Entrevista a Xavier Aldekoa, periodista, autor de 'Indestructibles'

"Espaa debera sentirse tremendamente afortunada de ser el vecino prioritario de frica. Y por miedo lo desaprovechamos"

Oportunidad frente a miedo. Solidaridad frente a victimismo.(Barcelona, 1981) sigue desgranando frica en su ltimo libro, ' Ediciones Pennsula ). Ya lo hizo con(2014) e2017). Corresponsal de La Vanguardia en frica y cofundador de la revista 5W , entre otras cosas, Aldekoa charla con eldiario.es Andaluca en su primera visita a Sevilla acerca de cmo mirar de otro modo a la inmigracin, de las posibilidades del continente negro y, sobre todo, de las personas que lo habitan, de esos "indestructibles" que, ganen o pierdan, no quieren conformarse con lo que el destino les tena preparado.

Quines son los "indestructibles" de los que habla en el libro?

Gente que lo intenta. Africanos que no se definen por la herida, por la cicatriz de un trauma, sino por quienes eran y quienes quieren ser. A m me interesa el pasado que ha producido el presente, porque creo que es una manera de darle la dignidad que tiene. Si solo la reduces a ser vctima no le das la posibilidad de ser nada ms y hay cosas por descubrir que nos acercan ms. Es gente que suea igual que nosotros, que quiere a los suyos igual que nosotros. Es un intento de tender un puente que ms personas se atreven a cruzar o sienten una mayor empata.

Destacara algn caso de los que se narran en el libro?

Son intentos de explicar lo ordinario a partir de lo extraordinario. Pequeas batallas o victorias que sirven para explicar un poco el continente. Por ejemplo, Margaret, que aparece en la portada, una chica de 13 aos a la que han casado, asustada y aturdida cuando la conocemos. Con los das, en las tareas cotidianas de trabajo en el campo, se fue descubriendo ante m alguien que no tena nada que ver con la etiqueta de vctima que yo le haba colgado al principio. Tena un discurso profundamente feminista, con lo difcil que es tenerlo en una zona rural de Uganda. Deca que sus hijas no iban a dejar de ser nias tan pronto y se atrevi a decrselo a su marido. Eso es de tener una mentalidad revolucionaria, cuando todo tu contexto te indica lo contrario. Gente que intenta cambiar las cosas aunque lo ms probable es que pierda. Personas como Margaret demuestran que el continente africano no se conforma con esa etiqueta de vctima.

Cmo de diversa es frica?

frica es un continente inabarcable. Decir "corresponsal en frica" es la primera mentira porque no slo es que sean 55 pases, si contamos la Repblica Saharaui, sino que la diversidad dentro de cada uno es enorme. En Sudn hay ms de 200 etnias. Hay ms de 2.000 o 3.000 lenguas. Las culturas, los cdigos, son diferentes. El nico antdoto ante eso es tener tiempo y escuchar para tener la pausa suficiente para comprender lo que est ocurriendo y poderlo explicar.

Y qu se entiende al invertir tiempo en ello?

Solo con ese tiempo surge el ser humano que hay detrs. Las preguntas que dirigimos solo a la herida son las que hemos hecho siempre. Por ejemplo, las rutas migratorias africanas, cuando empezaba a preguntar sobre la vida de aquellos que las emprenden; comprendas mucho ms lo que estaban haciendo esos chicos. Me haba pasado meses preguntando por las torturas, la esclavitud, las muertes en el desierto o los ahogados en el Mediterrneo. Y eso no est detrs del fenmeno migratorio africano. Se arriesgaban a todo eso por amor a los suyos. Su motivacin vena no solo por querer mejorar sus vidas sino las de sus familias. Muchos quieren llegar a Europa para regresar despus con los suyos porque tienen un amor profundo por su familia. Generalmente son sociedades que viven en comunidad y para ellos mejorar sus vidas significa regresar cuando hayan sido capaces de darles un futuro a su gente.

Por qu cree que esas razones o esa motivacin no se conocen tanto aqu en Europa?

Porque estamos en la poca del miedo, en la que los partidos polticos populistas, de extrema derecha utilizan el miedo como algo pivotal para justificar cualquier cosa. Por eso tiene un papel estratgico el concepto de vctima. Es el motivo por el que estos chavales que se mueren en el desierto o ahogados en el mar, o las familias enteras que vienen de Siria y que los ves empapados de barro en la frontera, se consideran agresores. "De repente nos vienen a robar la cultura, los trabajos y nos colocan en la posicin de vctimas". Nosotros!, que tenemos los privilegios y una historia de abuso y explotacin en el otro continente... Eso no es inocente.

