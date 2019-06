Entrevista a Ahmed Zefzazi

En el Rif la polica detiene a jvenes por un simple tuit

Midde East Eye

Sesenta detenidos por su implicacin en el levantamiento del Rif en 2016-2017 han sido indultados por el rey con ocasin del Aid el-Fitr (festividad religiosa que significa el fin del Ramadn). Ningn lder del hirak est beneficiado por esta medida.

El 6 de abril la justicia marroqu confirm en recurso las penas de prisin que van hasta veinte aos para las personas dirigentes del movimiento. Entre ellas est Nasser Zefzafi, de 39 aos, que se signific como el rostro de la protesta popular en el norte de Marruecos, con sus virulentos discursos contra el Estado corrompido o la arbitrariedad del poder.

En el momento de la lectura de la resolucin del recurso que haba planteado junto a otras 41 personas acusadas, este antiguo parado detenido desde mayo de 2017 estaba ausente: como sus camaradas detenidos, boicotea las audiencias desde enero para denunciar un proceso injusto.

La acusacin haba demandado en el recurso de apelacin una agravacin de las penas impuestas que no se correspondieran con el mximo previsto por la ley, tericamente la pena de muerte para los acusados de complot con el objetivo atentar contra la seguridad interior, como Nasser Zefzafi.

Detenido hace dos aos por haber interrumpido la prdica de un imn hostil al movimiento en una mezquita de Alhucemas, el epicentro de la protesta, el militante de 39 aos ha estado en aislamiento ms de quince meses durante la investigacin en condiciones que se parecen mucho a las de la tortura, segn Amnista Internacional.

Todas las acusaciones de violencia policial han sido sistemticamente rechazadas por las autoridades marroques.

Durante el proceso en primera instancia, el dirigente haba asegurado haber sido torturado durante un interrogatorio de la polica. Finalista del prestigioso premio Sajarov por la libertad de conciencia entregado cada ao por el Parlamento europeo, acaba de ser propuesto para el premio de los derechos humanos Vaclav Havel 2019.

En esta entrevista, Ahmed Zefzafi, su padre, cuenta a Middle East Eye la vida diaria de su hijo en la crcel y la vida en Alhucemas, bajo el acoso de las fuerzas del orden.

Middle East Eye: Su hijo ha sido condenado a veinte aos de prisin Cul ha sido su reaccin al conocer el veredicto?

Ahmed Zefzafi: Lo ha tomado como un sarcasmo, una irona ms. El veredicto dado por la justicia marroqu no tiene ningn valor pues las detenciones son injustas y la justicia no es imparcial.

A lo largo de todo el proceso, el tribunal nunca se ha dignado a escuchar las declaraciones de las y los testigos ni a mirar los videos presentados por las y los abogados. Estas pruebas desmienten sin embargo todas las acusaciones contra las personas detenidas del Rif.

Por mi parte, al ver que mi hijo estaba condenado a veinte aos de crcel, me he convencido de que la justicia solo es un engao. Por otra parte, mi hijo Nasser ha dicho siempre que el proceso en contra de la gente detenida del Rif no es de naturaleza jurdica sino poltica.

MEE: Marruecos est hoy acusado por varias organizaciones nacionales e internacionales de actos de tortura a las personas detenidas del Rif

AZ: Todas las personas detenidas han sufrido violencia y tortura. Mi hijo tiene seis puntos de sutura en la cabeza pues durante su arresto, en el helicptero que le conduca de Alhucemas a Casablanca, recibi una paliza de horas.

Mahmud Buhannuch (condenado a quince aos de prisin) ha sido torturado en la comisara. Para detener a Brahim Bouzian (condenado a tres aos de prisin), las fuerzas del orden realizaron una verdadera redada por la noche. Arrasaron su casa y le maltrataron delante de su familia. Son unos ejemplos entre otros.

Durante las detenciones, se mete a las personas manifestantes en una furgona y, mientras sta se mueve por la ciudad, se les apalea. Son insultados, tratados de bastardos, de hijos de espaoles.

Todas estas humillaciones que han sufrido las personas detenidas del hirak en Alhucemas, as como en la prisin de Oukacha, estn descritas en un informe detallado, realizado por mdicos forenses mandatados por el Consejo Marroqu de Derechos Humanos (CNDH).

MEE: dnde se encuentra actualmente este informe?

AZ: Este informe est en manos del CNDH que no quiere hacerlo pblico en su totalidad despus de varias demandas. Deseo y demando de nuevo que sea publicado para que todo el mundo sepa lo que ha ocurrido.

MEE: Vd ha declarado que la administracin penitenciaria de la prisin de Ras El Ma, en Fez, donde est detenido su hijo, ha impedido que le lleven peridicos a su celda. Qu ha ocurrido?

AZ: Visito a mi hijo todos los mircoles y le compro peridicos. En uno de esos peridicos se hablaba de los activistas del Rif. El responsable de la prisin, que controla lo que se puede dar a los detenidos, lo ha tirado!

