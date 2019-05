Entrevista a Boureima Ouedraogo, periodista de investigacin y director del peridico Le Reporter, sobre el caso Norbert Zongo

Franois Compaor debe comparecer ante los tribunales burkineses

El periodista Boureima Ouedraogo dirige Le Reporter, una publicacin bimensual que se sum hace 12 aos al ecosistema meditico de Burkina Faso, un pas donde este sector goza de una cierta independencia respecto a los intereses partidistas. Hace algo ms de 20 aos, el que fuera referente del periodismo de investigacin, Norbert Zongo, fue asesinado. Un crimen sin resolver en el que podra estar implicada la familia de Blaise Compaor, el dictador depuesto en 2014 tras 27 aos al frente del pas. Ouedraogo aborda en esta entrevista la historia de su medio en el contexto burkins y la demanda de que se aclare el asesinato de Zongo, pionero en el periodismo de investigacin en el pas.

Ante todo, cuntenos sobre el peridico que dirige, Le Reporter

Le Reporter es un peridico bimensual de informacin general, creado en julio de 2007 por dos periodistas de Le Pays y un abogado interesado en el trabajo que realizamos. En ese momento, sentimos la necesidad de crear nuestro propio espacio para poder procesar la informacin de forma libre e independiente, de acuerdo con nuestras convicciones sobre lo que debera ser la profesin de periodista. En un pas como Burkina Faso, el periodismo de investigacin no estaba suficientemente presente, y pensamos que sera til abordar algunas cuestiones que no se tratan en los peridicos. Habida cuenta de las demandas cada vez ms exigentes en materia de buena gobernanza, se acoge con agrado la posibilidad de participar ms activamente en hacer llegar informacin a los ciudadanos sobre la accin pblica, sus lmites y sus abusos.

Por supuesto, estbamos bajo el rgimen de Blaise Compaor, quien no era realmente adepto de la buena gobernanza... Aventurarse en un contexto as podra ser arriesgado. Pero pensamos que tras el asesinato de Norbert Zongo el primer periodista de investigacin en Burkina Faso con su peridico LIndpendant y la movilizacin que haba generado, a un funcionario del gobierno no se le ocurrira tocar a un periodista. El poder poda crear las condiciones para que no pudiramos tener los medios econmicos para hacer nuestro trabajo, pero no creamos que pudiera llegar hasta la eliminacin fsica. A todos nos mova el deseo de contribuir a la transparencia de la accin pblica, de sensibilizar a la opinin pblica, porque tenamos la sensacin de que estbamos avanzando hacia una monopolizacin del Estado y de sus recursos por parte del clan Compaor.

Tenamos que asegurarnos de que los ciudadanos pudieran seguir movilizndose contra el establecimiento de una monarqua de facto en Burkina Faso, y pensamos que podramos contribuir como periodistas a esta lucha lanzando nuestra revista mensual. Operbamos nicamente sobre la base de los ingresos por ventas, no tenamos inserciones publicitarias. La frecuencia mensual implica slo una venta al mes para cubrir los salarios, el alquiler y los gastos de funcionamiento (imprenta, etc.), era demasiado difcil y nos transformamos, dos aos ms tarde, en un bimensual por obvias razones econmicas. Hoy somos cuatro periodistas permanentes, ms colaboradores externos, y un equipo administrativo encargado de la gestin diaria, la distribucin, la contabilidad y la secretara.

Cul es la difusin del peridico Le Reporter?

En promedio, imprimimos entre 5.000 y 6.000 ejemplares en todo el pas, y a veces llegamos a 7.000, dependiendo de la actualidad. En el contexto de Burkina Faso, esta es una de las mejores tiradas.

Burkina Faso tiene una prensa libre y de calidad, a veces virulenta con el gobierno. Estas caractersticas la diferencian con la realidad de otros pases de la regin. Por qu tal contraste?

A diferencia de otros pases de la regin, Burkina Faso ha escapado de la prensa de los partidos polticos desde el retorno del Estado de derecho en los aos noventa. A diferencia de un pas como Costa de Marfil, donde los partidos polticos crean sus propios peridicos, aqu los peridicos de los partidos polticos no han florecido, a pesar de varios intentos. La opinin pblica burkinesa no est interesada en el anlisis partidista de los acontecimientos, ni en elogiar a los actores polticos. Por el contrario, los periodistas de servicio pblico han creado sus peridicos o emisoras de radio de forma independiente, sin que esto sea impulsado por partidos u organismos polticos.

Poco a poco la prensa privada burkinesa ha sido alimentada por periodistas independientes que han visto la necesidad de crear sus propias estructuras o de emigrar a organismos privados para expresarse sin verse obligados a elogiar al gobierno a diario. Muy rpidamente, los medios de comunicacin privados se emanciparon ms o menos de los partidos polticos.

Antes del caso Norbert Zongo, esta relativa independencia era ms o menos reservada, porque los periodistas, incluso los periodistas independientes, tenan miedo al poder, lo que llev a una forma de autocensura. A excepcin de alguien como Norbert Zongo, que no tuvo ms remedio que crear su propio peridico, LIndpendant en 1993, para ser verdaderamente independiente y expresarse libremente.

Durante ms de veinte aos, Norbert Zongo se ha convertido en un smbolo de la lucha contra la corrupcin, la impunidad de los delitos econmicos y la mala gobernanza en el pas.

