​Entrevista a Amal Ramsis, directora egipcia de la pelcula Vens desde lejos

Un palestino en la guerra civil espaola y el xodo palestino

La historia de la participacin de rabes en la guerra civil en el lado republicano es muy poco conocida. Esta pelcula documental recoge inicialmente la historia de Najati Sidqi, brigadista internacionalista palestino, y que, despus, se desliza a la historia del xodo de su familia, semejante a otras vidas palestinas, tras la particin de la Palestina y la Nakba.







Cmo surgi la pelcula Vens desde lejos y el ttulo de la misma?







La idea de la pelcula surgi tras leer en la revista Nacin rabe, editada por el Comit de Solidaridad con la Causa rabe, en 2003, un artculo escrito por Salvador Bofarull sobre los rabes que lucharon en la Guerra Civil espaola contra Franco y las tropas fascistas. Hasta ese momento no se conoca casi nada sobre esa participacin rabe. Todas las noticias existentes sobre rabes giraban sobre la participacin de la Guardia Mora en las tropas de Franco. Despus, a lo largo de algunos aos me document ms sobre la Guerra Civil espaola e, intentaba tambin tirar del hilo para llegar a una historia personal vinculada a esa participacin. En el ao 2007 supe de la publicacin, en Beirut, de las memorias del militante palestino Najati Sidqi, que vino a Espaa como periodista durante la Guerra Civil en solidaridad con la Repblica y para escribir sobre el bando revolucionario contra Franco. Al leer el libro, sent que ya por fin haba encontrado la historia que estaba buscando. Sin embargo, a lo largo de esos ltimos aos, descubr que la historia de la familia de Najati Sidqi y sobre todo la historia de su hija Dulia iba mucho ms lejos de lo que esperaba contar. Me encontr frente a personas y experiencias extraordinarias. Me encontr con la historia e xtrema del xodo palestino, y con gente que han decidido pagar un alto precio por sus opiniones, sin victimismo. Me encontr con la historia palestina que nos relata que el sionismo es la continuacin del proyecto fascista de la Europa de los aos treinta. Todo eso necesitaba mucha investigacin, anlisis y visionado de archivos flmicos de forma distinta a lo que sola suceder en otras pelculas, y es lo que he intentado hacer en mi documental. El ttulo surgi a partir del poema Vens desde muy lejos, de Rafael Albert, que lo escribi en homenaje a los brigadistas internacionales de la Guerra Civil. Un poema que sent muy presente en lo que intentaba contar en mi documental, por eso opt por elegir el ttulo en homenaje a esos brigadistas, tambin en homenaje al mismo Rafael Alberti.

Cmo te documentaste, cmo se construy el guin y la bsqueda de las personas que intervienen en la pelcula?







La documentacin sobre la participacin rabe en el bando republicano llega del mismo Comit de la Solidaridad con la Causa rabe, y el director de la revista, Carlos Varea y otros colaboradores, con toda la informacin que tenan hasta el momento sobre esos hechos. Ese apoyo fue muy importante, no solo a nivel informativo, sino tambin a nivel de sentir la solidaridad por parte de gente que le interesa de verdad recuperar la memoria histrica en su significado ms profundo. Desde el momento en que me encontr con las memorias de Najati Sidqi, fue cuando empec a construir la imagen a partir de elementos fragmentados entre pases, idiomas, emociones y secretos. Nadie tena la imagen completa, nadie tena la historia completa, y mi trabajo se centraba en reconstruir toda la historia desde el principio, no solamente como historia individual familiar, sino en su relacin con los hechos polticos e histricos. Para mi, el documental se basa sobre esa relacin dialctica entre la Historia y la vida de la gente, cmo afectan cada una a la otra y cmo entra nuestra voluntad humana, nuestras creencias como factor en esa historia.







Hay poco conocimiento de brigadistas rabes y, menos, palestinos que participasen en la Guerra C ivil espaola. En Palestina o en otras partes, se conoce la historia de la participacin rabe a favor de la Repblica espaola?







Muy poca gente conoce la historia de l as brigadistas rabes en Espaa, incluso en el mundo rabe. Y eso que hay en la pelcula Sierra de Teruel, de Andr Malraux, una mencin a este hecho.







Tu experiencia anterior cinematogrfica te ha servido?







Este documental iba a ser mi primera experiencia cinematogrfica porque empec el proyecto y la investigacin en 2003, pero por falta de inters en Europa para producir este tipo de pelculas que intenta ver la historia de otra forma y la relacin compleja entre el Mundo rabe y Europa, este proyecto tard muchos aos hasta que viera la luz. Durante esos aos hice otros tres documentales (Slo Sueos, Prohibido y La Estela de la Mariposa) que eran obras que trataban cuestiones actuales en Egipto. Por supuesto esas experiencias me ayudaron a desarrollar un lenguaje cinematogrfico ms complejo y analtico que se vio en Vens desde lejos. Pero lo que me ha servido ms en la realizacin de este documental fue mi experiencia y mi participacin en la Primavera rabe a lo largo de los ltimos aos. Creo que esa experiencia me ayud par a desarrollar las ideas relacionadas con las revoluciones de manera distinta, a analizar el hecho humano en el discurso histrico de manera ms madura. Son ya muchos aos de agitacin en Egipto y en el mundo entero y tenemos que recuperar nuestra memoria histrica de manera ms constructiva que nos sirve de gua para crear un cambio social verdadero y duradero.







Hiciste un crowdfounding para obtener dinero. No hay dinero para este tipo de proyectos o el mundo del cine est proletarizado?







Desafortunadamente, no solamente es que no haya dinero para este tipo de historias, sino que tambin hay una intencin de ignorarlas aunque estn realizadas. Son historias que salen de la imagen estereotipada sobre los rabes, aqu no somos vctimas, somos gente consciente y solidaria con las causas de otros pueblos. Aqu hay lecturas que se enfrentan con la lectura oficial sionista, dominante en Europa y en todos lugares, y por esa misma razn no son bienvenidas.



