Criticar a Israel te llevar a prisin

Pronto este blog ser ilegal.

No, no estoy vendiendo drogas ni pornografa infantil. Escribo sobre las guerras de Estados Unidos y el objetivo principal de esas guerras ilegales e inmorales: hacer de Israel la hegemona del Medio Oriente junto con Arabia Saudita. Toda la poltica exterior de los Estados Unidos en esa regin se centra en esas dos naciones.

Lo siguiente puede ser clasificado pronto como discurso de odio y antisemitismo (ya que cada vez ms las crticas al Estado judo y su ideologa poltica sionista se consideran crmenes).

Los neocons judos se abrieron camino en la Administracin de Reagan y luego en laCasa Blanca de Bush Jr. y el Pentgono. Acurrucados bajo el ala del vicepresidente Dick Cheney, planearon atacar y destruir a los enemigos de Israel. Idelogos neoconservadores planificaron estrategias y publicaron artculos sobre estas guerras manufacturadas, sobre todo un documento presentado al entonces presidente israel Bibi Netanyahu que llamaba a eliminar Irak y Siria. Los acadmicos israeles han escrito sobre este tema durante dcadas. Los primeros lderes de la nacin disearon provocaciones fronterizas y ataques con falsas banderas (el caso Lavon) para desestabilizar la regin. El sur del Lbano se considera un activo valioso principalmente por sus recursos hdricos (por ejemplo, "Operacin Litani") y los Altos del Goln en Siria fueron ocupados por su valor estratgico.

Israel, por supuesto, no puede destruir a sus enemigos, por lo que esa tarea queda en manos de Estados Unidos y sus neoconservadores. Al pueblo estadounidense le mintieron sobre la guerra de Irak. Tanto Israel como los Estados Unidos saban que Saddam Hussein no tena la capacidad de amenazar militarmente a Israel. Ms all de su petrleo, Irak tena poco valor estratgico para los Estados Unidos y su corporatocracia. Sin embargo tena la capacidad de causar problemas, especialmente con respecto a los palestinos.

La relacin de Siria con su vecino El Lbano y su obstinada negativaaentregar el Goln ocupado a los israeles tambin es un problema. Fue uno de los diversos objetivos detrs de una revolucin de color fabricada en Siria bajo los auspicios de la "Primavera rabe", un objetivo que hasta ahora ha resultado en el asesinato de alrededor de 600.000 personas sirias.

Los neoconservadores de la era de Bush (incluido John Bolton, ahora asesor de seguridad nacional, y Elliot Abrams, un socio conspirador clave de Bush) tenan una ambiciosa lista de naciones a destruir: Irak, Siria, Lbano y, lo que es ms importante, Irn, el nico rival serio para Israel. La Administracin de Obama agreg Libia y comenz operaciones secretas en frica.

Trump tom el relevo de Obama despus de que nos dijera que no estaba interesado en la "construccin de la nacin" y que era un populista del "America First" no intervencionista. Mintieron de nuevo a los estadounidenses, pero ahora este es un comportamiento normal.

Despus del 11-S y aos de agresiva propaganda de guerra, ahora es comn que el pueblo estadounidense crea estas mentiras. Mientras tanto, la interminable desviacin en la forma de extremismos y el partidismo potencialmente violento entre facciones de la clase poltica del oficialismo mantiene a la mayora de los estadounidenses distrados de los problemas mayores: la guerra y la economa fraudulenta. Cabe sealar que las crticas a los bancos centrales y la poltica monetaria tambin se consideran odioso antisemitismo.

En resumen, la poltica exterior de los Estados Unidos, dirigida por neoconservadores de alto nivel, no se lleva a cabo en inters del pueblo estadounidense. Beneficia a Israel, que tambin recibe cada ao miles de millones del contribuyente estadounidense.

Bush, el enano intelectual, no pudo proporcionar una explicacin de por qu no se encontraron armas nucleares y biolgicas en Irak; en cambio hizo una rutina de comedia a partir de este "fallo de la inteligencia" y el asesinato sistemtico de ms de un milln de iraques. En realidad las armas de destruccin masiva no fueron el motivo de la invasin y la ocupacin. El objetivo real era producir un sectarismo violento y una divisin, asegurando as que Irak estuviera preocupado por sus propios problemas graves y no pidiendo justicia para Palestina. El mismo plan bsico se reprodujo en Libia, otra nacin rica en petrleo con un fuerte sentido de nacionalismo panrabe, as como alineada con los palestinos y que considera a Israel un Estado de apartheid sionista renegado.

La adulacin fantica de Donald Trump a Israel -indudablemente bajo la influencia de su yerno judo ortodoxo- ha abierto las compuertas: la embajada de Estados Unidos se mud a Jerusaln, Trump aprob el robo de Israel de los Altos del Goln de Siria y el valor ms importante para Israel, los Estados Unidos, bajo Trump, estn incrementando la retrica, imponiendo sanciones adicionales y prometiendo acciones militares contra Irn. La ltima medida, Trump ha calificado a la Guardia Revolucionaria de Irn de organizacin terrorista (y los iranes, a su vez, califican al Comando Central de los EE.UU. de organizacin terrorista).

Las crticas a Israel pronto sern ilegales. Demcratas y republicanos estn trabajando juntos para hacer de la crtica a Israel un delito penal. Carolina del Sur aprob una ley que prohiba el boicot a Israel, mientrasFlorida promulgaba una ley que prohiba el crimen de pensamiento antisemita. Tennessee trabaj para aprobar lo que se llama el Proyecto de Ley de Concienciacin sobre el Antisemitismo. Despus de que esto no lograse ganar terreno, Tennessee aprob una resolucin que declaraba un apoyo inequvoco a Israel. Al mismo tiempo, la Cmara de Representantes de los Estados Unidos promulg una resolucin "condenando el antisemitismo" a raz de los comentarios hechos de la flamante congresista Ilhan Omar, de la Cmara de Representantes, por sus crticas a AIPAC y la influencia del lobby israel-estadounidense.

Ahora que las crticas al sionismo y al Estado israel son delitos -segn los medios de propaganda y una elite gobernante manipuladora- podemos esperar que cualquier discusin de principio sobre Israel, su trato a los palestinos y su esfuerzo al unsono con los neoconservadores para hacer explotar una guerra contra Irn, se castigue con el silenciamiento, multas y la posible prisin.

Asombrosamente esta situacin, sobre todo el desmonte de la Primera Enmienda o la perspectiva de otra guerra devastadora, es apenas una preocupacin menor para muchos estadounidenses. La criminalizacin del discurso es algo que sucedi en la Alemania nazi, la Rusia estalinista y la Alemania del Este bajo la vigilancia de la Stasi, y nos dijeron que era imposible en los Estados Unidos con nuestros generosos derechos.

Esos derechos con los que nacemos ahora son cada vez ms negados por la ley. En un futuro cercano, tales leyes pueden usarse para cerrar cualquier cantidad de sitios web y cuentas de redes sociales que se atrevan a criticar a Israel, ya que esa crtica, ese discurso, ahora equivale a violencia.

