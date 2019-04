El FMI sostiene al gobierno Macri y condiciona el futuro

El Directorio del FMI autoriz un nuevo desembolso por 10.870 millones de dlares que ingresarn a las cuentas argentinas en la prxima semana y desde 15 de abril se autoriza se utilicen 60 millones de dlares diarios y hasta 9.600 millones de dlares hasta fin de ao para contener la evolucin del dlar, que hoy se acerca a los 45 pesos y con perspectivas al alza. [1]

La argumentacin del organismo internacional es que las polticas aplicadas estn dando frutos, muy curioso ante el regresivo impacto sobre vastos sectores de la poblacin que sufren la inflacin y la recesin. Sobre la inflacin sealan que es decepcionante su evolucin, y sobre la recesin destacan que siempre que llovi par y, por ende, esperan recuperacin antes de finalizado el ao.

Se trata de un saludo a la bandera, auto justificando el propio accionar del FMI, para continuar con el ajuste y la reestructuracin. Es un mensaje de nico camino posible, dirigido al oficialismo y a cualquier oposicin en condiciones de gobernar; pero tambin a inversores internacionales, enfatizando que el pas se encamina en una direccin orientada a favorecer la obtencin de ganancias, por lo que recuerdan las necesarias reformas estructurales de contenido reaccionario.

Ya suman 38.900 millones de dlares desde el primer desembolso en junio del 2018, segn informa el propio FMI. El monto deber sumarse a los 307.000 millones de dlares de la deuda pblica de la Argentina, lo que representa un 95,4% del PBI, segn informa el Ministerio de Hacienda. El monto total del prstamo acordado con el FMI alcanza los 56.600 millones de dlares, de los cuales el 90% se entregaran antes de fin de ao y solo una pequea porcin bajo la nueva gestin. Hacia el 2004 la deuda pblica bruta represent el 118% del PBI, tal como explicita la estadstica oficial. [2]

Ese porcentaje baj hasta 38,9% en 2011 (poltica de des-endeudamiento) y desde entonces viene subiendo, alcanzando el 52,6% en 2015, ltimo dato para el gobierno de Cristina Fernndez; luego escala bajo el gobierno de Mauricio Macri al 53,3% en 2016; 57,1% en 2017 y al 95,4% en 2018. Un guarismo que parece no tener lmite. El 2018 fue el ao de la corrida cambiaria y la mega devaluacin que llev la cotizacin de 20 pesos a 40 por dlar.

Cmo interpretar el acontecimiento de asociacin Macri-FMI?

Hay que sealar que la poltica econmica de la Argentina se sostiene con el apoyo financiero del FMI, especialmente por decisin poltica del socio hegemnico: EEUU y el gobierno Trump.

Trump necesitaba de un gobierno sudamericano con consenso electoral para su poltica exterior en la regin, para aislar a Venezuela y redefinir las relaciones interamericanas, consolidando la hegemona estadounidense en la regin.

Es una premisa la hegemona en territorio americano, para la discusin y disputa mundial en tiempos de tensiones econmicas, polticas y militares, especialmente con China y sus aliados. La cuestin se afianz con la irrupcin de Bolsonaro en el Gobierno de Brasil.

La presencia de un nuevo gobierno en Mxico desequilibra los propsitos de la poltica exterior de EEUU, pero con gobiernos afines en Argentina y Brasil, sumados a las administraciones derechistas en Chile, Colombia o Per, se afianza una iniciativa poltica de profundizacin de la subordinacin de la regin al poder estadounidense.

El costo a pagar con una eventual cesacin de pagos no es lo importante, incluso si la hipoteca se termina ejecutando contra bienes comunes, sean los hidrocarburos no convencionales o el litio. No sera la primera vez que se canjea deuda por bienes. En su momento (aos 80) se ofreci capitalizar la deuda contra el capital pblico, efectivizado con las privatizaciones en los 90. Algo similar supuso la cancelacin de las deudas britnicas con la incorporacin al patrimonio pblico de los ferrocarriles otrora ingleses.

