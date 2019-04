Francia

Notre Dame, las trgicas consecuencias de una poltica incendiaria

El lunes 15 de abril de 2019 quedar en la historia como el da en que Notre Dame de Pars fue devastada por las llamas. En el momento de escribir estas lneas el incendio parece controlado y solo algunos focos residuales siguen contenidos por las y los bomberos, temiendo riesgos de rebrote. En realidad habr que esperar varios das o semanas para conocer la extensin de las prdidas y los daos causados por el incendio, el hundimiento del armazn de la cubierta y de la aguja as como las consecuencias de los centenares de miles de litros de agua lanzados para apagar las llamas sobre las estructuras y las obras de arte que no han podido ser evacuadas.

Las causas del incendio siguen siendo an desconocidas aunque un inicio accidental proveniente de los espacios ocupados por los trabajos de renovacin parece hoy la pista privilegiada por las autoridades y profesionales. Solo la investigacin permitir aclarar esto en los hechos, pero podemos afirmar ya que las responsabilidades no hay que buscarles ni sealarlas en eventuales errores individuales sino claramente del lado de una poltica global y de una suma de responsabilidades colectivas en la cspide de las cuales se encuentra la del Estado, responsable de la seguridad del sitio y director de los trabajos en curso.

Qu consecuencias?

Las primeras informaciones entregadas por los bomberos indican que el conjunto de la cubierta est siniestrada, el conjunto del armazn est destruido, una parte de la bveda se ha hundido por la cada de la aguja cuyas impresionantes imgenes son mostradas en la portada de todos los peridicos. Esta aguja, as como una parte del techo y del armazn de la cubierta databan de los trabajos efectuados en el siglo XIX por Viollet-le-Duc. El resto del armazn hundido databa del siglo XIII, reconstruido con vigas de madera provenientes de la primera construccin en el siglo XII, y haba sido llamado por su importancia y tamao la selva. Al desplomarse, la aguja ha hundido una parte de la bveda de piedra de la catedral pero no parece (a da de hoy) haber puesto en peligro la estructura general. Numerosas reliquias, obras de arte y objetos habrn sido afectados por el fuego, la ceniza y el agua y una parte de los plomos de las vidrieras ha sido tambin afectada de forma ms o menos importante. El gran rgano que acababa de ser restaurado parecera haber sufrido tambin daos importantes.



Las primeras reacciones

Muchos parisinos y parisinas se han reunido, en medio de una gran emocin, al pie de la catedral Pero las reacciones polticas bastante menos sinceras y espontneas no han tardado tampoco en multiplicarse. Macron el primero, sin duda feliz por haber podido evitar su prevista intervencin televisiva (para anunciar las medidas que planteaba para atajar la crisis social de las y los chalecos amarillos y otros movimientos sociales, ndt) para pasar a jugar el papel de salvador del patrimonio, de la Nacin y de su unidad reencontrada (sic!). Tras l y sobre el mismo tema, todos los racistas, fascistas y nacionalistas patentados se han ido sucediendo con rapidez para hablarnos del corazn de la herencia cristiana de la nacin (y de la civilizacin!) atacada. Algunos avanzan ya por el terreno del complotismo islamfobo ms craso

Se poda prever o evitar algo as?

Al margen de los hechos precisos que la investigacin permitir quizs determinar, una catstrofe de tal amplitud solo puede ser fruto de una cadena colectiva de responsabilidades. Este accidente pone a la luz dos problemas estructurales y seala la responsabilidad directa del Estado: de una parte, la poltica de los sucesivos gobiernos de desinversin en la salvaguarda y mantenimiento del patrimonio (igual que en el conjunto de los servicios pblicos). De otra, la insuficiencia de las normas de seguridad en los trabajos patrimoniales (lo mismo que ocurre en el conjunto de los trabajos de los edificios pblicos). Lo que ha pasado tena que pasar. La falta de un real mantenimiento y de una atencin cotidiana a un edificio de una importancia mayscula es la causa de esta catstrofe. No se trata de buscar responsables, la responsabilidad es completamente colectiva porque es el monumento ms colectivo del pas, explicaba J.M Lniaud (presidente del consejo cientfico del Instituto Nacional del Patrimonio). Desinversin financiera y falta de personal. El estado de los edificios patrimoniales es muy a menudo deplorable, las necesidades en polticas de conservacin, restauracin y renovacin son inmensas. Las y los profesionales de la conservacin/restauracin, as como el conjunto del personal y de las y los agentes que trabajan en este tipo de edificios pblicos, dan testimonio de ello y no dejan de lanzar alertas que se quedan en letra muerta. Los accidentes, humanos y materiales, son desgraciadamente moneda corriente.

