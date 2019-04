Argelia

Noveno viernes de la protesta: la movilizacin no se debilita

El Watan

El pueblo argelino no ha faltado a la cita de hoy, noveno viernes de la protesta. Como en las dems(departamentos) del pas, Argel ha conocido manifestaciones monstruo a pesar de la masiva presencia policial en la capital.

Desde la vspera se haban instalado controles en varias carreteras importantes que ponan en serias dificultades la circulacin. La situacin se ha visto an ms complicada esta maana. Varias personas venidas de las wilayas limtrofes han tenido que dar vuelta atrs. Otras, que queran a cualquier precio llegar al centro de Argel, han permanecido atascadas durante horas en los controles de Dar El Beida, Lakhdaria o Baba Al, por citar los ms importantes.

Sin embargo, esto no ha daado la determinacin de las y los argelinos salidos en masa para reclamar, de nuevo, la salida del "sistema". En efecto, las y los argelinos han gritado de nuevo hoy sus consignas habituales contra el jefe del Estado, Abdelkader Bensalah demandndole que "se vaya".

El jefe del estado mayor del Ejrcito, Ahmed Gaid Salah, ha estado tambin en el punto de mira de las consignas. "Sorry, sorry Gaid Salah. Este pueblo no se engaa. Dice que es preciso que se vayan todos", ha gritado mucha gente en la manifestacin, que ha reclamado como habitualmente que se vayan los smbolos del sistema (Bensalah, Bedoui, Ouyahia, Sidi Said, Bouchareb), igual que se han rechazado las elecciones presidenciales del prximo 4 de julio.

En suma, en este noveno viernes de protestas, la movilizacin no ha decado. En lo que se refiere a su gestin de la seguridad, la polica antidisturbios ha decidido, esta vez, cerrar el tnel de las facultades. Una "reaccin" en relacin a lo que ocurri la semana pasada.

La presencia de una brigada de la polica cientfica ha alimentado, por otra parte, un rumor sobre una posible alerta de bomba. La entrada de la avenida V, al lado de la plaza Maurice Audin, ha estado abierta, pero la polica ha cerrado el paso algunas decenas de metros ms arriba.

Las y los habitantes de los barrios limtrofes pusieron en pie un servicio de orden. Con chalecos naranja en los que estaba escrito "pacfica", el servicio de orden se ha puesto entre la manifestacin y la polica, para intentar evitar un posible enfrentamiento.

Hay que sealar, por otra parte, que militantes de la causa amazig han denunciado que por la maana algunos policas haban intentado arrancar la bandera amazig a manifestantes. Pero esto ha sido algo aparentemente marginal puesto que la bandera amazig estaba presente un poco en todas partes en Argel.

En su conjunto, las cosas se han desarrollado (hasta las 17 h al menos) en calma en este noveno viernes de manifestacin.

Notas :

(1) Mustapha Benfodil, en un artculo en El Watan, resume as el contenido poltico de la manifestacin: El referndum popular semanal ha aportado de nuevo respuestas fuertes sobre todos los temas que han marcado la actualidad durante la semana: el mantenimiento del 102 y su hoja de ruta insuficiente, la dimisin de Belaiz (presidente del Consejo Constitucional que ha presentado su dimisin el 16 de abril ndt), las consultas emprendidas por Bensalah o tambin (y sobre todo) el ltimo discurso de AGS (el jefe del Estado Mayor del Ejrcito, Ahmed Gaid Salah ndt) en el que atacaba a Toufik (general retirado, antiguo jefe de los servicios secretos, a quien se acusa de conspirar ndt), se deca abierto a otras soluciones y afirmaba solemnemente su compromiso de proteger las manifestaciones declarando que hemos dado instrucciones claras y sin equvoco para la proteccin de la ciudadana, en particular durante las manifestaciones. Entonces, ya no se sabe quien manda realmente en el pas si se miran las actuaciones de la polica, las actuaciones represivas que se han multiplicado ltimamente http://www.elwatan.com/a-la-une/9e-vendredi-de-manifestations-pour-le-changement-on-ne-veut-pas-des-visages-bouteflikiens-20-04-2019..Hay que sealar igualmente que durante la semana se ha seguido manteniendo la movilizacin estudiantil, la movilizacin de sectores amplios del sindicalismo contra la direccin de la UGTA considerada como parte del sistema o la negativa de sectores importantes de la magistratura a supervisar las elecciones presidenciales convocadas para el 4 de julio, entre otros movimientos importantes ndt.

(2) Abdelghani Aichoun, en el diario El Watan informa tambin de que como los viernes precedentes, ayer numerosas personas se han manifestado con la bandera amazig, sin que esto provocara la menor animosidad con las y los dems manifestantes. Las manipulaciones elaboradas por ciertos crculos a fin de provocar divisiones en el seno de las y los manifestantes se han demostrado finalmente inoperantes () y se han saldado con un fracaso. https://www.elwatan.com/edition/actualite/les-manipulations-nont-pas-eu-deffet-le-drapeau-amazigh-toujours-present-20-04-2019. El sbado 20 de abril, varias decenas de personas se concentraron en el centro de la capital Argel para conmemoral la Primavera bereber del 20 de abril de 1980 y la Primavera negra de 2001. Algo nunca visto en la capital. ndt.





