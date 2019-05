Argelia, entrevista a Zazi Sadou

"Nuestro corazn palpita de nuevo"

Zazi Sadou, que form parte de quienes fundaron el Rassemblement Algrien des Femmes Dmocrates, una combatiente que defiende los derechos de las mujeres, nos explica en esta entrevista el papel de estas abuelas, madres, hermanas, esposas, que, al lado de los hombres, luchan por un pas en el que la democracia y la libertad sean un derecho para todas y todos.

Soir magazine: No podemos comenzar nuestra entrevista sin pedirte que te presentes, sobre todo para nuestras y nuestros jvenes lectores.

Zazi Sadou: Soy una ciudadana argelina y demcrata convencida. La defensa de la justicia social y de la igualdad de derechos forman parte de mis creencias fundamentales. Me impliqu en el movimiento social desde mi ms temprana juventud en el instituto. Durante los aos 1990 particip en la fundacin del Rassemblement Algrien des Femmes Dmocrates (RAFD, Agrupacin Argelina de Mujeres Demcratas) de la que fu portavoz de 1993 a 2004. Una agrupacin que llev a cabo, a cara descubierta, el combate anti-integrista y que denunci la manipulacin de nuestra fe con fines polticos. Esos aos de sangre y cenizas dejaron huellas indelebles en nuestro pas, ms en particular con la aplicacin de la poltica de amnesia/amnista aplicada por Bouteflika.

Zazi Sadou, que defendi siempre los derechos de las mujeres, se eclips hace algunos aos de la escena poltica Podemos conocer la razn?

Nunca he dejado de defender la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres en nuestro pas y otros. He permanecido a la escucha de los ecos del mundo. Las mujeres despliegan una creatividad y una energa fantsticas para existir, liberar a sus pases de las dictaduras y de la opresin, defender su integridad fsica, hacer progresar las leyes y transformar las relaciones sociales, en particular en los pases de cultura musulmana.

La mujer debe ser reconocida como un ser humano a parte entera. No es una menor de por vida. Estamos en un siglo de transformaciones polticas, econmicas y de sociedad en las que tienen todo su lugar para establecer leyes que consagren definitivamente la igualdad en nuestra sociedad. Para responder a tu pregunta ms personal, no he abandonado jams el terreno de las reivindicaciones y de defensa de las mujeres an sin estar en primera lnea. Aportando simple y modestamente mi contribucin en cada ocasin en la que he podido ser til al combate democrtico, a mis hermanas de combate y a todas y todos a quienes mi voz pueda servir.

Hablando de los derechos de las mujeres, estas ltimas son rpidamente asimiladas al movimiento feminista. Puedes darnos tu propia definicin de este movimiento?

Qu es el feminismo? Remito esta cuestin a vuestros lectores y lectoras. Cuando un padre de familia tiene como descendencia solo hijas, cuando es propietario de una vivienda, de un coche y de un pedazo de tierra, se plantea la cuestin del devenir de su familia si fallece. Este padre de familia, consciente de la fragilidad del destino de sus hijas y de su esposa, decide en su alma y conciencia proteger los intereses de sus hijas y su madre poniendo bajo proteccin jurdica su techo y la posibilidad de recursos para que sus hijas y su esposa no sean despojadas y puestas en la calle por una prctica social bajo cobertura de aplicacin de la ley.

Todas y todos somos testigos de las ignominias cometidas en nuestro pas contra centenares de mujeres, echadas a la calle tras el fallecimiento de sus esposos. Entonces este padre de familia no es feminista cuando decide, en vida, asumir ante sus semejantes el acto ms justo posible y repara la injusticia de los hombres contra sus hijas y su madre?