Durante ms de veinte aos, Norbert Zongo se ha convertido en un smbolo de la lucha contra la corrupcin, la impunidad de los delitos econmicos y la mala gobernanza en el pas. Cuando, el 13 de diciembre de 1998, fue asesinado, hubo una revuelta en la prensa. Pero, en contra de los deseos de los asesinos, en lugar de provocar una psicosis entre los periodistas que se esperaba que guardaran micrfonos y bolgrafos para cantar las alabanzas del gobierno, ocurri el efecto contrario. Incluso peridicos o emisoras de radio que eran un poco discretos antes del asesinato de Norbert Zongo se han vuelto mucho ms crticos que antes del 13 de diciembre de 1998.

Al mismo tiempo, muchos colegas comenzaron a probar el periodismo de investigacin para que el sacrificio de Norbert Zongo no fuese en vano. Algunos, como Newton Ahmed Barry o Germain Nama, se unieron a la redaccin de LIndpendant tras el asesinato de Norbert Zongo para que el peridico no muriera. Luego crearon una nueva revista de investigacin, Lvnement, en 2002. Cinco aos ms tarde, en 2007, se lanz Le Reporter. Dos aos ms tarde, naci el Courrier confidentiel y en 2012 apareci Mutations. Aunque algunos peridicos no han sobrevivido, hay un renovado inters en la prctica del periodismo de investigacin tras el asesinato de Norbert Zongo.

Las autoridades burkinesas emitieron una orden de detencin internacional en mayo de 2017 contra Franois Compaor, acusado de ser la persona que orden el asesinato de Norbert Zongo y de las tres personas que lo acompaaban el 13 de diciembre de 1998, as como contra su hermano Ernest Zongo, Blaise Ilboudo y Ablass Nikima. El 5 de diciembre de 2018, pocos das antes del 20 aniversario del asesinato, el Tribunal de Apelacin de Pars acogi con satisfaccin la solicitud de extradicin a Burkina Faso de Franois Compaor, refugiado en Costa de Marfil con la asistencia de Francia. Qu significa esto para el pueblo burkins, que ha estado pidiendo verdad y justicia en este caso durante tantos aos? Podemos esperar que se avance en esta cuestin?

La decisin favorable del Tribunal de Apelacin de Pars es una victoria por etapas en el caso Norbert Zongo. Cabe recordar que el caso fue cerrado sin ms acciones en 2006 por los jueces bajo las rdenes de Blaise Compaor, para proteger al hermano menor del presidente. Slo despus del levantamiento revolucionario de octubre de 2014 se reabri el caso en 2015, y en mayo de 2017 se emiti una orden de detencin internacional contra Franois Compaor. La justicia burkinesa da entonces una seal clara de su voluntad de resolver este caso.

Durante la visita de Emmanuel Macron a Burkina Faso, el Estado francs se comprometi a no obstaculizar la extradicin. Si la justicia francesa est a favor de su extradicin, es porque no se trata de una persecucin poltica, como nos quieren hacer creer los abogados de Franois Compaor. La sala de investigacin adopt su decisin sobre la base de la informacin proporcionada por el Estado y el poder judicial de Burkina Faso, que puede haber implicado al Sr. Franois Compaor en el caso del asesinato de Norbert Zongo. Sobre la base de esta informacin, la sala de investigacin emiti su decisin favorable.

Esto es una victoria para nosotros. Durante mucho tiempo se nos hizo creer que queramos llegar al Presidente Blaise Compaor tratando de implicar a su hermano Franois.... Pero nadie se deja engaar. Por ltimo, confirma todas las investigaciones realizadas desde el asesinato de Norbert Zongo. Como concluy Reporteros sin Fronteras al trmino de sus investigaciones, Norbert Zongo fue asesinado porque estaba investigando la muerte de David Ouedrago, conductor de Franois Compaor, con una posible implicacin de la escolta del Presidente Blaise Compaor a instigacin de su hermano Franois. El Estado de Burkina Faso cre una comisin de investigacin independiente, que emiti sus informes el 7 de mayo de 1999, con el mismo fallo.

Quin habra matado entonces a David Ouedrago y con qu fines?

El chfer de Franois Compaor, David Ouedraogo, fue detenido en diciembre de 1997 y torturado y asesinado en enero de 1998 por la guardia de seguridad de Blaise Compaor por haber denunciado un robo, real o supuesto, de unos 20 millones de francos CFA en el domicilio de Franois Compaor. Tres elementos de la escolta, el Regimiento de Seguridad Presidencial (Rgiment de scurit prsidentielle, RSP), fueron condenados durante el juicio de David Ouedraogo: su lder, el Suboficial Marcel Kafando y el Sargento Edmond Koama fueron sentenciados a 20 aos de prisin por el asesinato de David Ouedraogo. El soldado Oussini Yaro (encargado de encerrar y vigilar a David Oudraogo y sus compaeros), fue condenado a 10 aos de prisin. Los tres fueron nombrados como sospechosos en el caso de Norbert Zongo.

Desafortunadamente para la investigacin, los tres estn muertos. Marcel Kafando fue el nico acusado hasta que se cerr el caso. Edmond Koama muri en prisin. Oussini Yaro recibi un indulto presidencial de Blaise Compaor, pero muri recin salido de prisin. Tal vez fue liberado para que pudiera ser atendido y asesinado...

Exigimos que Franois Compaor responda por todos estos cargos y si demuestra su inocencia, como defensor de los derechos humanos pienso que debemos luchar para que se protejan sus derechos y que no sea condenado por el simple hecho de ser el hermano del ex presidente. Pero mientras tanto, debe comparecer ante los tribunales burkineses.

