Populismo, anexionismo, mesianismo

Mosh Machover observa el crecimiento y el papel cada vez ms influyente de los fanticos religiosos

El motivo de Binyamin (Bibi) Netanyahu para convocar una eleccin anticipada a la Knesset (el Parlamento de Israel), un ao antes del final de su mandato, fue puramente personal: fue su objetivo de "permanecer fuera de la crcel". Su examigo y designado el fiscal general Avichai Mendelblit, no poda posponer las cosas y finalmente se senta obligado a acusarlo de mltiples cargos de soborno y corrupcin, firmemente confirmados (1). Netanyahu calcul que si lograba ganar una eleccin antes de ser acusado sera capaz de respirar libremente por lo menos durante los prximos cinco aos.

Ganar -en el sistema de representacin proporcional de la lista de partidos de Israel- no significa obtener la mayora, ni siquiera el mayor nmero de escaos en la Knesset, sino ser el nico lder del partido capaz de formar una coalicin gobernante. Netanyahu reconoce que si rene una coalicin con los dos principales partidos religiosos y dos o tres pequeos partidos de extrema derecha, entonces la Knesset puede aprobar una ley a medida que le otorga inmunidad de enjuiciamiento.

Netanyahu saba que sus posibilidades de ganar las elecciones eran bastante buenas. En esto poda contar con ms que su dominio de la derecha, de la agitacin populista, la fabricacin de "hechos" y los lamentos de persecucin por parte de una lite hostil y los medios de "izquierda". Aparte de la propaganda, la economa de Israel es optimista y, aunque la desigualdad sigue siendo muy alta, incluso los sectores ms pobres de la poblacin, aqullos con salarios mnimos o beneficios sociales, han experimentado cierta mejora. La sindicalizacin de los trabajadores ha aumentado y, en consecuencia, ha aumentado el nmero de trabajadores que se benefician de mejores salarios y condiciones gracias a la negociacin colectiva.

Adems desde las ltimas elecciones (marzo de 2015), Netanyahu ha evitado aventuras militares a gran escala que cobran un peaje en el ejrcito israel y en vctimas civiles; por lo tanto, los israeles judos no han sentido que estaban pagando un alto costo, en prdidas humanas o inseguridad ms que en trminos econmicos, por gobernar los territorios ocupados por los palestinos. En lo que respecta a las relaciones exteriores, Netanyahu podra contar con ms que un poco de ayuda de sus amigos, incluidos Trump (2) y Putin (3). No muchos lderes nacionales pueden presumir de relaciones personales clidas tanto con Donald como con Vladimir Vladimirovich.

Pero, dejando poco al azar, Netanyahu tom varias medidas para asegurar su victoria electoral y el subsiguiente premio de inmunidad de la persecucin penal. Para asegurarse de que sus posibles socios de coalicin preferidos -los del extremo anexionismo y la extrema derecha ultrarracista- alcanzaran el umbral del 3,25 % de los votos vlidos necesarios para ganar cualquier escao, actu como casamentero entre dos de esos partidos, cada uno de los cuales poda no haber alcanzado este umbral individualmente, y los ha convencido para que formen un bloque que funcion como la Unin de Partidos de Derecha, pas el umbral y gan cinco escaos. A cambio de su complicidad en aprobar una ley que lo mantiene fuera de la crcel, Netanyahu haba prometido acceder al deseo de sus corazones: la anexin de partes de Cisjordania.

El rival ms serio de Netanyahu del partido Likud en estas elecciones fue el recientemente formado bloque de centro derecha Kahol-Lavan (azul y blanco, colores de la bandera del movimiento sionista y el Estado de Israel), liderado por el general retirado Benny Gantz. Otros dos generales retirados y un civil charlatn, Yair Lapid (el nico de los cuatro con algo de experiencia poltica, despus de haber servido como ministro de Finanzas en un Gobierno anterior dirigido por Netanyahu).