Hacer pagar a las y los ms pobres

Segn el presidente Macron, esta catedral la reconstruiremos entre todos y todas. Precisemos de paso, por un lado, que no ser l quien la reconstruya (como tampoco fue construida en su poca por el obispo Maurice de Sully sino por las y los miles de trabajadores, obreros y artesanos, que se han sucedido a lo largo de los siglos). De otra parte, que para ello sera preciso que el Estado invirtiera en su reconstruccin lo que no parece que sea la idea. Macron, al contrario, ya ha anunciado este martes 16 de abril el lanzamiento de una suscripcin nacional para financiar la restauracin En 2017 fue necesario que una fundacin privada encontrara la financiacin (privada) y acordara con la dicesis el lanzamiento de los trabajos de renovacin que estaban en curso, en particular en la aguja y la techumbre. Esta ltima no haba sido restaurada desde los aos 1930 El conjunto del patrimonio nacional es hoy vctima de ese desinters del Estado. Pero en el punto opuesto de esos intereses de dinero, la poblacin, incluyendo sus componentes ms populares, se ha sentido a menudo ligada al patrimonio pblico y a los monumentos culturales e histricos particularmente Notre Dame, hecha clebre por Victor Hugo como el corazn viviente ms popular de Pars. La ocasin perfecta para el gobierno de hacer aprobar la financiacin de su restauracin sobre las espaldas de una colecta nacional (!). La maniobra es hbil, pues permite ocultar su propia responsabilidad en el incendio, y la gente, sinceramente conmovida, se dispone ya a donar. Pero es al Estado a quien corresponde pagar! Nuestros impuestos deberan servir ya para financiar los servicios pblicos, incluyendo el de la cultura y el de un patrimonio accesible para todas y todos! En lugar de desaparecer en exenciones fiscales para las mayores empresas

Sin embargo, hay dinero

Este drama es sobre todo la ocasin de recordar que la financiacin de la cultura y del patrimonio es de lejos uno de los mejores nichos fiscales que las y los capitalistas pueden encontrar. Matando dos pjaros de un tiro, adornan su imagen, a veces puesta muy en cuestin, mediante generosos donativos, y gozan al mismo tiempo de las exenciones fiscales ms ventajosas de toda la (sin embargo) amplia gama ofrecida por los sucesivos gobiernos. Las y los mecenas se agolpan: 200 millones para LVMH y la familia Arnault (Bernard Arnault es propietario del grupo de artculos de lujo LVMH, es el hombre ms rico de Francia y primero de la Unin Europea ndt), 100 millones de Pinault (Franois-Henri Pinault es considerado uno de los hombres ms ricos del mundo, con una fortuna familiar estimada el 18 de agosto de 2018 de 30 500 millones de dlares ndt) que casi parecen poca cosa, 100 millones Total y, la guinda del pastel, Vinci (un grupo industrial francs ndt) propone un mecenazgo de competencia y hacer una alianza de constructores (Bouygues, etc?) para trabajar gratuitamente en la reconstruccin de la catedral. El mercado del arte y las inversiones en materia de patrimonio gozan ya de una fiscalidad particularmente ventajosa, pero entre quienes hacan llamamientos a la ayuda haba sin embargo muchos que pedan an menos impuestos para salvar Notre Dame e incitar a las donaciones En primera fila de stos, el primero de los servidores y smbolo de los lazos consanguneos entre la Cultura en el gobierno y los regalos a los ms ricos: J-J Aillagon. Quien hoy demanda la clasificacin de la catedral como tesoro nacional a fin de que los donativos gocen de una desgravacin fiscal del 90%, fue sucesivamente ministro de Cultura, director del museo personal de Pinault y luego director del castillo de Versalles Un llamamiento, por tanto, probablemente desinteresado

