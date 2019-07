Argelia

La movilizacin contina intacta pese a la enorme presin policial

elwatan.com

El sbado da 29, la 19 marcha del movimiento popular se desarroll bajo un impresionante dispositivo policial. Dispositivo reforzado similar al de los primeros viernes cuando la polica trataba de impedir las manifestaciones.

Arrestos, retirada de banderas amaziguis y de pancartas contra Gaid Salah [Jefe del Estado Mayor], utilizacin de gases lacrimgenos, cierre de determinadas arterias, lo que dificult la tarea de la polica, uniformada y de civil, desplazada para que fracasara la manifestacin. Las y los argelinos que salieron de nuevo masivamente a la calle, a pesar del fuerte calor, para exigir un cambio de sistema.

Adems de tener que superar los filtros establecidos a lo largo de las carreteras para acceder a la capital, lo que impidi el acceso a mucha gente, la polica estableci un importante dispositivo en los grandes ejes de la capital: bulevar Hassiba Ben Bouali, Amirouche y Didouche Mourad. Decenas de vehculos policiales ocuparon las plazas de la Grande-Poste y Audin. La calle Hassiba, junto a la plaza de la Libertad de Prensa tambin permaneci cerrada con varios camiones policiales hasta que recibieron la orden de desalojarla debida a la importante marea humana que avanzaba hacia all. En esta ocasin, la tolva de la plaza Mauritanie permaneci cerrada.

Decenas de vehculos policiales se estacionaron a ambos lados de la calzada entre la Grande-Poste y Audin, reduciendo considerablemente el espacio, habitualmente totalmente ocupado por las manifestaciones. Se dira que es la polica la que se manifiesta, ironiz un manifestante.

Polica que, por otro lado, procedi a realizar detenciones durante la maana y a primera hora de la tarde. Abdelouahab Fersaoui, presidente de la RAJ[1]: "Estado de sitio en el centro de Argel. El dispositivo de seguridad se ha triplicado; fuerte despliegue de policas uniformados y de civil; cacheos, detenciones, accesos bloqueados Grave deriva del poder. Ya han cado las mscaras. Incluso se detiene a quienes llevan la bandera nacional".

La sede de la Asociacin para la cultura y la democracia (RDC) situada en lo alto de la calle Dicouche Mourad tambin estuvo rodeada por la polica que procedi a algunas detenciones all mismo. Pero ni con esto, se logr evitar que los argelinos y argelinas se manifestaran .

A partir de las 14h, las y los manifestantes comenzaron a llegar. Poco a poco, la masa se iba haciendo ms compacta en la Grande-Poste y Audin. Dejaron de arrestar a la gente. Pero de cuando en cuanto, la polica intentaba realizar incursiones utilizando gases lacrimgenos. Sobre todo cuando vieron las banderas amazigus.

Estado civil y no militar

A lo largo de esta 19 movilizacin, las y los manifestantes reiteraron los eslganes habituales orientados a exigir el fin del sistema actual. En varias ocasiones se repiti Estado civil y no militar. Pero debido a la represin existente, tambin se grit Dawla madania machi boulissia (Estado civil, no policial). Un eslogan que se escucha por primera vez. Por lo dems, se critic con fuerza al jefe del Estado Mayor del Ejrcito, Ahmed Gaid Salah.

Como l es quien hace declaraciones sobre la situacin poltica y como en cada ocasin defiende la va constitucional rechazando cualquier forma de transicin, es natural que se haya convertido en objetivo de las y los manifestantes. Adems del habitual Arbi, Kbaili, khawa khawa (Arabe, Kabil, hermanos) o Gaid Salah maa el khawana (Gaid Salah con los traidores), se core Lyed fel yed, nahou el issaba nzidou el Gaid (Juntos, vamos a echar a la banda y a Gaid con ella). En la manifestacin se exigi una vez ms que se vayan quienes simbolizan al sistema, entre ellos el Jefe de Estado, Abdelkader Bensalah y el primer ministro, Noureddine Bedoui; pero tambin el partido FLN.

Parece claro que la poblacin argelina no desea unas elecciones presidenciales en la que participen los smbolos del sistema, y en la manifestacin se exiga la libertad de las personas detenidas; en particular las arrestadas el viernes anterior por exhibir banderas amaziguis, Atalkou wladna ya l hagarine (Opresores, liberad a nuestros hijos). Un manifestante portaba la siguiente pancarta: Magistrados. Y se haban comprometido a no juzgar a los manifestantes pacficos.

Caza a la bandera Amazigu

Al igual que el viernes 18, en esta ocasin la polica tambin recibi la orden de confiscar las banderas amazigus. Por ello, quienes las portaban se cuidaron de no hacerlas visibles hasta que la manifestacin se hizo masiva. Las banderas, aunque no muchas, slo se vieron a partir de las 14h; sobre todo en la Grande-Poste. Algunas incluso se colgaron de las farolas y la polica se dedic a quitarlas. Utilizan los grases lacrimgenos para abrirse camino y hacerse con las banderas amazigus de los manifestantes que las exhiben, nos declar uno de los manifestantes. La polica practic algunas detenciones.

Por el momento nadie ha podido confirmar si todas las personas detenidas fueron liberadas o no. En todo caso, los servicios de seguridad han intentado que este emblema no sea visible en la manifestacin. Intento baldo, porque finalmente, protegindose mutuamente, los manifestantes pudieron llevarlas en alto.

En resumen, se puede decir que a pesar de la represin, la ciudadana de la capital, a la que se sum gente proveniente de las regiones limtrofes, logr manifestarse pacficamente y corear sus reivindicaciones habituales exigiendo la Dimisin del sistema. A lo largo de la manifestacin, mucha gente hablaba ya del prximo viernes, el 20, que coincidir con el 5 de julio, Fiesta Nacional de la Independencia. Preciden que habr un Tsunami humano.





Nota

[1] ONG fundada en 1992 con sede en Argel, cuyas principales tareas son la sensibilizacin y movilizacin de los jvenes ante los problemas sociales, as como la promocin de actividades culturales y la promocin de los derechos humanos. (Ndt.)

Fuente original: https://www.elwatan.com/a-la-une/19e-vendredi-de-protestation-a-alger-mobilisation-intacte-malgre-un-quadrillage-policier-important-29-06-2019