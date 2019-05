Entrevista a Conchi Moya, autora del libro "Las acacias del xodo"

"Todos los saharauis son hroes"

eldiario.es

Nacida en Madrid en 1971 se licenci en Ciencias de la Informacin en la Universidad Complutense. Antes de "Las acacias del xodo", ha escrito otros dos libros, con el Shara Occidental como tema de fondo, "Delicias saharauis" y "Los otros prncipes". Junto con Bahia Mahmud Awah ha escrito el ensayo "El porvenir del espaol en el Sahara Occidental". Antloga de varios libros de poesa saharaui "Um Draiga", "Aain, gritando lo que se siente", "La primavera saharaui" y "Poetas saharauis (Generacin de la Amistad)". En diciembre de 2015 se public su primera novela, "Sin pedir permiso'".

Correaliza el espacio informativo Poemario por un Sahara Libre, dedicado a las actualidades informativas y culturales de la causa saharaui.

"Las acacias del xodo", es un libro de relatos que tienen como protagonista el Sahara Occidental, el Pueblo Saharaui. No es tu primer libro con este tema y parte de tu actividad, la dedicas a hacer visible la Causa Saharaui. Cul es tu vinculacin con El Sahara, con su gente?

Conoc al pueblo saharaui en abril de 2000, cuando viaj a los campamentos de refugiados saharauis con compaeros de una radio libre en la que colaboraba. El impacto por lo vivido all fue tan fuerte que me compromet a ayudar a este pueblo con lo que saba hacer, contar, escribir, informar. Con el tiempo conoc al que hoy es mi compaero, el escritor e investigador saharaui Bahia Awah, y los dos decidimos hacer juntos este camino. Es mi causa, es mi pueblo, tengo una enorme familia dispersa por los campamentos, varios pases en la dispora y en territorio ocupado. Muchos de mis mejores y ms queridos amigos son saharauis. Desde mi primer viaje no ha habido un solo da en que haya dejado de pensar en el Sahara, y son ya diecinueve aos. Literariamente esto se ha traducido en que tuve el honor de participar en el congreso fundacional del grupo de escritores saharauis en el exilio Generacin de la Amistad Saharaui. Tambin he sido antloga de varias de sus publicaciones. "Las acacias del xodo" es mi tercer libro de narrativa centrado en el Sahara Occidental.

En uno de los relatos cuentas la visita de un "joven poltico espaol", la esperanza que despert entre los activistas saharauis y, finalmente su traicin. Ese poltico era Felipe Gonzlez. Ahora que otro joven poltico socialista est en la Moncloa y seguir siendo presidente despus de las elecciones del 28A Qu expectativa despierta esto entre la poblacin? Tienen los saharauis esperanza de que Snchez mire hacia los campos de refugiados, que retome la responsabilidad que Espaa tiene como potencia colonizadora y cumpla con el mandato de la ONU hasta que el Sahara consiga su independencia y recupere su territorio?

La historia de la visita de Felipe Gonzlez en 1976 a los campamentos de refugiados para apoyar al pueblo saharaui "hasta la victoria final" y su posterior traicin, que perseguir a Felipe para siempre, me impresiona mucho. Los saharauis no lo olvidan y se encargaron de recuperar y difundir aquellas imgenes y el audio de su discurso. La cantante saharaui Mariem Hassan incluso le dedic una cantata llamada "Shouka" (La espina), que es escalofriante. Pude hablar con alguna de las personas que le acompaaron y quise reproducir cmo fue aquella visita.

El programa socialista para estas elecciones de 2019 inclua una frase referida al pueblo saharaui, que el partido trabajar "para alcanzar una solucin del conflicto que sea justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminacin del pueblo saharaui". Es cierto que Pedro Snchez se ha desmarcado de alguna manera de la "vieja guardia" socialista pero habr que ver hasta dnde se atreve a llegar. La cercana del PSOE a las tesis marroques en relacin con el Sahara Occidental es histrica y es difcil que eso cambie. Hay que recordar que en la pasada legislatura lleg al Congreso Mohamed Chaib, diputado por el PSC y considerado como "el hombre de Mohamed VI en Espaa".

Slo hay que ver que Zapatero es uno de los valedores de la ocupacin marroqu del Sahara. Como muestra, el expresidente ha llegado a participar en diferentes actos en los territorios ocupados del Sahara, organizados por las autoridades marroques, como el Foro Crans Montana en la ciudad saharaui ocupada de Dajla, con Mohamed VI abriendo el acto y recibiendo a los participantes con la frase "Bienvenidos al Sahara marroqu". Esto lo recogi la Agencia EFE en marzo de 2015, se puede consultar en la hemeroteca. Y durante el gobierno de Zapatero el PSOE tuvo una vergonzosa actuacin durante dos hechos determinantes como fueron la huelga de hambre de la activista saharaui Aminetu Haidar en el aeropuerto de Lanzarote y el violento desmantelamiento del campamento saharaui de Gdeim Izik, donde el gobierno del PSOE dio por vlida la versin marroqu y lleg a recibir en el Ministerio de Interior al general marroqu Hosni Benslimane, sobre el que pesa una euroorden de busca y captura por el asesinato del opositor Ben Barka. La respuesta del Ministerio del Interior de Prez Rubalcaba fue que su nombre "no estaba en las bases de datos del Ministerio".

Del PSOE slo se ha recibido traicin. Lo que se puede esperar de este partido en relacin al pueblo saharaui es nada positivo, como han seguido demostrando a lo largo de estos aos.