Las decisiones en materia de cultura y de patrimonio son decisiones de sociedad

Evidentemente, tenemos ms que dudas sobre la voluntad y los medios que va a desbloquear el Estado para la reconstruccin. Sobre el conjunto de los trabajos de los grandes monumentos nacionales (a fortiori de los de menor posteridad), ste ha optado sistemticamente por las soluciones menos costosas pero tambin las menos deontolgicas y respetuosas de los materiales y construcciones originales. No podemos a partir de ah sino interrogarnos sobre la reconstruccin que se perfila Jean Michel Linaud sostiene que para Notre Dame, ser lo mismo. No volveremos a ver ni la aguja ni el armazn de la cubierta. Sin embargo, el desafo del Segundo Imperio fue reconstruir en 1860 la aguja que haba sido desmontada un poco antes de la Revolucin porque amenazaba ruina. Fue una verdadera proeza neomedieval. Esta vez soy pesimista.

No equivocarse en las prioridades

No se pueden sino comprender las reacciones de las y los que sealan el desprecio y el silencio de las autoridades y de las grandes empresas, sin embargo todas hoy en primera lnea, cuando en noviembre pasado 8 personas encontraban la muerte en el hundimiento de su insalubre inmueble y centenares de otras personas se encontraban evacuadas de sus casas de alquiler sin soluciones de realojamiento, en Marsella. La actual exposicin de donativos nos prueba que cuando estn en juego sus intereses (esencialmente simblicos y financieros) las empresas pueden encontrar el dinero y desbloquear sumas considerables en muy poco tiempo. Lo mismo ocurre con el gobierno, cuando decide ofrecerles regalos En esta balanza, la vida de las clases populares solo cuenta si va acompaada de una lnea de exencin fiscal. Lo que est en juego es evidentemente incomparable.

Qu inters tiene financiar viejas piedras?

Hay quien se interroga a menudo sobre la pertinencia de invertir tales sumas de dinero en la cultura o en la preservacin del patrimonio (cada vez menos dinero pblico por otra parte), igual que a veces ocurre tambin en el caso de la investigacin cientfica abstracta. Pero sera un error oponer cualquier necesidad social a tales inversiones. El dinero no falta, a poco que se le vaya a buscar donde est. El patrimonio forma parte de una propiedad colectiva inestimable. Su valoracin y su accesibilidad a todas y todos tiene que ver con el desarrollo de las y los individuos y de nuestras sociedades.

Escribir una historia diferente

Notre Dame, como otros monumentos, forma parte de nuestra historia y de nuestro inconsciente colectivo. Es importante negarse a dejar lo que simboliza en manos de nacionalistas de todo pelaje. A travs de los tiempos, ha simbolizado ciertamente las relaciones de poder entre la iglesia catlica y el poder estatal. Pero es tambin un smbolo deslumbrante de la evolucin de la arquitectura religiosa. En fin, es tambin un monumento secular de la historia de Pars, y Victor Hugo a travs de su obra epnima la haba ligado a lo que Pars tena de ms vivo, bullicioso y popular. Durante la Revolucin francesa, y luego durante la Comuna de Pars, fue utilizada como lugar de actividades colectivas y de reuniones polticas, mientras la Marsellesa y otros cantos revolucionarios resonaban en los tubos de los grandes rganos. Es tambin un reto de reapropiacin cultural y colectiva de nuestra clase social.

Esta vez no haba afortunadamente vidas humanas directamente en juego frente a los intereses financieros, pero hemos perdido uno de nuestros bienes patrimoniales colectivos ms preciosos Una vez ms sacrificado por este gobierno y los precedentes como consecuencia de sus incendiarios recortes presupuestarios







