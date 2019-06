Argelia, decimoctavo viernes de movilizacin

Estamos unidos, tetnehaw ga

TSA

Un pueblo ms unido y ms determinado que nunca se ha manifestado este viernes 21 de junio en la mayor parte de las grandes ciudades del pas. Por dcimo octavo viernes consecutivo, las y los argelinos han expresado de forma igualmente pacfica, alegre y masiva, su voluntad de ir hacia una verdadera democracia, hacia ms justicia.

Esta nueva jornada de movilizacin nacional se ha distinguido de las precedentes por el ardor que ha puesto la gente, en todos los rincones del pas, en afirmar su unidad, su cohesin y su rechazo a toda divisin, odio o regionalismo.

Estamos unidos, no a la divisin de la gente argelina, La gente de la Kabilia (bereber-amazigh) y la rabe (arabehablante) son hermanas, no a la discordia entre nosotros, La gente argelina khawa khawa! (hermanos y hermanas), han sido las consignas, repetidas, por unanimidad por todo el territorio nacional en las marchas de esta jornada que mucha gente ha bautizado como viernes de la unidad nacional y viernes de la fraternidad.

Esta movilizacin se produce tras el discurso pronunciado el mircoles por el jefe del estado mayor del ENP Ahmed Giad Salah en el que afirmaba que una pequea minora intenta infiltrarse en las manifestaciones enarbolando banderas diferentes al emblema nacional.

Tensiones y ficciones por la maana

Se han dado rdenes e instrucciones claras a las fuerzas de seguridad a fin de que hagan respetar estrictamente las leyes en vigor y que se enfrenten a los individuos que intentan atentar de nuevo contra los sentimientos de las y los argelinos, indicaba el jefe del ejrcito, haciendo clara alusin a las muy numerosas personas que enarbolan banderas amazighs, al lado de las banderas argelinas, en las manifestaciones.

Estas rdenes han sido bien recibidas por las fuerzas del orden. La gendarmera, desplegada como cada semana en los ejes que dan acceso a la capital han filtrado estrictamente los accesos cacheando los vehculos y viajeros y confiscando las banderas amazighs de la gente que intentaba ir a Argel a manifestarse. La polica desplegada en Argel, por su parte, ha realizado numerosos cacheos, en particular en las mochilas e incluso en los bolsos de la mujeres y jvenes en el corazn de Argel, provocando la indignacin de las personas afectadas y de manifestantes. Banderas amazighs han sido confiscadas en gran nmero desde el amanecer y se ha detenido a militantes y manifestantes.

Estos registros y detenciones han provocado varios enfrentamientos en Argel donde la polica ha usado sus porras y gases lacrimgenos en particular cerca de la plaza de la Grande Poste. Igualmente en Tipaza la polica estaba al acecho de la menor bandera amazigh y al menos una ha sido confiscada segn los testigos.

El nmero y la unin hacen la fuerza

Estos enfrentamientos se han calmado rpidamente. Desde mediada la jornada, cuando el nmero de manifestantes que llegaba al centro de Argel no dejaba de aumentar, las banderas amazighs se han hecho ms numerosas y visibles. A medioda, algunas personas han impedido incluso queun grupo de policas confiscaran una bandera amazigh a un manifestante.

A partir de las 14h, cuando las manifestaciones estaban en su punto lgido en todo el pas, las tentativas de confiscacin de las banderas por parte de la polica han sido abandonadas, dejando que las manifestaciones se desarrollaran en un clima ms sereno. Frente al nmero impresionante y la cohesin de las manifestaciones, toda represin se haba vuelto imposible. Ha sido entonces cuando las consignas reivindicando la unin sagrada del pueblo argelino en toda su diversidad lingstica y regional han resonado en todas las manifestaciones.

En Argel, Oran, Mostaganem, Constantine, Stif, Batna, Bjaia, Tizi-Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arrridj, Tipaza, Annaba, El Bayadh y en numerosas otras ciudades como Djelfa, han resonado las mismas consignas. Abandonad la fitna (discordia), Makach djihawiya, la gente argelina khawa khawa (hermanos y hermanas), Twahedna ou bassitou bina! (estamos unidos y unidas y estis en un aprieto). La gente amazigh es nuestra hermana, han dicho alto y fuerte millones de personas este viernes dcimo octavo cuyo nivel de movilizacin ha sido semejante al de los das 8 y 15 de marzo, los viernes ms potentes desde el 22 de febrero.

En Argel, las y los habitantes de la Casbah y de Bal El Oued han subido hacia el centro de Argel gritando Casbah y Bab El Oued Imazighen!. Una reivindicacin de la amazighidad retomada en otras partes y no solo por amazighhablantes sino tambin por arabehablantes en Argel y otras ciudades.

Detenciones

Muchas personas que enarbolaban o transportaban la bandera amazigh han sido detenidas a lo largo de toda la jornada en Argel, una cincuentena que han sido liberadas, segn la APS que cita una fuente de las fuerzas de seguridad. Se trata de individuos que han enarbolado emblemas diferentes de la bandera nacional y los ya conocidos por los servicios de seguridad y que perturbaban anteriormente la calma de las manifestaciones, precisa la agencia oficial citando una fuente de Interior.

Una versin desautorizada por el diputado RCD Atmane Mazouz que seala, en su pgina Facebook oficial que hay gente detenida a la espera de ir al juez por el simple hecho de haber enarbolado el emblema amazigh.

A pesar de esas detenciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden, al trmino de esta dcimo octava demostracin de fuerza, de unidad y de cohesin de la gente argelina por todo el pas, la satisfaccin reinaba en las calles de las ciudades y en las redes sociales.

Fuente: https://www.tsa-algerie.com/18e-vendredi-de-mobilisation-nous-sommes-unis-tetnehaw-gaa/

PS: Antiguos animadores del MCB (Movimiento Cultural Bereber) como Mouloud Lounaouci, Hend Sadi, Sad Doumane y Arav Aknine, han tomado tambin parte en la manifestacin (en Tizi Ouzou). La vspera Hend Sadi public en su cuenta Facebook una respuesta a Gaid Salah en la que expresaba, entre otras cosas, su determinacin de alzar an ms alto la bandera amazigh: No voy a justificar ante nadie, ni siquiera ante Vd., mi identidad y mi existencia. Vd. no est en condiciones de dar lecciones de patriotismo a las y los argelinos invitndoles a renegar de su ser ms profundo, de todo lo que constituye la autenticidad de su patria. Vd. intenta dividir poniendo en cuestin lo que es la nica constante nacional, el primer factor de unin de este pas, y an ms, de frica del Norte. (El Watan, https://www.elwatan.com/edition/actualite/grande-mobilisation-a-tizi-ouzou-le-drapeau-amazigh-cest-notre-identite-

