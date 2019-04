Carta-declaracin poltica de Accin de Izquierda Popular (Argelia)

Rgimen! mantn tus manos lejos del movimiento popular!

El levantamiento popular del 22 de febrero de 2019 ha significado un masivo movimiento para recuperar la dignidad. Representa una ruptura importante tanto en la historia de este pas como en la del Magreb. Se ha expresado enrgicamente en las calles a favor de un cambio radical y ha hecho tambalear al rgimen. El movimiento ha conseguido un triunfo y ha delimitado su territorio de manera radical. La dimisin de Bouteflika confirma este nuevo equilibrio de poder. No obstante es una semivictoria que debe ser preservada y consolidada. Para la gran mayora de la poblacin, la bsqueda de la libertad es inseparable de la bsqueda de la igualdad.



El movimiento del 22 de febrero de 2019 debe devolver a las clases populares los instrumentos polticos para desarrollar la verdadera democracia!

El movimiento popular ha cuestionado tanto los objetivos como las estructuras del sistema poltico. Denunci la realidad de los centros de poder, de las reglas antidemocrticas de la vida poltica y de la toma de decisiones. En si mismo, este movimiento plantea la cuestin de la representacin poltica de los explotados y oprimidos. Exige un proyecto de sociedad que corresponda al nivel de las luchas sociales, de los trabajadores, estudiantes y jvenes desempleados, que se han ido produciendo a lo largo de los aos. En las movilizaciones cotidianas de hoy, el movimiento busca una nueva identidad colectiva que plantea la necesidad de un programa poltico claro. La tarea prioritaria es aprender de la intifada del 5 de octubre de 1988, cuando la confiscacin de la soberana del movimiento popular fue la base de la forma actual de la opresin del poder. El sistema vive una profunda crisis con enfrentamientos internos que intenta resolver engaando al movimiento popular y buscando imponer una transicin que salve al viejo rgimen y restaure sus prcticas (corrupcin, clientelismo, depredacin, etc.). La democracia para las clases populares no es la bsqueda del consenso, que es el estandarte de todos los que cortejaron ayer al rgimen para ocupar un escao en las asambleas elegidas. An hoy, el consenso es el grito de guerra de todas las clases dominantes. La exigencia de relaciones igualitarias, ancladas en el inconsciente colectivo, es la base del sueo de la fraternidad, el "Todos somos hermanos! "de la lucha de liberacin nacional. Para dar sentido a este impulso de fraternidad que reivindica el lema "Todos somos iguales! "es necesario acabar con la unanimidad de fachada que impide la implicacin de las fuerzas reales del movimiento y trabajar en la reagrupamiento de las fuerzas populares.



El poder con tintes monrquicos ha cado y debemos luchar contra todas las tentaciones despticas dondequiera que vengan reafirmando las aspiraciones de las clases populares y, en su seno, de las mujeres y los jvenes que estn en el centro de la actual dinmica de cambio. Debemos trabajar por la autonoma organizativa de estas fuerzas sociales, es decir, de los trabajadores, las mujeres, los jvenes y los desempleados.



La consigna de la huelga general, que ya ha sido levantada por los sindicatos autnomos, da a las clases populares una perspectiva para organizarse como una fuerza independiente.



Los partidos de oposicin, que siempre han estado integrados en la poltica del gobierno, estn tratando de imponer su proyecto neoliberal a los trabajadores y a las clases populares. Los hombres de negocios reconocen las nuevas circunstancias y quieren defender sus privilegios unindose al movimiento. Estos empresarios de la importacin-importacin[1], que despilfarraron recursos nacionales y financiaron el tercer y cuarto mandatos con miles de millones y que se movilizaron para financiar el quinto mandato, ahora prefieren no llamar la atencin. Debemos estar atentos. La coartada de la amenaza externa, para imponer la gran hermandad, es un seuelo. La crisis enfrenta a fuerzas sociales y polticas locales con la sociedad argelina. Ante estas maniobras, los trabajadores, los desempleados y los pobres deben afirmar sus propios objetivos.



Por la auto-organizacin de los trabajadores!

Los trabajadores, las mujeres, los jvenes desempleados y los jvenes deben organizarse en asambleas en los barrios, aldeas y ciudades para discutir cmo abordar todos los aspectos de la vida cotidiana independientemente del poder del Estado y de los profesionales de la representacin poltica. Esta dinmica de autoorganizacin debe permitir cuestionar el orden injusto y la camisa de fuerza impuesta a la sociedad y recuperar juntos el espacio pblico. Es el nico camino hacia la emancipacin social. El camino es largo pero seguro, para lograr la liberacin de cada uno por todos.



Viva los trabajadores!

Viva el movimiento popular del 22 de febrero de 2019!

Bejaia, 8 de abril de 2019.

Nota:

[1] El trmino importacin-importacin se refiere en Argelia al hecho de que los patrones solo importan. No exportan nada, as que sobrefacturan para obtener beneficios a travs del banco argelino. Es la verdadera mafia en el poder.