Enfatizamos en estos argumentos polticos en la relacin de la Argentina con el FMI y EEUU, porque existen anlisis tcnicos que subestiman el dato del apoyo de Donald Trump al Gobierno Macri, sealando que Argentina no podr devolver su deuda. El aumento del riesgo pas por encima de los 700 puntos les estara dando la razn. En ese marco de impago de la deuda, imaginan un proceso de renegociacin con el Fondo luego de las elecciones de renovacin presidencial, lo que solo ocurrir si se contina con las cuestiones esenciales, que van ms all de lo especfico econmico.

Hay fuertes argumentos de un prximo default de la deuda, asentado en carcter impagable de la deuda de la Argentina. Lo que se omite es que mientras exista el apoyo poltico financiero de EEUU y el FMI, el oficialismo tiene la opcin de superar con xito la eleccin de octubre y encarar un nuevo ciclo de gobierno, un segundo periodo. Incluso, el propio Fondo seal que no tendra inconveniente en continuar la asistencia con otro gobierno, claro que en el supuesto que se cumplan los trminos y objetivos del acuerdo por el ajuste y la reestructuracin, laboral, previsional e impositiva.

Varios funcionarios de gobierno sostienen que un periodo no alcanza para resolver los problemas del pas, los que se sufren por las polticas econmicas asumidas en los ltimos 70 aos previos a la asuncin de Macri, entre 1945 y 2015. Omiten en ese trayecto los aos de gobiernos surgidos de golpes de Estado e incluso periodos constitucionales con rumbos afines a los del presente, especialmente las experiencias de la dictadura genocida y los aos 90 con Menem y De la Ra.

El objetivo gubernamental en desplegar en un periodo, y si pueden, continuarlo, apunta a continuar deteriorando la capacidad de negociacin por derechos de los de abajo y as construir condiciones de posibilidad para la generacin de ganancias y acumulacin de capitales del ncleo local de la dominacin capitalista.

La deuda condiciona el futuro cercano

La situacin social y econmica es mala para la mayora de la sociedad y as lo explicitan los indicadores oficiales en materia de inflacin y recesin, pobreza y desempleo, pero no puede obviarse que se intenta disimular con la gigantesca asistencia del FMI, de lo contrario todo sera peor. Al mismo tiempo, esos fondos contribuyen a potenciar la salida de capitales y la apropiacin de cuantiosas ganancias en muy pocos sectores de la especulacin, con tasas de inters cercanas al 70%.

Queda claro que el acuerdo con el FMI juega para la acumulacin de ganancias y de poder. La deuda es un mecanismo que favorece la transferencia de riqueza social al sector ms concentrado de la economa, al tiempo que potencia la tendencia a la dolarizacin y extranjerizacin de la economa, propiciando la concentracin de la riqueza socialmente generada en muy pocas manos.

Mientras se tira la pelota para adelante, desembolsos del FMI mediante, muy pocos hacen grandes negocios y las consecuencias del impacto de la inflacin y la recesin las sufre la mayora empobrecida. Eso motiva que se acreciente el descontento social y se manifieste en protestas masivas que no terminan de galvanizar una propuesta de rumbo econmico alternativo. He ah un problema a resolver.

En las movilizaciones, visible claramente el pasado 4/4, coexisten distintas miradas polticas sobre el rumbo a seguir. Las motivaciones de la cpula de la CGT y sus simpatas poltico-electorales no convergen con las que anidan en otros sectores movilizados, caso del moyanismo, las CTAs, la Corriente Federal u otras expresiones de los movimientos sociales. Incluso entre estos no hay necesariamente convergencia, aun cuando una parte muy importante imagina un futuro gobierno dirigido por el kirchnerismo. Para la cpula de la CGT, el compromiso pasa ms por el peronismo no K. En rigor, la dispersin poltica tambin se expresa dentro de los movilizados entre quienes apuestan a una salida electoral y aquellos que pretenden mayor nivel de organizacin y lucha para inducir salidas ms radicalizadas de la coyuntura, caso de la demanda demorada por un paro nacional, reivindicacin sustentadas por las izquierdas partidarias, sociales y sindicales.

