Trump, el Sheik del desierto

La estrategia del Khalifa Hafther, fundador del Ejrcito Nacional de Libia (LNA), de lanzar sus tropas sobre Trpoli, la ltima ficha de relevancia que le faltaba tomar para tener el pas a su disposicin, ha sido todo un xito. Ms all de que la cada de la vieja capital todava no se concreta, Hafther ya ha triunfado, ignorando las seales desesperadas de los europeos, ha consiguiendo lo fundamental para estos casos, el guio aprobatorio de los Estados Unidos, lo que ms tarde se concretara con un una charla telefnica entre Trump y Hafther, en la que se habl sobre la lucha contra el terrorismo y la seguridad de los recursos petroleros de Libia, que desde fines de febrero tras la conquista de la provincia de Fezzan, el LNA, controla las ms importantes reas de produccin, refineras y puertos de exportacin. Trump adems apoy explcitamente la iniciativa del autodenominado mariscal Haftar, contra Trpoli.En la misma semana que sus tropas se emplazaban a pocos kilmetros de Trpoli, Hafther se reuna en el Cairo con su principal aliado, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, quien retornaba de una exitosa gira por los Estados Unidos, donde haba conseguido, para l, la aprobacin de Donald Trump, para su perpetuacin en el poder por medio de un referndum, que ya gan por casi el 90 %, que da al Ras egipcio la posibilidad de continuar en el cargo hasta 2030.No cabe dudas que en las reuniones de la Casablanca entre al-Sisi y Trump, las andadas del mariscal libio, al otro lado de la frontera egipcia fueron parte de las conversaciones y para l tambin hubo buenas noticias, poda convertirse en el nuevo Gadaffi, pero claro en un Gadaffi mdico, bien comportado, que no dar dolores de cabeza a Washington, aunque si, ese apoy lo habilita a darle muchos dolores de cabeza tanto a la Unin Europea (UE) como a las Naciones Unidas, que haban construido a su imagen y semejanza un gobierno en Trpoli conocido Gobierno del Acuerdo Nacional (GAN) a cargo de un gris arquitecto llamado Fayez al-Sarraj, que funge como Primer Ministro, incapaz de construir un poder que pudiera competir con el del mariscal Hafther, al que gobierno instalado en Tobruk, le dio la cobertura burocrtica necesaria para lanzarse a la conquista de Libia, y as lo hizo.al-Sarraj, tena dos misiones fundamentales para Europa, la de contener al ms de un milln de refugiados que han llegado a Libia desde Asia y frica y esperan poder cruzar el Mediterrneo rumbo a puertos italianos, y aceitar las condiciones de las petroleras europeas, fundamentalmente las italianas para que el petrole libio fluya sin inconveniente haca Europa, sueo del que al parecer Trump los acaba de despertar, al tiempo que los intereses petroleros franceses, que dieron un apoyo fundamental a Hafther, tambin podran estar en peligro, dada la avidez norteamericana.No hay que ser ni experto en poltica, ni un lector memorioso, para saber del desprecio absoluto que siente Trump por los europeos, para l, un hato de vivillos que han vivido a costillas de los Estados Unidos, desde el principio de los tiempos, y ya ni hablar de los derechos de los refugiados, as que el problema de la UE, es de la UE, y no de los Estados Unidos, que se dispone a abastecerse del petrolero barato libio, aportado por su viejo amigo Khalifa Hafther, quien vivi 25 aos en Langley, Virginia, a pocos kilmetros del cuartel general de la CIA, despus que cayera en desgracia con el Coronel Gadaffi, tras su fracaso en la guerra del Chad, 19781987, a nadie se le puede escapar la certeza de que un general tan prximo a Gadaffi, pudo vivir tanto tiempo, tan cerca del cuartel general de la Compaa, sin ninguna contraprestacin. Por eso Hafther abandon su cmodo exilio en Langley, para volver a Libia apenas comenz la guerra contra el Coronel. Ahora ha llegado la hora de Hafther de pagar todos los favores y conquistar