Represin en Sudn

Voluntarios buscan cadveres en el Nilo mientras aumenta el nmero de vctimas mortales

Middle East Eye

Los equipos de voluntarios se dirigen a los barcos y registran las orillas del ro y las playas a lo largo del Nilo Azul en Jartum buscando cadveres arrojados all por las fuerzas de seguridad tras la represin de los manifestantes que ha dejado un saldo de decenas de personas muertas.

El video enviado a Middle East Eye por un activista y verificado por nuestro corresponsal, muestra un cuerpo cuando est siendo rescatado del ro el martes, 4 de junio. El puente se encuentra a unos pocos cientos de metros al norte del cuartel general militar en las afueras, donde los manifestantes haban acampado durante semanas para reclamar al Consejo Militar de Sudn que renuncie al poder en favor de un gobierno civil.

Sin embargo, se ha confirmado que al menos 100 personas han muerto y cientos ms han resultado heridas segn personal sanitario de la oposicin, despus de que las fuerzas de seguridad destruyeran el campamento de protesta a primera hora del lunes disparando municin real y prendiendo fuego a las tiendas de campaa.

En declaracin del martes, el Comit Central de Mdicos de Sudn alert de que se espera que aumente el nmero de asesinatos. La mayora de las ms de 300 personas heridas se encuentran en condiciones crticas que requieren ciruga urgente y tratamiento de cuidados intensivos.

Mientras tanto, el Comit ha declarado que ha recibido mltiples informaciones de testigos presenciales que han visto cadveres no recuperados en el lugar de la protesta, y que an se podan encontrar ms entre las tiendas de campaa quemadas, y ha acusado a las fuerzas de seguridad de haberlas incendiado mientras an haba personas en su interior.

El Comit tambin ha afirmado disponer de informaciones sobre cadveres cargados en vehculos militares y arrojados al Nilo.

Un cuerpo flotando en el agua

El video obtenido por MEE muestra a hombres a bordo de un barco discutiendo sobre un cuerpo que est flotando en el ro. Hay un cuerpo flotando en el agua, un cuerpo. No se sabe si fueron asesinados ayer y arrojados al Nilo. No sabemos qu les pas. Esto est en la calle Nilo. La gente est intentando ir a sacarlo, dice un hombre.

- Esos barcos tambin buscan cadveres?, pregunta un hombre mientras se ven otros barcos.

- S, estn buscando. Le dicen a la gente que bajen [a mirar], responde otro hombre.

Un grupo de hombres se desplaza a lo largo de la orilla del ro segn el cuerpo se va acercando.

Varias personas bajan al agua, recogen el cuerpo y algunos voluntarios lo trasladan posteriormente mientras recitan oraciones por los muertos.

Un examen de los puntos de referencia visibles en el metraje y en las imgenes del mapa ha permitido a MEE localizar el punto exacto donde se recuper el cuerpo en la orilla sur del Nilo Azul.





La represin se ha atribuido sobretodo a las unidades de las Fuerzas de Apoyo Rpido (FAR) bajo control del vicepresidente del Consejo Militar de Transicin de Sudn, Mohamed Hamdan Dagolo, conocido comnmente como Hemeti.

Tcticas que recuerdan a los Yanyawid

Testigos presenciales con los que habl el MEE sostienen que las tcticas utilizadas por las unidades de las FAR recuerdan a las utilizadas por los combatientes de las milicias Yanyawid, que participaron en la represin de un levantamiento en la regin occidental de Darfur desde 2002. Las FAR se crearon formalmente a partir de las Yanayawid en 2013.

Mohamed Hamad, testigo presencial, afirma que los atacantes utilizaron armas de municin real, gas lacrimgeno y granadas paralizantes, y que las mujeres fueron atacadas y golpeadas con palos de goma.

Nunca olvidar lo que vi esa maana. Eran miles de fuerzas. Cerraron las puertas del cuartel general del ejrcito para evitar cualquier intervencin y comenzar el ataque, dijo Hamad.

Otro manifestante denuncia que las fuerzas de seguridad atacaron las tiendas levantadas como centros de atencin mdica sobre el terreno en el centro del campamento de protesta e impidieron que el personal sanitario atendiera a los heridos. Abusaron de los manifestantes y azotaron a las mujeres vendedoras de t que estaban sentadas all, dijo.

Un estudiante desde el anonimato declar que las fuerzas de seguridad tambin haban matado a estudiantes en el interior de un albergue en el campus universitario de Jartum. Hicieron una redada en el albergue dentro del campus junto a la sentada y mataron a algunos estudiantes con cuchillos, agreg.

Asiel Alamin, activista, refiere a MEE que las tcticas utilizadas son una clara indicacin de que quienes las han llevado a cabo son las unidades de la milicia de las FAR. Estas tcticas de disparar balas sin tener en cuenta el nmero de vctimas, la quema de tiendas de campaa, el abuso contra las mujeres y el saqueo de los mviles, son las mismas tcticas utilizadas por las FAR en Darfur, dijo.

Los Yanyawid fueron acusados de participar en crmenes de guerra, genocidio y abusos por parte de grupos de derechos humanos; un antiguo dirigente de esta organizacin forma parte, junto con el ex presidente sudans Omar al Bashir, del grupo de acusados por la Corte Penal Internacional.

El Consejo Militar ha gobernado el pas desde que el viejo dirigente Bashir fuera derrocado en un golpe de estado en abril tras meses de protestas populares. Pero las conversaciones entre el Consejo y los dirigentes de la oposicin sobre la transicin a un gobierno civil se haban estancado antes de la represin del lunes y ahora parecen haberse derrumbado por completo.

Faisal Mohamed Salih, analista poltico sudans denuncia que Jartum padece actualmente un vaco de seguridad en el que solo las fuerzas de las FAR estn desplegadas en las calles, y en donde las masivas protestas populares han sido reducidas a unos cuantos jvenes que levantan barricadas en las carreteras. Jartum hoy es una ciudad fantasma. Casi no hay nadie en las calles excepto los jvenes que han cerrado la mayora de las carreteras y han levantado barricadas en todas partes. No hay polica y los mercados y las tiendas estn totalmente cerrados. La gente parece conmocionada y frustrada.







Fuente: https://www.middleeasteye.net/news/sudan-crackdown-volunteers-search-nile-bodies-amid-fears-over-rising-death-toll