienne y un proletariado concentrado en los servicios pblicos y en la industria petrolera y tambin creci una vasta clase media urbana letrada gracias al desarrollo de la educacin y de la enseanza tcnica y universitaria y que carece de perspectivas en la actual sociedad argelina y ha perdido ya la vlvula de escape de la emigracin en masa a Francia.

Adems, mientras los dirigentes polticos ejercen un poder dictatorial o semidictatorial que dura hasta ahora medio siglo y constituyen una gerontocracia, la mayora de la poblacin tiene menos de 40 aos y se ha formado en los aos de crisis mundial que comenzaron en los 80 y en la poca de la mundializacin, con su emigracin masiva, y de las comunicaciones cibernticas que introducen los cambios y procesos mundiales en la aldea ms remota, cambiando por completo la vieja sociedad tribal y regional.

Desde el siglo XIX existe, por otra parte, una profunda interrelacin entre las sociedades de Francia y de Argelia. La revolucin en las colonias y particularmente en Argelia conmovieron y movilizaron lo mejor del proletariado, la juventud y la intelectualidad francesa y el 68 y ahora los Chalecos Amarillos (Ch. Am.) tuvieron gran impacto en la argelina.

As como los Chalecos Amarillos, los que provocaron con sus movilizaciones la renuncia de Bouteflika mantienen desde hace 20 semanas una lucha que proseguir en otras formas, los jvenes de Argelia salen a la calle cada viernes en manifestaciones de millones de personas y no se detendrn ante el intento del ejrcito de sacarse de encima al viejo y moribundo presidente que gobierna desde hace 20 aos para mantener el rgimen. La renuncia de Bouteflika no parar a nadie. Los viejos generales que fueron sus cmplices no podrn seguir gobernando ni hacer elecciones donde slo se presenten ex ministros y gente del sistema. Probablemente debern abrir paso a un gobierno de transicin con apoyo de la baja oficialidad. Argelia no est ante una primavera democrtica sino, por su composicin social, su historia y su dinmica, retomar el deseo socialista presente ya en el momento de la Independencia y los jvenes en la calle hablan hoy de revolucin contra el sistema (tanto el de los capitalistas de Estado como el del capital).



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.