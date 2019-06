Para Chomsky el pecado de Irn es desafiar con xito hegemona de los EE.UU.

Cuando Irn estaba gobernado por el Shah, recuerda el lingista, apenas hubo preocupacin por las intenciones de Tehern de desarrollar armas nucleares, aunque Mohamadreza Pahlavi afirm claramente que su pas las fabricara sin duda y antes de lo que uno podra pensar.







El reconocido politlogo Noam Chomsky dice que Irn es blanco de presiones y chantajes de EE. UU. por desafiar con xito la hegemona estadounidense.Irn viene siendo culpable del crimen de rebelda exitosa desde el levantamiento de 1979 que depuso al tirano (ltimo Shah de Irn, Mohamadreza Pahlavi) al que haba colocado Estados Unidos, escribe Chomsky en un artculo publicado la pasada semana en la revista estadounidenseEl tambin lingista y filsofo opina que los halcones de la Administracin estadounidense andan contando historias e inventando pretextos para agredir a Irn, a fin de poner fin a ese desafo exitoso.El artculo cuenta cmo Irn, un pilar del control de EE. UU. sobre Oriente Medio, junto con Arabia Saud e Israel durante la poca del Shah, se convirti tras la victoria de la Revolucin Islmica en 1979 en un elemento indeseable para Washington en un Oriente Medio rico de petrleo. Irn no representa una amenaza para la paz mundial.El politlogo rechaza asimismo las afirmaciones de responsables estadounidenses segn las cuales Irn representara una amenaza para la paz mundial por el supuesto desarrollo de su programa nuclear, a pesar de que la inteligencia de EE.UU. reconoci en 2007 y 2012 que el programa iran no tena carcter militar.La doctrina militar iran es estrictamente defensiva () diseada para frenar una invasin y forzar una solucin diplomtica a las hostilidades, dice el intelectual.Segn Chomsky, existiran adems muchas formas de poner fin a esa supuesta amenaza iran. Una de ellas era el acuerdo nuclear de 2015, del que Washington sali por considerarlo insuficiente. La segunda va sera avanzar hacia un Oriente Medio libre de armas nucleares, una propuesta defendida por Irn pero rechazada por Washington para proteger el arsenal atmico de Israel.En realidad, el analista cree que la cpula gobernante de EE.UU. no est inquieta por el programa nuclear iran, sino que lo usa como pretexto para presionar a Irn y marginarlo en el oeste de Asia.Chomsky concluye el artculo pidiendo el cese inmediato de las amenazas a Irn de la Administracin del megalmano narcisista que es segn l el presidente Donald Trump, y advierte de que una hipottica confrontacin militar tendra resultados catastrficos.