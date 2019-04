Dcimo viernes de movilizacin en Argel: cuando nuevas consignas acosan al rgimen

El capital de simpata del que ha gozado el Jefe del Estado Mayor del Ejrcito Nacional Popular, Ahmed Gaid Salah, tras su discurso del 2 de abril, cuando sugiri la aplicacin inmediata del artculo 102 de la Constitucin, sugerencia que condujo a la dimisin el mismo da de Abdelaziz Buteflika, aparentemente comienza a disiparse.

El discurso del viceministro de Defensa del martes pasado, en el que defendi la aplicacin estricta y exclusiva de ese artculo (102) y en el que critic a los partidos polticos que han boicoteado la conferencia de Bensalah as como a las y los ciudadanos que han echado a los ministros del gobierno de Bedoui, no ha sido finalmente valorado positivamente por la poblacin.

Ayer las consignas que interpelaban directamente al Jefe del Estado Mayor han sido mucho ms numerosas que los viernes precedentes.

Mucha gente en la manifestacin ha gritado en numerosas ocasiones las consignas de Echaab la yourid, Gad Salah wa Sad (El pueblo no quiere a Gaid Salah ni a Said -Buteflika,hermano del anterior presidente- ni a sus semejantes) o Gad, Bensalah (actual Presidente), rayeh rayeh (Gaid, Bensalah, vais a iros todos).

En la plaza Maurice Audin, una de las dos plazas emblemticas junto a la que est al lado del edificio de la Grande Poste, de este hirak (movimiento), manifestantes han procedido a un referndum popular all mismo. Estis con Gaid Salah?, preguntaba un manifestante con un megfono. No!, No! responda la multitud antes de ponerse a gritar Dgage! (Lrgate!).

Muchas otras personas se han expresado a travs de pancartas o banderolas. No representas al ejrcito y no sers presidente, se lea en una de ellas.

Por otra parte, la consigna de Djeich chaab, khawa khawa (Ejrcito, pueblo, hermanos) ha dejado globalmente su lugar a Las y los argelinos, khawa, khawa (hermanos).

Aqu se ve ms una reaccin a lo que se consideran intentos de divisin del movimiento. Otros ciudadanos, por el contrario, tenan opiniones menos categricas sobre la cuestin puesto que siguen llamando a la institucin militar a hacer dgager los smbolos del rgimen de Buteflika, pero tambin a detener a quienes se considera los jefes de la banda.

El ejrcito y el pueblo, junto con la justicia, por la detencin del jefe de la banda mafiosa era la consigna de una pancarta con la foto de Said Buteflika, hermano del antiguo Presidente, ilustrndola.

Otras personas han recuperado las consignas gritadas en los viernes precedentes, como Bensalah dgage! (Bensalah lrgate!) como para decir que no aceptarn cualquier proceso que est dirigido por smbolos del rgimen de Buteflika.

En suma, el discurso del Jefe del Estado Mayor del martes pasado ha enfriado un poco a la gente que se esperaba ms bien un planteamiento que fuera en el sentido de satisfacer sus reivindicaciones.

La gente en Argelia rechaza globalmente las elecciones presidenciales del prximo 4 de julio que, tal como se presentan, se van a organizar bajo la gida del jefe del Estado, Abdelkader Bensalah, y del primer ministro, Noureddine Bedoui, dos de las figuras que la poblacin quiere que se vayan.

Al da siguiente de este discurso ms bien duro Gaid Salah matizaba sus declaraciones afirmando que el ejrcito estaba dispuesto a aprobar cualquier disposicin constructiva e iniciativa til que fuera en el sentido del desenlace de la crisis y que llevara el pas hacia la paz.

Mientras tanto, las y los manifestante siguen insistiendo en el mantenimiento del carcter pacfico de sus manifestaciones hasta la consecucin de sus reivindicaciones, a la vez que tienen el odo atento a los prximos discursos del Jefe del Estado Mayor del ENP.