Qu se pretende generando ese miedo?

Ese miedo es un intento de crear una identidad propia desde el punto de vista de la vctima y nos garantiza inocencia: "Nosotros no hemos hecho nada, nos vienen a hacer a nosotros". No tenerse que justificar es el sueo de cualquier partido poltico populista. Eso nos separa. Ese miedo levanta muros al resto, y si nos fijramos ms en el componente humano, en lo que realmente nos acerca, nos entraran las dudas y nos empezaramos a hacer preguntas.

En todo caso, son conscientes esas personas migrantes de las dificultades del camino y de que el 'sueo europeo' puede que no sea tal?

Me he encontrado de todo, desde chicos que crean que el Mediterrneo era un riachuelo que iban a cruzar fcilmente, a tipos que me saban decir las estadsticas de muertos en cada tramo y que estaban dispuestos a asumir el 3%, me decan, de las muertes que se producen. Tambin hay gente que llega aqu y no puede con la presin de tener que enviar dinero cuando aqu est viviendo fatal, pero tambin he visto el orgullo de la madre que presume de ser la nica de su aldea que se ha podido comprar un techo nuevo con el dinero que su hijo le manda desde Italia. Y eso tiene mucho que ver con el xito.

Como es un fenmeno tan extenso ya, creo que al generalizar ah nos equivocamos. Verlos como que no saben dnde vienen o que cuando llegan fracasan, no es del todo correcto. Hay gente que le va bien y consigue cambiar la vida de su familia, o que regresa sacando pecho.

Recientemente, un pueblo de Crdoba reuna firmas para conservar un centro de menores inmigrantes. Por qu es noticia ver la inmigracin como una oportunidad?

Antes deca que ese miedo no es inocente. Ese miedo est dirigido. Es cierto que el fenmeno de la inmigracin necesita soluciones complejas. Y las soluciones polticas complejas necesitan de lderes polticos valientes. Y eso no lo tenemos, porque ni vale el discurso de abrir fronteras ni el de poner muros cada vez ms altos. A veces hay que enfrentarse a posiciones de los tuyos, porque al tomar decisiones hay lmites. Aunque no tenga nada que ver, cuando Nelson Mandela sali de la crcel despus de 27 aos, propuso en su partido negociar con el gobierno racista del 'apartheid' y le dijeron que no. Pero Mandela, que era un lder valiente, decidi que era el momento de negociar, dando la espalda a los suyos, pero buscando una solucin para el bien comn. Deberamos intentar un bien comn.

Qu le parece que, dentro de ese discurso alarmista, se llegue a hablar de "millones de africanos" que tratan de alcanzar Europa?

Pues que se debera ver como una oportunidad. He conocido a mucha gente que me ha dicho que le gustara trabajar un tiempo y regresar a su pas. frica est siendo ya una bomba demogrfica. Primero, las relaciones entre pases deberan empezar a ser un poco ms justas, que ya va siendo hora, y tambin hay que intentar entender las situaciones que tienes que afrontar, con el mximo beneficio para todos.

Porque el miedo no te va a llevar a ningn lado y cerrar las fronteras ante un continente cuya poblacin se va a multiplicar por tres antes de fin de siglo no es tampoco una solucin. Aprovechar y ver como oportunidad toda esa fuerza de toda esa gente es una decisin ms inteligente, porque adems te lo dice la historia: las mayores potencias mundiales modernas se fundaron gracias a sociedades muy diversas, con mucha inmigracin. Puede que la llegada de gente cause algunos contratiempos en determinados sitios pero hay que afrontarlos y no atizar el miedo para ganar unos votos.

Un sondeo reciente seala que en el sur de Europa preocupa ms la emigracin que la inmigracin, qu opina de eso?

Y eso no se seala porque hay que mirar hacia arriba y no hacia abajo. Porque cuando t mismo te tienes que ir de tu pas es porque algo no se est haciendo bien o porque hay unas lites que estn agrupando demasiado dinero. Y eso est ocurriendo. Cada vez los ricos son ms ricos y los pobres son ms pobres. Pero es ms positivo para los partidos polticos atizar el miedo de los pobres contra los ms pobres porque eso es un caldero de votos, pero si nos fijamos en toda esa gente que se ha tenido que ir fuera porque no hay oportunidades aqu, entonces la mirada no se dirige hacia abajo sino hacia arriba, hacia los polticos que no hacen bien su trabajo, hacia las lites que han amasado ms fortuna y que hacen que las desigualdades sean ms grandes.

Por qu cree que Europa no profundiza en conocer la realidad del frica subsahariana?