Al carecer de un programa coherente, atrajo a muchos votantes disgustados con la corrupcin de Netanyahu y el populismo de derecha. La manera en que Netanyahu luch contra la amenaza potencial representada por esta estrella fugaz fue sealar que no podra bloquear a un Gobierno liderado por el Likud (y mucho menos formar una coalicin gobernante), excepto en colaboracin con los partidos rabes. Los tres generales y el charlatn, inclinndose ante el popular racismo israel-judo, juraron debidamente que nunca colaboraran con los rabes, confirmando as que no representan un peligro real para Netanyahu.

Muchos ciudadanos rabes, sintindose alienados y excluidos, claramente iban a boicotear o ignorar las elecciones. Pero para asegurar una baja participacin rabe, el Likud recurri a la intimidacin (4).

En las elecciones, el Likud de Netanyahu gan 35 de los 120 escaos de la Knesset, al igual que el contendiente Azul y Blanco. Pero los 35 MK elegidos de este ltimo tienen poco para mantenerse juntos. El cuasi partido disperso ensamblado apresuradamente bien puede desmoronarse en poco tiempo. Su principal contribucin a la historia poltica de Israel es haber chupado a los votantes del bloque anteriormente liderado por el Partido Laborista Israel y reducir al Laborismo -con sus lamentables seis escaos- a una reliquia de heridos mortales arrastrndose hacia una muerte bien merecida.

Fanticos mesianicos

Evidentemente, el resultado de las elecciones de Israel es parte de un cambio mundial hacia regmenes autoritarios de derecha liderados por elegidos demagogos intolerantes. Netanyahu tiene mucho en comn con Trump, Putin, Erdoğan, Orbn, Bolsonaro y sus semejantes. Pero igualmente obvio, el populismo de derecha de Israel viene con un giro local especial: el de un rgimen colonizador sionista cada vez ms inspirado por un mesianismo espeluznante. Esta creciente importancia de la doctrina arcaica en la poltica israel no ha recibido suficiente atencin.

Las religiones tienden a tener sus franjas demenciales -fanticos enloquecidos que acechan en la oscuridad de los mrgenes relativamente inofensivos- que bajo ciertas circunstancias polticas y sociales pueden surgir como de la nada y sorprender al mundo con actos horribles y peligrosos. El judasmo no es una excepcin a esta regla. En mi artculo "Israel y el asno del Mesas" (WeeklyWorker, 1 de junio de 2017), llam la atencin sobre la aparicin en 1967 del sionismo religioso mesinico. Las formas extremistas de esta teologa poltica o poltica teolgica han ido creciendo en importancia. Despus de las recientes elecciones, sus creyentes verdaderamente ms fanticos estn abiertamente representados en la Knesset, como miembros de la Unin de Partidos de Derecha, y sin duda formarn parte de la coalicin gobernante.

El tamao de este bloque, apenas cinco escaos en la Knesset, subestima la influencia real del fanatismo mesinico. Un nmero significativo de partidarios de esta ideologa debe haber votado tcticamente por uno de los partidos religiosos ms grandes y bien establecidos (Shas y Judasmo Unido por la Torah) o por el Likud.

Los activistas mesinicos difieren en un aspecto crucial de otros seguidores del judasmo ortodoxo: estn decididos a tomar medidas reales para lograr el establecimiento de un reino judo bblico renovado. Una parte clave de este plan es la construccin de un tercer templo judo en la antigua colina sagrada (los dos primeros fueron destruidos por los babilonios en 586 a.C. y los romanos en el ao 70 respectivamente). Un obstculo obvio en el camino del tercer templo es que el Monte del Templo de los judos resulta ser el Haram al-Sharif de los musulmanes, el tercer lugar ms sagrado del Islam, el sitio de la mezquita de al-Aqsa y la Cpula de la Roca. Estos tendran que ser demolidos para dar paso al tercer templo.

Los planes para lograr esto no son de ninguna manera nuevos. De 1979 a 1984 una camarilla secreta de colonos, conocida como ClandestinidadJuda, se involucr en acciones terroristas contra lderes civiles palestinos. Tambin tram un complot para volar la Cpula de la Roca; pero justo a tiempo, los miembros del grupo fueron arrestados y llevados a juicio por cargos de terrorismo. La mayora recibieron penas de corto plazo y los cabecillas fueron indultados en 1990 (5).