He dicho a los guardianes que si queran volver loco a mi hijo quitndole la nica libertad que le quedaba. Como sabe Vd, 500.000 personas europeas han estado a punto de atribuir el premio Sajarov a Zefzafi. Pero aqu se le prohbe leer un simple peridico que se vende en todos los kioskos marroques. Es absurdo!

MEE: Qu queda del hirak en Alhucemas? Sigue habiendo detenciones?

AZ: En Alhucemas, el hirak sigue vivo, la clera popular continuar manifestndose pero de forma menos espectacular, aplastada por la represin.

En la marcha de solidaridad nacional en Rabat del 21 de abril para reclamar la liberacin de las personas detenidas del hirak, lanc un llamamiento junto con las familias para demandar al pueblo marroqu que venga a manifestarse al Rif. Al da siguiente haba ya ms policas que manifestantes en la ciudad.

Este desfile permanente de fuerzas del orden es descorazonador, es una humillacin diaria. Hay detenciones cada semana. Por simples publicaciones en internet, un pequeo tweet, un comentario en Facebook, o coger el mvil en la calle, eres una persona sospechosa y te detienen y te llevan a comisara.

El majzen ha aplastado al hirak de una forma parecida a la revuelta que vivimos en la regin en 1958. Con la diferencia de que hoy es an ms duro.

Los responsables de la situacin quieren mantener la imagen del prestigio del Estado mediante las porras, pero el nico prestigio que debe existir es del Estado de derecho. Se supona que esos mtodos violentos eran cosa del pasado. Crea que nuestro pas haba creado en 2006 la instancia Equidad y reconciliacin [que tena por objetivo reconciliar a la ciudadana marroqu con los aos pasados bajo el reino autoritario de Hassan II] a fin de acabar con el planteamiento securitario.

MEE: Cules son sus apoyos?

AZ: Los signos de solidaridad en Marruecos son fuertes. La voz del pueblo ha reclamado la liberacin de las personas detenidas en una gran manifestacin nacional el 21 de abril en Rabat .

Marruecos jams ha conocido en su historia una situacin as. Una situacin en la que la solidaridad proviene tambin de otros pases como Francia, Canad o Pases Bajos.

Pienso que hoy el temor arriba es ver deteriorada la imagen que nuestro pas puede enviar al exterior. Por otra parte, la regin sigue conociendo un embargo de la informacin. Las y los periodistas extranjeros ya no pueden venir aqu. Recientemente dos europeos han ido a Oujda. La polica les ha pedido que abandonaran la zona inmediatamente, cuando ni siquiera queran ir a Alhucemas.

MEE: A las reivindicaciones sociales del Rif sobre el trabajo, la salud, el empleo, el rey y el gobierno han respondido lanzando un programa de desarrollo. Han mantenido las promesas?

AZ: De qu proyecto de desarrollo me hablas? El llamado programa de desarrollo Manarat Al Moutawassit [El faro del Mediterrneo] jams se ha traducido en nada en Alhucemas.

Tras las detenciones, los trabajos de superficie han comenzado. Los muelles de la ciudad, que eran nuestro orgullo, han sido reemplazados por cemento. Todas las avenidas estn llenas de obras y agujeros. Han arrebatado toda la belleza de Alhucemas y hecho algo absurdo.

El rey ha cesado a ministros y responsables polticos porque no se ha hecho nada para responder a las necesidades de la poblacin en nuestra regin. Lo que legitima las reivindicaciones del hirak. Sin embargo esos responsables, que han cometido delitos, no han sido perseguido ni inquietados, siguen impunes, mientras que nuestros hijos inocentes siguen en prisin.

MEE: Sufren intimidaciones su familia y las de otras personas detenidas?

AZ: Algunas personas de los servicios de seguridad han intentado intimidarme. Pero nadie me intimida! Y, qu van a hacerme, a un modesto ciudadano jubilado de 70 aos?

MEE: Quin cree Vd que es responsable de la situacin?

AZ: Un da sub un vdeo que plantea esa pregunta: Quines son los responsables? Quin dirige Marruecos?. Pues, verdaderamente, no sabemos quin nos gobierna. En Marruecos, cada persona responsable a la que te diriges levanta su ndice y te dice: Son rdenes de arriba!.

MEE: Cmo ve Vd el porvenir?

AZ: Lanc un llamamiento a la solidaridad, un llamamiento a la poblacin, a las asociaciones, a los partidos y sindicatos para que vinieran a manifestarse aqu, a Alhucemas, para levantar este embargo que sigue pesando sobre el Rif.

Hasta hoy, solo Nabila Mounib [figura de la izquierda marroqu] ha dicho que estaba dispuesta a expresar su apoyo aqu mismo. En cuanto al porvenir, no soy adivino. Pido a los responsables, a quienes tienen en sus manos la cuestin del Rif, que liberen a todas las personas detenidas que son inocentes, sin condiciones. Y que paren de agravar las heridas.

Fuente: https://www.middleeasteye.net/fr/entretiens/ahmed-zefzafi-dans-le-rif-la-police-arrete-les-jeunes-pour-un-simple-tweet

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar a la autora, al traductor y Rebelin.org como fuente de la traduccin.