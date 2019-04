Argelia

El rgimen en un callejn sin salida tras las masivas manifestaciones del viernes

Huffpost Magreb

El octavo viernes de la protesta, a pesar de la represin de la manifestacin en Argel, ha confirmado de nuevo que la poblacin y el poder no hablan el mismo lenguaje. Si el rgimen quiere unas elecciones a marchas forzadas, el cuerpo electoral estaba en la calle para decirle que lo rechazaba.

El jefe del ejrcito, Ahmed Gaid Salah, ya est avisado. Su voluntad de ir hacia una solucin en el marco de la Constitucin, a menudo pisoteada groseramente por los defensores del rgimen, se enfrenta al rechazo de los potenciales electores que marcan abiertamente su falta de confianza. Se trata claramente de un callejn sin salida.

Este viernes y cuando el cuerpo electoral ha sido convocado para el 4 de julio las y los argelinos han salido por cientos de miles a la calle con la misma determinacin que los viernes precedentes. Las masivas manifestaciones por todo el territorio nacional no decaen y el agotamiento del movimiento, tan esperado por el rgimen, no se produce. Ni el despliegue sin precedentes de las fuerzas del orden, ni las provocaciones han hecho que disminuya la determinacin de la poblacin para reclamar un cambio que no podra bastar a sus ojos con la salida de Buteflika. Es un cambio de rgimen en el que el principio de la soberana del pueblo es exigido y de forma efectiva. A sus ojos, una eleccin presidencial a los 90 das bajo la supervisin de las "tres B" (Bensalah, Bedoui, Belaiz) es una continuidad del sistema que rechazan masivamente.

El mircoles 10 de abril el jefe el Estado Mayor desde Orn, donde estaba de visita de inspeccin, ha continuado utilizando la zanahoria y el palo. A la vez que alababa las reivindicaciones "legtimas" del pueblo le lanzaba un llamamiento para que pusiera fin a las manifestaciones y a sus reivindicaciones, que presentaba como irrealizables. Las y los argelinos han indicado claramente este viernes que no transigan en sus demandas. En su ataque contra "los intentos de algunos partidos extranjeros, basndose en sus antecedentes histricos contra nuestro pas, de poner en primer plano a ciertos individuos imponindolos como representantes del pueblo para dirigir la frase de transicin" Gaid Salah aluda de forma apenas velada al abogado y militante de los derechos humanos Mustaf Buchachi. El jolgorio que ha rodeado este viernes en Argel al abogado ha sido una respuesta elocuente. La tesis de la "mano extranjera" tantas veces utilizada en el pasado no funciona.

El jefe del ejrcito est en una trayectoria que le pone ya directamente frente al movimiento popular que le reprocha haber olvidado el artculo 7 de la Constitucin ("el pueblo es la fuente de todo poder", ndt) que evocaba constantemente en sus discursos al emprender su pulso con el clan de los Buteflika. La confrontacin entre la poblacin y el ejrcito, institucin respetada a pesar de las vicisitudes del rgimen, no es ineluctable. Gaid Salah ha utilizado el trmino de "banda" (issaba) para hablar del clan Buteflika. Ahora bien, el gobierno Bedoui ha sido designado por esa "banda" y el presidente del Consejo Constitucional, Belaiz, formaba parte de su dispositivo. Es evidente que los hombres de la "banda" no pueden ser la solucin a la crisis de confianza que ellos mismos han provocado.

Fuente: https://www.huffpostmaghreb.com/entry/apres-les-manifestations-massives-de-ce-vendredi-le-regime-dans-limpasse_mg_5cb0d6e0e4b082aab0856646?ncid=other_trending_qeesnbnu0l8&utm_campaign=trending