la totalidad de Libia para los Estados Unidos, por lo que la batalla por Trpoli, se puede convertir en la primera guerra por delegacin entre la Unin Europea y los mismsimos Estados Unidos, cosas veredes SanchoEl mariscal, con mucho ms parecido a Victorio de Sica que a Erwin Rommel, pretenda tomar Trpoli, como lo hizo en otras oportunidades, incluso con Sabha, la capital de Fezzan, sin provocar una verdadera matanza, para eso es irremediablemente tarde, ya son casi 500 los muertos y los heridos supera los 2 mil. Si bien la cada de Trpoli, es prcticamente un hecho, ha encontrado una fuerte resistencia de las milicias locales que apoyaron desde un comienzo al GAN y a las que se le sumaron las de Misrata y Zitan que llegaron a Trpoli a las pocas horas de iniciada las acciones de Hafther sobre la capital, adems de cuerpos armados con refugiados que estn siendo obligados a luchar contra los sitiadores. La intensidad creciente de los combates ya produjo que unos 15 mil tripolitanos, abandonaran la ciudad.Ms all de la toma de Trpoli, por parte del mariscal, la estabilidad del pas, est todava muy lejana, ya que quedan en el territorio libio infinidad de milicias dispuestas a seguir dando guerra al nuevo amo, entre ellas organizaciones fundamentalistas vinculados a al-Qaeda y al Daesh, que han tenido muy fuerte presencia desde prcticamente la cada de Gadaffi. Este estado de general de la situacin, producir una nueva suba en el precio del petrleo y exacerbara las tensiones geopolticas no solo entre las fuerzas nacionales sino en las diferentes potencias extranjeras que tienen inters en el pas. Por el lado de anti Hafther, podra alinearse adems de la Unin Europea, Turqua y Qatar opuestas a los inters de Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos rabes Unidos (EAU) a lo que habr que sumarles a los Estados Unidos.La llegada al poder absoluto de Hafther, aleja la posibilidad tambin de crear alguna forma de democracia para el pas del Magreb, ya que, no est en las intenciones del seudo-mariscal, sino todo lo contrario. Su idea es la de instaurar un gobierno fuerte y autoritario, con la excusa de apaciguar los nimos y exterminar cualquier foco de insurgencia. Entre para algunos observadores italianos creer que pronto se levantaran las tribus toubou y tuareg que dominan el sur y que podran aliarse a grupos fundamentalistas que operan en Nger, Chad y Mali.Para el Pentgono es fundamental que su nuevo aliado el general Khalifa Hafther, se haga de una vez con el control de la situacin en Libia, lo que le permitira concretar un fuerte dispositivo militar junto al Egipto de al-Siss, para permear acciones contra los grupos terroristas que operan en el Sahel, desde Mauritania hasta Somalia, lo que incluye Burkina Faso, Mali, Chad, Nger, Sudn y Etiopia, pases que estn reanudando vnculos diplomticos con Israel despus de dcadas de ruptura y que podra participar juntos a los Estados Unidos y Francia, que ya cuentan con misiones militares para contener a los muyahidines.Donald Trump, claramente se ha lanzado la reconquista de frica, despus de aos de abandono, en bsqueda de neutralizar las fuertes inversiones de China en hidrocarburos, minera e infraestructura que viene haciendo desde hace ms de veinte aos, en todo el continente. En esa misma direccin, el 23 de abril pasado Trump ha ordenado a los portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln y USS John C. Stennis, de la Sexta Flota una serie de ejercicios de militares de ataque a gran escala en el Mediterrneo, en los que tambin participan 130 aeronaves, 10 buques y 9 mil infantes de Marina, con el objetivo proporcionar garantas de seguridad a sus aliados y ejercitar las capacidades estratgicas y tcticas necesarias para disuadir a un potencial adversario, entindase China, Rusia e Irn, lo que deja claro que Trump se postula como un nuevo Sheik del desierto.

