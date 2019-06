Argelia. Entrevista a Hakim Addad

Una conferencia histrica

Huffpost Magreb

Hakim Addad, exsecretario general de la Asociacin RAJ (Reagrupamiento Acciones Juventud), es miembro del Colectivo de Apoyo y Vigilancia del movimiento del 22 de febrero. Ha participado en la Conferencia Nacional de las Dinmicas de la Sociedad Civil que se ha celebrado en Argel el sbado 15 de junio de 2019.

La sociedad civil ha decidido organizar una Conferencia Nacional Cules son los objetivos de este encuentro?

En primer lugar, es una conferencia histrica. Es la primera vez que una gran parte de la sociedad civil argelina se rene con sus diferencias ideolgicas y polticas y sus diferentes visiones de salida de la crisis. Nos hemos puesto de acuerdo en un mnimo tras varias reuniones, algunas de ellas bastante alborotadas porque existen diferencias de orientacin. Estamos de acuerdo en la necesidad de ir hacia un perodo de transicin cuando al comienzo haba quien quera ir rpidamente a las elecciones presidenciales y otros hacia una Constituyente.

Evidentemente, esto es solo una primera etapa. Esperamos ir hacia otra conferencia en la que los partidos y personalidades estn presentes. Adems de lo que hay en la calle desde el 22 de febrero de 2019, hay que crear una correlacin de fuerzas para obligar al poder real a aceptar ir hacia un dilogo que, en nuestra opinin, deber ir precedido de algunos previos.

Se trata de la liberacin de la gente detenida por delitos de opinin, la liberacin de los campos poltico y meditico para que las y los periodistas puedan trabajar en total libertad y el respeto de las libertades individuales y colectivas.

Has evocado la cuestin de la transicin democrtica. El poder rechaza toda idea de transicin en Argelia pues, en su opinin, es portadora de incertidumbres. As pues, cmo convencer al poder de que acepte la transicin?

Desde hace aos, el poder trabaja con el miedo. En las manifestaciones, la gente argelina ha respondido: No somos Siria, no seremos Libia, no nos dais miedo....

Reunimos a una gran parte de la sociedad civil. Las y los argelinos se manifiestan por millones cada viernes y cada martes. La reivindicacin es ir hacia otra solucin que la del poder que quiere organizar rpidamente unas presidenciales sin verdadero cambio.

Tras haber rechazado el 5 mandato (Buteflika) y las presidenciales del 4 de julio, las y los argelinos no pueden aceptar ir hacia lo mismo aunque la forma propuesta sea diferente. De ah nuestro llamamiento para un perodo de transicin con una presidencia colegial formada de personalidades aceptadas de la sociedad civil, de la sociedad poltica y del hirak. Un gobierno para gestionar los asuntos de todos los das del Estado y una Conferencia Nacional inclusiva en la que se estudiarn las mejores vas y medios para ir cuando se considere oportuno hacia unas elecciones generales.

La justicia ha emprendido varias investigaciones sobre asuntos de corrupcin. Antiguos altos cargos del Estado estn detenidos, entre ellos los dos ex-primeros ministros Ahmed Ouyahia y Abdelmalek Sellal. Qu comentario haces en relacin a la lucha contra la corrupcin llevada a cabo desde hace unas semanas?

Pensamos que hay que ir hacia un proceso democrtico y hacia un perodo de transicin que garanticen la independencia de la justicia. En el perodo actual asistimos a ajustes de cuentas: meter en prisin a personas para darlas como carnaza a la poblacin

Pero la desviacin de fondos, la corrupcin, son realidades en Argelia, muchas veces denunciadas en el pasado por la oposicin y desveladas por la prensa

A la poblacin no le engaan. Pide que todo el mundo pase por los tribunales, incluyendo el presidente de la Repblica Abdelaziz Buteflika. Somos favorables a que la justicia sea libre. Sin embargo, no es ahora cuando la justicia va a poder hacerlo. Nada nos garantiza que las personas encarceladas no vuelvan a la escena poltica y a los puestos de decisin una vez que el poder se haya recuperado de su situacin actual. No defendemos a esas personas pero tampoco estamos en un espritu de venganza. Queremos un verdadero cambio democrtico con una justicia independiente.