El fantico lder Yehuda Etzion y sus compaeros continuaron tranquilamente haciendo planes para el tercer templo (6). Pero ahora han pasado de los mrgenes a los centros del poder poltico (7) y sus miembros se han multiplicado. Una reciente serie de documentales de televisin ha llamado la atencin sobre una extensa red de activistas que hacen preparativos prcticos para construir el tercer templo y realizar los rituales en l (8). Estos incluyen dibujos y modelos arquitectnicos detallados para el templo en s, costuras y bordados para los sacerdotes que oficiarn en l y la prctica de sacrificios de animales en las cercanas del lugar sagrado. Para que los sacerdotes puedan ingresar al templo y realizar sus rituales, primero deben ser purificados con las cenizas de una novilla roja quemada y sin defectos. Rojo significa totalmente rojo, incluso dos pelos negros lo descalifican (9). Un ganadero en el Goln ocupado por Israel, llamado Menahem Urbach, ha recibido el encargo de producir una novilla roja mediante la cra selectiva. Entrevistado en la televisin, afirm que se espera que el animal deseado sea entregado muy pronto.

Ser televisado

Los activistas que residen en asentamientos armados tienen fcil acceso a los explosivos. Y algunos, sin duda, se guardan para su uso segn sea necesario. Por supuesto es probable que el mundo musulmn reaccione violentamente a la destruccin de las mezquitas sagradas. Esto puede escalar fcilmente a una conflagracin importante en toda la regin y posiblemente ms all. Los fanticos mesinicos no se sienten particularmente molestos por esta perspectiva: la consideran la esperanzada anticipacin que los evanglicos cristianos extremos tienen para el Armagedn.

De hecho ambos grupos de locos peligrosos, ya sean judos o cristianos, comparten muchas creencias (excepto que los primeros esperan la primera venida del mesas, mientras que para los ltimos ser la segunda, despus de la cual los judos tendrn que convertirse o morir). Como el Daily Express inform recientemente,

Los tericos de la conspiracin bblica creen que la construccin de un tercer Templo Santo en Jerusaln preceder al inminente regreso de Jesucristo. La doctrina arcaica juda sobre los ltimos tiempos afirma que el Templo Sagrado se levantar de la tierra por tercera vez cuando se acerca el Apocalipsis. Hablar de un tercer templo en construccin surgi esta semana en respuesta a una carta escrita por la poderosa asamblea juda de rabinos conocida como el Sanedrn. Jerusaln se dirige a una eleccin de alcalde la prxima semana y el Sanedrn inst a los dos candidatos en carrera, OferBerkovich y Moshe Lion, a reconstruir el templo. El Templo Sagrado juega un papel crucial en la tradicin juda y es un actor central en las profecas y los cuentos relacionados con el apocalipsis. El pastor cristiano y predicador del fin del mundo Paul Begley, ahora ha afirmado que los signos de los ltimos tiempos estn llegando a buen trmino. El predicador con sede en Indiana dijo: "Los rabinos de la corte del Sanedrn estn llamando a los dos candidatos principales a incluir en sus planes para esta ciudad la reconstruccin del tercer templo..." Segn Irvin Baxter, de los Ministerios de los ltimos tiempos, el tercer Templo Sagrado se reconstruir en los ltimos siete aos de la existencia del mundo. El predicador del fin del mundo dijo que esto suceder en los primeros tres aos de los ltimos tiempos y ser el "signo ms visible" de que llegan los tiempos finales. Baxter dijo: "Mientras se coloca esa piedra angular en el Monte del Templo, todas las redes de la Tierra televisarn este increble evento" (10).

Actuarn a tiempo los servicios de seguridad de Israel para evitar una explosin en el sitio sagrado comohicieron en 1984? No deseo sonar demasiado alarmista, pero cuando observamos a Israel dirigirse a los extremos del populismo racista y el anexionismo tambin debemos vigilar el movimiento del fanatismo mesinico.

Me gustara agradecer al compaero EhudEin-Gilsu ayuda en la investigacin de este artculo.

