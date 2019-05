No, las escaladas no comienzan con cohetes sobre Israel

Israel debera tener el suficiente valor para reconocer ante s mismo y al resto del mundo la mentira del victimismo. En realidad ha estado abusando de dos millones de habitantes de Gaza durante ms de una dcada.

Un palestino trepa por los restos de un edificio daado por los ataques areos israeles, Rafah, sur de la Franja de Gaza, 5 de mayo de 2019. (Abed Rahim Khatib / Flash90)

A medida que aumenta el nmero de vctimas en ambos lados de la frontera de Gaza, los polticos israeles estn ocupados sosteniendo su antiguo dilogo: deberamos destruir Gaza? Borrarlo? O deberamos enviarlo de vuelta a la Edad de Piedra? Propongo que planteemos una diferente lectura de la horrible violencia que, a partir de este momento, ya se ha cobrado la vida de 16 palestinos y cuatro israeles: los israeles necesitamos aprender rabe.

Soy consciente de que mi propuesta es mucho menos atractiva para la mayora de los israeles que una "solucin" que incluye ms violencia y derramamiento de sangre, pero a la larga puede ser la ms efectiva. Aprender rabe, despus de todo, es la nica forma de superar nuestra ignorancia con respecto a lo que est sucediendo en el otro lado en medio de rondas de "escalada", que segn Israel siempre comienza con la primera vctima israel.

Lo primero que se aprende en cada curso introductorio de historia es queest escrita por los vencedores. Eso puede ser cierto, perono borra el lugar de los vencidos. Quizs la historia est escrita por los ganadores, pero es creada por todos los actores involucrados.

Israel puederelatarse a s mismoy al mundo cualquier cuento que quiera. Puede hablar de "escalada" solo cuando los cohetes caen al sur del pas o de terrorismo solo cuando sus ciudadanos pagan el precio. Puede borrar el brbaro bloqueo en Gaza, el hambre infinita de su poblacin, los francotiradores que matan a los manifestantes desarmados, los disparos a los pescadores, la falta de agua potable, la electricidad, la infraestructura, la economa y el desempleo.

Cualquiera de estas realidades es parte de la historia en la creacin de la ocupacin y la violencia. Con el debido respeto, una narrativa no puede reemplazar la realidad y en realidad, Israel ha estado abusando de dos millones de habitantes de Gaza durante ms de una dcada. Qu pensbamos que pasara? Que porque los fuertes tienen el poder de contar la historia los dbiles simplemente desapareceran?

Aquellos que siguen los medios de comunicacin en idioma rabe de los ataques con cohetes en el sur de Israel descubrirn un universo paralelo que a los medios de comunicacin hebreos no les importa. Para ellos la "escalada" no es equivalente al lanzamiento de cohetes en el sur, es una caracterstica constante de la vida. Y no solo en Gaza, por supuesto. Abra cualquier sitio de noticias palestino durante los llamados perodos de "silencio" y ver que la guerra nunca termina realmente. Los nios palestinos continan sufriendo arrestos, los hogares palestinos continan siendo demolidos y los palestinos continan enfrentando la expulsin de sus tierras.

Es imposible entender nuestra realidad sin entender la suya. Si no es por la empata bsica, al menos por un entendimiento de que los palestinos en Gaza y Cisjordania tambin son parte de la creacin de nuestra historia. La aplastante propaganda israel no puede cambiar eso.

Un tipo similar de ignorancia inunda el discurso pblico con respecto a los residentes del sur de Israel, que han sido golpeados constantemente por cohetes durante la ltima dcada y media. La condescendencia y el Schadenfreude -alegra por el mal ajeno N. de T.- ("Votaron a Netanyahu? Merecen cohetes") ni siquiera son el problema: el principal problema es que este tipo de pensamiento reduce sus experiencias a la objetividad, ser vctimas.

Esta actitud hacia los residentes de lo que comnmente se conoce como "la periferia" surge no solo en el contexto de los ataques con cohetes, sino que caracteriza la comprensin general de Israel de todo lo que no es parte del rea de Tel Aviv. El papel de la periferia en el discurso poltico israel es el de vctima. Despus de todo, Tel Aviv tambin ha sido golpeada previamente con cohetes desde Gaza, pero nadie espera que sus residentes adecenla forma en que votan a su nuevo Estado. Basta con decir que esto no habra sucedido incluso si los residentes de Tel Aviv continuaran siendo bombardeados.

Personalmente, creo que cualquiera que vote por Netanyahu no solo est tomando una decisin inmoral sino que tambin est votando en contra de sus intereses personales como ciudadano de este Estado. Tambin entiendo que a los ojos de sus votantes esto no es un mero capricho. El primer ministro ofrece a sus partidarios la promesa de un Gobierno de violencia continua sobre los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza, mientras se profundiza la supremaca juda dentro de Israel. Uno no puede ignorar la lgica de estas prioridades, independientemente de cun inmorales sean.

Los residentes del sur de Israel que votaron por Netanyahu no lo hicieron debido al papel que Israel ha desarrollado para los "residentes pobres de una periferia bajo el fuego de cohetes". Lo hacen porque son ciudadanos judos en un Estado de supremaca juda.

Orly Noy : Soy activista poltica, anteriormente en la Coalicin de Mujeres por la Paz y el Arco Iris Demcrata Mizraj, y actualmente como miembro de la junta ejecutiva de BTselem y activista del partido poltico Balad. Me reparto entre las lneas que se entrecruzan y definen mi identidad -entre ellas- como mizraj, una mujer de izquierda, una mujer, una migrante temporal que vive dentro de un inmigrante perpetuo y el dilogo constante. Traduzco poesa y prosa de farsi y sueo con construir si no todo un estante para libros al menos un modesto estante de libros persas en hebreo como un acto poltico en la lucha contra la marginacin de la cultura mizraj en el discurso israel.