https://www.tsa-algerie.com/hakim-addad-cest-une-conference-historique/

ANEXO

Iniciativa de las fuerzas de la sociedad civil para una salida de la crisis y una transicin democrtica hacia una nueva Repblica

En este 22 de febrero de 2019, el pueblo argelino ha asumido una responsabilidad histrica, levantndose unido en su impulso. Este levantamiento es el resultado de una acumulacin de luchas militantes contra un rgimen poltico autoritario, que ha hecho dao a la nacin y practicado la destruccin sistemtica de las instituciones polticas, econmicas y sociales de la sociedad desde hace lustros.

El pueblo argelino contina a travs de su levantamiento pacfico, civilizado y con una conciencia poltica elevada y un gran sentimiento nacional, mostrando su determinacin de concretar el conjunto de sus legtimas reivindicaciones, a fin de fundar una nueva Repblica social y pluralista, regida por el Derecho, en el marco de los principios trazados por la declaracin del 1 de noviembre de 1954 y abierta al mundo.

La crisis poltica que atraviesa el pas impone a toda las fuerzas vivas, que tienen la fuerza de su trayectoria militante, proponer soluciones susceptibles de concretar las reivindicaciones del pueblo. La sociedad civil figura entre esas fuerzas que pueden contribuir a traer esas soluciones.

As y cuando la situacin actual puede llegar a un callejn sin salida:

- Como sociedad civil que pertenece a esta nacin, que forma parte del levantamiento popular y tiene en cuenta sus reivindicaciones;

- Respondiendo a un deber nacional;

- Conscientes del peligro del perodo que atraviesa al pas;

- Asumiendo nuestra responsabilidad ante la historia;

- Pretendiendo transitar hacia una etapa histrica fundada en la voluntad popular;

- Queriendo hacer propuestas operativas en el marco de etapas claras;

Nos corresponde presentar una iniciativa poltica de salida de la crisis aguda que atraviesa al pas y transitar con ella hacia una nueva Repblica que responda a las reivindicaciones populares legtimas.

Los ejes de la iniciativa:

- Instalacin de una instancia presidencial o de una persona de consenso para gestionar el periodo de transicin que puede ir de 6 meses a un ao;

- Constitucin de un gobierno de personas competentes nacionales para gestionar los asuntos diarios;

- Creacin de una comisin independiente para dirigir, organizar y declarar los resultados de las elecciones, a la vez que se garantizan los mecanismos de control;

- Apertura de un dilogo nacional global con los actores de la clase poltica, de la sociedad civil, personalidades nacionales y activistas del levantamiento, sobre la situacin poltica, econmica y social del pas y los medios de salida de la crisis. Este dilogo se terminar en una conferencia nacional;

- Acelerar el inicio de una transicin democrtica pacfica en funcin de un proceso electoral que concrete la ruptura con el sistema dictatorial y corrupto y garantice la construccin de instituciones legtimas y crebles.

El xito de este proceso poltico implica la preparacin de un clima general favorable a la prctica de los derechos, de las libertades colectivas e individuales, de los derechos humanos. Para realizarse, deben ser tomadas medidas de acompaamiento de la accin poltica para restablecer la confianza en el seno de la ciudadana y garantizar su participacin efectiva en este proceso nacional histrico.

Consciente de su papel, en tanto que actor sobre el terreno, en la concrecin de las reivindicaciones del levantamiento popular pacfico, la sociedad civil llama al conjunto de las fuerzas activas a sumarse a esta iniciativa, a participar en su aplicacin y su xito.

Declaracin traducida de la traduccin no oficial publicada en francs en https://www.huffpostmaghreb.com/entry/feuille-de-route-de-la-societe-civile-traduction-non-officielle_mg_5d04d611e4b0dc17ef0a7a7e?utm_hp_ref=mg-algerie

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y Rebelin.org como fuente de la traduccin.