En un libro como "Las acacias del xodo" debe ser fcil caer en la tentacin de limitarlo a glosar la figura de los hroes y de los dirigentes del pueblo saharaui. T hablas con admiracin de algunos de esos personajes, pero centras tus relatos en las gentes que sufren el xodo, en los nios, en las familias, en las cosas sencillas y bsicas que han perdido. Y sobre todo hablas de la mujer saharaui, de su papel en la organizacin de la vida civil en los campamentos, en cmo son ellas las encargadas de la sanidad, de la educacin, de la organizacin, en suma, de la vida cotidiana. Qu papel tiene la mujer en la causa saharaui?

En realidad todos los saharauis son hroes y heronas. Y todo el pueblo es el Frente Polisario, que es un movimiento de liberacin nacional que existir hasta que los saharauis recuperen su tierra. En el caso saharaui hay dirigentes que dieron su vida por la causa, literalmente, como Luali Mustafa, uno de los fundadores del Frente Polisario y lder de la revolucin saharaui, que muri en el campo de batalla cuando no se haba cumplido un ao de la guerra con Marruecos. Muchos otros han sido un ejemplo por su esfuerzo y sacrificio a lo largo de estas dcadas. Al igual que el pueblo, que ha sufrido y todava sufre tanto. Y con "Las acacias del xodo" pretendo de alguna manera que nos pongamos en la piel de esas personas que de la noche a la maana se vieron expulsados de su tierra, a quienes se les arrebat todo y se vieron sometidos a la mayor de las injusticias, ante la indiferencia de la comunidad internacional. Me gustara que entendiramos que esto nos puede pasar a cualquiera, a pesar de que nos creamos a salvo por vivir en la burbuja de nuestro supuesto "primer mundo".

Que la mujer es un pilar de la sociedad saharaui desde siempre es algo evidente. De alguna manera la sociedad saharaui es matriarcal, son mujeres libres y que ocupan un lugar muy importante en su familia y en la sociedad. Ellas levantaron los campamentos, y por tanto el estado saharaui en el exilio, cuando los hombres estaban en el frente de batalla. Fueron madres, mdicos, constructoras, maestras, cuidadoras, diplomticas en el exterior. Y en los territorios ocupados las mujeres an hoy encabezan muchas manifestaciones de protesta, y hay numerosos nombres femeninos entre los ms destacados activistas de derechos humanos. La mujer saharaui tiene su puesto en la vida poltica a nivel nacional e internacional. Hay ministras, gobernadoras, parlamentarias o diplomticas, como ejemplo la Representante Saharaui en Espaa es una mujer.

Pero todo esto no quita para que las mujeres saharauis tambin sufran el patriarcado, tengan la preocupacin de la prdida de poder desde que los hombres regresaron a los campamentos tras el alto el fuego y pidan una mayor participacin en la vida pblica. Ahora hay una interesante generacin de mujeres saharauis muy jvenes que luchan por sus derechos y por su espacio, sin abandonar su causa, y eso es tremendamente interesante en mi opinin.

Todo tu libro es un hermoso canto de esperanza, lleno de amor por las gentes de las que escribes. Es tambin un grito de rabia, de rebelda ante la situacin que, desde hace 50 aos, vive el pueblo saharaui. Pero es adems un llamamiento contra el olvido, contra la posible prdida de identidad de parte de las generaciones que han nacido ya en el xodo. Hay peligro de agotamiento, de desnimo en los ms jvenes?

Ese peligro existe, es evidente. Yo tengo sobrinos que han nacido en los campamentos de refugiados y que a su vez tienen hijos que han nacido en los campamentos tambin. Dos generaciones que no han podido pisar jams su tierra o que slo conocen la ocupacin. Eso es un drama terrible. Y hay un tercer desarraigo, el que se vive en la dispora. Hay un peligro de prdida de identidad, de olvidar por qu se est luchando y de desesperacin. Cmo decirle a un joven saharaui que siga teniendo fe en la ONU o en la comunidad internacional?

Pero al mismo tiempo la identidad saharaui es tan fuerte que hay mucha esperanza depositada en los jvenes. Hay una generacin muy bien preparada, que conoce la causa y que se va incorporando a puestos de responsabilidad o colabora desde activismo informativo intelectual, cultural y artstico. En los territorios ocupados los defensores de derechos humanos son cada vez ms jvenes, estn tomando el testigo de los activistas veteranos. Marruecos no ha logrado borrar la identidad saharaui de estas nuevas generaciones, ni siquiera de los universitarios, obligados a estudiar en universidades marroques. Hay un movimiento estudiantil saharaui muy importante en territorios ocupados, que sufren acoso, detenciones y crcel. Pero siguen adelante.

El gran problema puede ser que el desnimo les lleve a tomar posturas a favor de un conflicto armado. Algunos jvenes piden que se acabe con esta situacin de "impasse" y se comience la guerra. Estn hartos de esperar y es comprensible.

T eres escritora, pero tambin eres periodista. Por qu has elegido el relato, la literatura para hablarnos de los saharauis y no la crnica o el reportaje periodstico?

Son dos formas de escribir que estn presentes casi por igual en mi creacin. Mi literatura es muy narrativa y en ella me gusta contar. Y a la vez mis artculos periodsticos siempre tienen un punto literario. En cualquier caso, Bahia Awah y yo llevamos haciendo activismo informativo desde el ao 2001, cuando empezamos con Poemario por un Sahara Libre, nuestro programa de radio que ms tarde se convirti en blog y con el que an seguimos. La literatura vino despus y fue en parte una consecuencia de la cantidad de testimonios y de historias que escuchbamos cada da. Yo siempre he escrito, desde pequea, y si me atrev a ir ms all fue por mi convencimiento de que la literatura y el arte son un arma tremendamente poderosa para la difusin de ideas, y por supuesto de causas. Y por tanto deban serlo para una causa tan justa como es la saharaui.

Fuente: http://www.eldiario.es/murcia/cultura/saharauis-heroes_0_895210652.html