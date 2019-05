Duodcimo viernes de la protesta popular en Argelia

Gaid Salah en el centro de la protesta

El Watan

Han sido miles de manifestantes superando el hambre, la sed y el calor en las calles de la capital (ha sido primer viernes de Ramadn ndt), para expresar, por 12 vez consecutiva, su rechazo al sistema.

Esta vez, y vistos los ltimos acontecimientos conocidos por la escena poltica nacional [1] , ha sido el jefe del estado mayor del ENP, Ahmed Gaid Salah, quien ha estado en el centro de la protesta como ya ocurri, pero en menor medida, el viernes pasado. Las y los argelinos han reafirmado tambin su posicin de rechazo al proceso electoral en marcha.

As, la consigna ms gritada ha sido Dawla madania, machi askaria (Estado civil y no militar). El guin egipcio est en la mente de mucha gente. Tambin ha habido quien ha gritado Chaab la yurid masrahia misria (El pueblo no quiere una obra de teatro egipcia).

Sobre este asunto, manifestantes y polticos quieren expresar su inquietud sobre ciertos aspectos ligados a las posiciones de la institucin militar respecto al hirak, como el hecho de que el jefe de estado mayor del ENP se siga ateniendo a la va constitucional, es decir, a un proceso dirigido por el Jefe del Estado en funciones, Abdelkader Bensalah, que desembocara en unas elecciones presidenciales el prximo 4 de julio, y las detenciones de ciertas personalidades, con intervencin en particular del tribunal militar. Gaid Salah dgage (lrgate), han gritado tambin las y los manifestantes, como para dejar claro de forma directa su descontento con las actitud del viceministro de defensa nacional.

Adems de las consignas gritadas, algunas personas se han expresado con pancartas, carteles o banderas. Un gran cartel, colocado a la fachada de la Grande Poste, ha disgustado en particular a las autoridades. Que os vayis quiere decir que os vayis. Nada de dilogo con vosotros. Nada de tutela sobre la voluntad del pueblo. Es el pueblo quien decide. El ejrcito es el nuestro y Gaid est en contra de la voluntad del pueblo, se lee en ese gran cartel, en la que haba tambin fotos de algunos responsables como Bensalah, Bedoui e incluso del nuevo primer responsable del FLN, Mohamed Djemai.

La polica ha intentado en varias ocasiones arrancarlo, pero en vano. La determinacin de las y los manifestantes les ha disuadido finalmente. Tambin hubo policas que incautaron algunas pancartas en las que estaban escritas consignas contra Gaid Salah. Pero globalmente esto no ha tenido ninguna incidencia en las manifestaciones.

Por supuesto, las y los contestatarios se han pronunciado tambin de forma clara contra las elecciones presidenciales del prximo 4 de julio Makanch Intikhabat ya issabat (No a las elecciones, bandidos), gritaban.

La mayora de la gente en Argelia, igual que para la clase poltica de oposicin, ni se plantea implicarse en un proceso electoral dirigido por figuras del rgimen de Buteflika, en este caso el Jefe de Estado en funciones, Abdelkader Bensalah, y el Primer Ministro Nourredine Bedoui.

Este ltimo ha sido mucho tiempo (2015 a 2019), bajo la presidencia de Abdelaziz Buteflika, Ministro del Interior. Por el momento, y a pesar de este rechazo de la poblacin, las autoridades se mantienen en la perspectiva de estas elecciones presidenciales, aunque tcnicamente las posibilidades de su celebracin resultan extremadamente escasas.

As, a la vez que rechazan este proceso electoral, las y los argelinos han lanzado ayer una advertencia contra toda veleidad de ir hacia un escenario a la egipcia, es decir la toma del poder por el ejrcito.

Nota :

[1] Entre otros, se puede destacar el encarcelamiento de la secretaria general del Partido de los Trabajadores (PT) por el juez del tribunal militar de Blida (ver https://www.elwatan.com/edition/actualite/incarceration-de-louisa-hanoune-secretaire-generale-du-pt-peut-on-la-mettre-en-prison-pour-des-actes-politiques-11-05-2019). Igualmente de destacar seran las represalias contra periodistas de la TV pblica que haban apoyado el movimiento as como la continuidad de diferentes movimientos sociales, en particular el movimiento estudiantil que ha protagonizado con fuerza el martes 7 de mayo rechazando igualmente las presidenciales del 4 de julio (https://www.elwatan.com/a-la-une/les-etudiants-passent-lepreuve-du-ramadhan-avec-succes-maranache-habssine-08-05-2019) ndt.

