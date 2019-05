Declaracin de la Brigada Mdica Cubana en Gambia contra imposicin de Ley Garrote de EEUU

"Cuba no claudicar jams"

El gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, activ el Ttulo III de la Ley Helms-Burton, siendo esta otra de las medidas hostiles puestas en prctica desde el 1 de enero de 1959 hasta la actualidad, y que tiene como propsito asfixiar econmicamente y destruir a la invencible Revolucin Cubana.

Tambin amenaz el pasado martes a Cuba con implementar un "embargo total y completo, junto con las sanciones de ms alto nivel, si nuestro pas no retiraba supuestas "tropas" y "milicias" de Venezuela.

El mundo hoy, ms que nunca, corre peligro ante los intentos del imperio de extender su dictadura, utilizando cobardes mtodos como el chantaje, la mentira, la manipulacin poltica y la guerra no convencional.

Nuestro pas no tiene tropas en la Patria de Bolvar y Chvez, por lo que no podemos retirar tropas que no existen.

La Brigada Mdica Cubana en la Gambia, junto al pueblo de Cuba, rechaza la Ley Helms-Burton en su totalidad, como tambin condena los cobardes mtodos que utiliza el gobierno de Estados Unidos para destruir a nuestra Revolucin y atacar la soberana de terceros pases.

Sesenta aos han transcurrido desde la entrada triunfante de Fidel a La Habana, y cada da vivido hasta hoy lo hemos convertido en victoria.

Lo inaceptable para el imperialismo es que frente a sus propias narices un pueblo heroico y lleno de convicciones haya sido capaz de hacer una Revolucin Socialista, y mantenerla hasta nuestros das, pese a los diversos intentos de Washington de desestabilizar a un pueblo entero que hace cientos de aos tom la decisin que sin libertad no haba Revolucin posible.

Cuba no claudicar jams, como tampoco renunciaremos a las conquistas alcanzadas, porque hoy tenemos una Revolucin Socialista, y estamos dispuestos a defenderla al precio de cualquier sacrifico.

Nuestro pueblo marchar unido una vez ms como siempre lo ha hecho, y no dejaremos de apoyar a la hermana Repblica Bolivariana de Venezuela, pese a las amenazas de imponer a nuestro pas un embargo total y completo.

Como expres nuestro presidente Miguel Das Canel:

"No hay fuerza, amenaza o bloqueo que pueda apartarnos de nuestros principios solidarios, internacionalistas, latinoamericanistas, bolivarianos y martianos".

Del monstruo conocemos sus entraas, pero nuestra honda es la de David.

Viva la Revolucin Cubana!

Abajo la Ley Helms-Burton!

Viva el Partido Comunista de Cuba!

Abajo el imperialismo!

Socialismo o Muerte!

Patria o Muerte!

VENCEREMOS!