El debate polmico de hoy es revelador, de nuevo, de una real manipulacin de nuestra fe por crculos polticos, ms all del movimiento islamista. Por qu no entender que leyes desigualitarias y totalmente injustas rigen las relaciones entre las argelinas y los argelinos? Es una verdad. Lo hemos demostrado en numerosas ocasiones. Las mujeres estn sometidas a las mismas reglas que los hombres cuando estn ante un tribunal penal. Son sometidas a las mismas reglas generales de los diferentes cdigos civiles, acciones econmicas, etc. Pero en cuanto se trata de la esfera familiar y privada, toda la batera del dispositivo legal del Cdigo de la familia es puesta en marcha para consagrar la inferioridad y mantener a las mujeres en estado de menores de por vida, con el pretexto de que somos musulmanes. Es que nuestra fe es una fe de injusticia cuando emancipa al esclavo? Es que el islam no ha tenido ilustres mujeres dirigentes y jefas de guerra que han dirigido ejrcitos?Es que este asunto no es un objeto de fijacin travestido por quienes consideran que las mujeres son un peligro en primer lugar para ellos mismos y sus propios intereses?

La igualdad de derecho no es un asunto de pudor. Es una cuestin de justicia. No tenemos derecho a considerar que las mujeres que hablan de ello y que militan para ser reconocidas como seres humanos son extraterrestres que vienen de Marte. No tenemos necesidad de cerebros importados de fuera o de cooperantes tcnicos para pensar nuestra sociedad y saber precisamente lo que es fundador de nuestra cultura, nuestra identidad y nuestras prcticas sociales. Las argelinas no tienen que demostrar nada. Cada vez que el pas ha estado en peligro, las mujeres han sido admiradas como heronas porque han estado en el lugar en que sus conciencias les han llevado. Desde 1962 han elegido su campo. Sin dudar, han tomado partido por la independencia, la libertad, la dignidad y el reconocimiento de sus derechos en nuestra sociedad. Entonces dejemos de polemizar sobre este tema y de anatemizar a las argelinas que reivindican pacficamente no seguir siendo consideradas como seres infrahumanos.

No puede haber democracia sin justicia social, libertades individuales y colectivas y derechos iguales.

Nadie puede dejar de reconocer la presencia de las mujeres en el movimiento de revuelta que vive Argelia desde el 22 de febrero, muchas reivindican sus derechos expresados en sus consignas. Reivindicaciones que no son prioritarias, estiman ciertos manifestantes e incluso algunas manifestantes. No es el momento, dicen. Qu piensas de esto?

Acabo de desarrollar una parte de la respuesta en la pregunta precedente.

Es el momento de plantear esta reivindicacin cuando un movimiento masivo, popular, pacfico llena las calles y nuestros corazones? Digo que s, pues la esencia misma de este movimiento es el rechazo absoluto a las injusticias, a la hogra [el desprecio, el abuso de poder, la injusticia ndt], a la humillacin. En este marco, las mujeres como todas las dems categoras sociales tienen el derecho y la legitimidad para exigir el cambio de este sistema por una nueva Argelia ms justa, que garantice derechos iguales. S hay que debatir sobre las formas de accin, por qu no? Es discutible sobre la forma, pero no sobre el fondo. Con respeto y sin violencia. Lo que les ha ocurrido a unas jvenes militantes es inaceptable. Insultando y marginando a las mujeres, todas las sociedades toman el riesgo de mantener en ellas los grmenes de la dictadura y del despotismo. Reflexionemos conjuntamente sobre todo ello.

Nuestro pas solo podr hacer frente a su destino si existe la fraternidad, el respeto entre sus componentes, la igualdad de derechos y de oportunidades para todas y todos. Comenzando por la de reconocernos a nosotras ser respetadas como argelinas a parte entera en la familia, en el trabajo y en la calle. Reconocernos como una parte indispensable en la construccin de un nuevo pas. Mirarnos con respeto y consideracin. Y abandonar los anatemas y las acusaciones sin fundamento.

Concentrmonos en lo que es nuestro marcador fundamental, que todo el mundo nos reconoce. Somos un pueblo dispuesto a levantarse para erguir la cabeza, no abdicar ante el despotismo y defender la libertad. Todas las libertades.