Quienes apuestan a la salida electoral para reproducir condiciones de aos anteriores subestiman las nuevas realidades del desarrollo capitalista, efectivizadas con los cambios de rumbo en la regin y en el mundo. No habr en 2020 las condiciones econmicas que favorecieron el proceso de distribucin del ingreso, tanto por condiciones internas como externas. No hay boom de inversiones sobre los pases de Amrica Latina y el Caribe, no siendo por ello solo un problema de la Argentina; ni existe un boom de las commodities y materias primas. Son condiciones que restringen en el marco del capitalismo procesos de distribucin del ingreso o ms an, de la riqueza. Por eso hace falta explicitar que se pretende hacer en poltica econmica ms all de la crtica al ajuste, que adems de gobierno, sustenta la parte de la oposicin que facilit la legislacin, entre ellas, las pautas presupuestarias.

Ante la ausencia de alternativa poltica electoral que defina un rumbo que entusiasme a la mayora perjudicada con estas polticas, lo que emerge es el descontento, e incluso la despolitizacin de una parte de la sociedad, que no percibe como la poltica podra resolver sus problemas cotidianos. Si es as, podra crecer el desinters y con ello el ausentismo electoral, consolidando una votacin de los ncleos duros de adhesin a las identidades polticas en disputa, con final abierto entre las novedades de nuestro tiempo: kirchnerismo y macrismo. No queda claro que terceras opciones cristalicen en proyectos que puedan intervenir en la disputa por ingresar a la segunda vuelta.

Pero, ms all de cualquier especulacin el interrogante es que har el prximo gobierno con el condicionante del fuerte endeudamiento y el monitoreo del FMI con sede en el BCRA.

Queda clara la opcin oficialista por acelerar las polticas actuales, agravando la situacin de la mayora empobrecida, por lo que aparece con fuerza el objetivo que pretende impedir un nuevo mandato del PRO-Cambiemos, lo que habilita la discusin sobre el quehacer de un gobierno que pretenda enfrentar el condicionante del FMI, que no puede quedarse en la renegociacin para cancelar la deuda.

Resulta obvio que una confrontacin con el condicionante de la deuda y el FMI tendr costos, como los tiene cualquier pas que intenta avanzar por un camino crtico al hegemnico, ms an si pretendiera un proceso de emancipacin. Son debates necesarios que no aparecen aun en el debate poltico electoral, especialmente cuando no sabemos quines encabezarn las opciones para la disputa del prximo gobierno.

Mientras se constituye un debate de fondo sobre el programa electoral y sus candidaturas, surge la necesidad de politizar y radicalizar la demanda social y contribuir a disputar el discurso y el que hacer desde ahora para condicionar el ajuste y la reestructuracin y ms an si se piensa en cambios para un nuevo gobierno desde diciembre. Una de las lecciones de la ltima etapa en Nuestra Amrica, fue que estos gobiernos desmovilizaron a las organizaciones populares y con ello restaron capacidad de accin para confrontar al poder.

El paro nacional aparece como una demanda que crece, con el afn de instalar la discusin sobre el presente y el futuro en toda la sociedad. Ser la capacidad de accin social masiva la que podr modificar el condicionante que hoy hipoteca el futuro. La deuda condiciona, pero ms puede condicionar la masiva accin colectiva, especialmente si ello conlleva la articulacin de un proyecto que reinstale una propuesta centrada en la suspensin de los pagos previa investigacin de la deuda y la fuga de capitales, que en tanto se apliquen requerir inmediatamente acelerar procesos y polticas que discutan el modelo de produccin y de desarrollo en su conjunto.

La discusin es quien condiciona a quien, si condiciona la deuda y el acuerdo del gobierno con el FMI, o la sociedad movilizada construye otro condicionante en la defensa de los derechos y la soberana.

Notas:



[2] https://www.argentina.gob.ar/ hacienda/finanzas/ presentaciongraficadeudapublic a (consultado el 6/4/2019)

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.