Llevamos mucho tiempo fijndonos solo en la herida, en las sombras, y eso genera no solo un desconocimiento, que tambin, sino un cierto temor a lo que viene de all. Por eso se producen situaciones tan absurdas como cuando hubo una gran epidemia de bola en Sierra Leona, Liberia y Guinea, y se cancelaron viajes a Kenia o Sudfrica. Estamos ms cerca en Sevilla de Ucrania que esos pases unos de otros y a nadie se le ocurre cancelar una habitacin de hotel en Sevilla por miedo al conflicto que pueda haber en Ucrania! Pues eso sucede en el continente africano y ese desconocimiento lo llevamos a todo. Se ve muchas veces solo lo negativo y no las demostraciones de democracia que se estn produciendo o el auge de los movimientos feministas, y un montn de cosas positivas que nos llevaran a mirar al continente con ms respeto y con la oportunidad de aprender.

Cules destacara?

Son 1.300 millones de personas que llevan siglos viviendo de una manera comunitaria y tienen muy desarrolladas algunas cuestiones de la vida cotidiana. Por ejemplo, el concepto de solidaridad de los pigmeos, incluso con quienes no conocen. Si se encuentran un panal de miel en medio de la selva, cogen un poco y dejan el resto para el siguiente grupo pigmeo que pueda pasar despus. Para los himba, por ejemplo, el valor de las cosas no gira alrededor del 'yo', si no del 'nosotros', del ser humano.

Y luego, otras cosas ms mundanas, por ejemplo la msica: la mayora de los ritmos mundiales vienen de frica. Son sociedades, adems, que han abrazado la tecnologa de manera totalmente pura. No les da miedo, aunque lo veamos como zonas rurales. Es un continente cada vez ms educado que va a salir a la calle a reclamar sus derechos y a que cambien las cosas. Argelia acaba de sacar a Bouteflika del poder, Sudn parece que puede echar a Omar al Bashir. En Zimbabwe, aunque con los militares detrs, se sac a Mugabe del poder. Algo se est moviendo en frica, no es un continente agazapado y llorando por su suerte.

PP, PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos han dicho que ven posible un acuerdo para transformar la poltica de cooperacin al desarrollo. Lo ve usted posible?

Vamos a ver. Ojal. En una poca en la que nos miramos mucho ms el ombligo que antes, creo, espero que se piense ms en el receptor que en nosotros. Porque tambin ocurre que los principales receptores de la ayuda humanitaria espaola no tienen tanto que ver con la necesidad sino tambin con otros intereses, ya sean migratorios, comerciales o de otro tipo. Es verdad que lo hacen todos los pases, pero podramos dar un ejemplo de que lo que nos interesa es mejorar la vida de la gente con esa ayuda humanitaria para que el impacto sea el mayor posible. Creo que no est siendo as. La ayuda humanitaria, en tiempos en los que el miedo es pivotal en la vida de las personas, se ha dejado de lado.

Pues ahora que vienen elecciones, qu le pedira a los partidos polticos en ese sentido?

Es que Espaa debera sentirse tremendamente afortunada de ser el vecino prioritario de frica: esos puentes que podra tender hacia el continente, no solo culturales, de respeto, no solo ser la mano tendida de Europa hacia frica, que lo podra ser, sino todas las oportunidades comerciales. Porque China, que no tiene ningn lazo cultural, de idioma, de historia, est aprovechando esa oportunidad haciendo carreteras, presas, estadios, etc. Y de las 10.000 empresas que tiene ms o menos en frica, el 90% son de pequeos y medianos empresarios chinos que han visto la oportunidad de producir cosas y hacer fortuna. Y por eso en Nigeria te encuentras a un chino que est produciendo salsa de tomate, porque all no se produca. O en Zimbabwe ves a un chino produciendo zapatos.

Todo eso nosotros, atenazados por el miedo, lo estamos desaprovechando y son nuestros vecinos del sur. Deberamos ser los primeros en tender la mano, por una cuestin de derechos humanos, de respeto, de aprender, y tambin por aprovechar las enormes oportunidades econmicas que tiene el continente. Es que lo tenemos aqu al lado y China lo est haciendo ya. Falta valor, falta liderazgo, falta conocimiento, y eso te define ms a ti que al otro. China, es verdad que con muchos claroscuros, porque hay cosas que no hace bien, se ha atrevido. No me parece que la economa espaola sea tan boyante como para desaprovechar esa oportunidad.

Fuente: https://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/libros/Xavier_Aldekoa-Indestructibles-libros-Africa-emigracion-inmigracion_0_887511863.html