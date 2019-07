Vctimas de la impunidad, el otro genocidio de Ruanda, proyectado en Bruselas

Umoya

Fotograma del documental Vctimas de la impunidad. Foto: Jambonews.

Jon Cuesta y Xurxo Fernndez, dos realizadores espaoles independientes, estuvieron presentes el 20 de junio en Bruselas con ocasin de una proyeccin privada de su ltimo documental Victims of Impunity, the otehr Genocide of Rwandan que tuvo lugar en la sala 1 del White Cinema, en el corazn del centro comercial Dockx, en la jornada internacional de los refugiados.

El documental, rodado en varios pases (Blgica, Ruanda, RDC y Espaa) relata la historia trgica de las poblaciones civiles hutu que fueron vctimas, individual o colectivamente, de crmenes cometidos por militares del FPR en su camino hacia la conquista y consolidacin de su poder en Ruanda entre el 1 de octubre de 1990 y el 31 de diciembre de 1998.

Basndose en cientos de horas de imgenes de los archivos de la VDT y en decenas de testimonios directos , entre ellos los de Emma Bonino, antigua comisaria europea de accin humanitaria, Marie Batrice Umutesi, superviviente de la antigua prefectura de Byunba (Ruanda) y autora del libro Fuir o murir en Zare (Huir o morir en Zaire, ed. Milenio), Benoit Rugumaho supervivientes del gigantesco campo de refugiados en Tingi-Tingi (RDC) y autor del libro LHcamobe des rfugis rwandais dans lexZare , el documental nos ofrece, con una precisin desconcertante, todos los elementos silenciados habitualmente en la versin llamada oficial, de cuanto sucedi en Ruanda en la ltima dcada de 1990.

Destacan especialmente los testimonios que atestiguan cierta complicidad del ACNUR en la macabra persecucin de cientos de miles de refugiados hutu en las densas selvas zaireas entre 1996 y 1997; persecucin en la que desaparecieron cerca de 250.000 personas, la mayora mujeres y nios.

Tras la proyeccin del documental hubo un intercambio enriquecedor entre los realizadores espaoles, Marie Batrice Umutesi y Beno Rugumaho , dos supervivientes que se haban desplazado para ello, antes de dar paso a varias reacciones del pblico, entre ellas, muy aplaudida, la de su Alteza Real el Prncipe Laurent de Blgica, que declar estar conmocionado por el documental: Los ruandeses han vivido un infierno, cosas dolorosas que no podemos medir; hay que sacar provecho de esta experiencia para permitir a otros que no caigan en los mismos crmenes; el pueblo ruands puede jugar un rol internacional fundamental en favor de la paz, afirm ante el pblico.

Cerca de 120 personas asistieron con emocin y algunos con alivio a un documental que por fin viene a completar una historia de Ruanda demasiado a menudo parcial y partidista, en la que los ruandeses se presentan siempre divididos entre verdugos por un lado y vctimas por otro segn la etnia.

Las reacciones del pblico estuvieron puntuadas por la relevante intervencin de Joseph Matata , infatigable defensor de los derechos humanos que expres su emocin tras la visin del documental: He intervenido ya en varios documentales consagrados a la historia de Ruanda y he asistido cada vez a sus proyecciones. Todos eran emotivos, pero es la primera vez que he llorado, me caan lgrimas durante todo el documental.

En sus palabras de agradecimiento, Gustave Mbonyumutwa , presidente de la organizacin sin nimo de lucro Jambo, que haba organizado esta primera proyeccin en Blgica, declar que este documental es una contribucin extremadamente preciosa con vistas a permitir que la trgica historia reciente de Ruanda sea completada y de este modo se pueda restaurar la dignidad de todas las vctimas, tal y como lo explicaba el realizador en el momento de evocar sus motivaciones para producir el documental.

Triler

Fuente: Jambonews (20 de junio de 2019).

Traducido por Ramn Arozarena para Umoya.

Fuente: https://umoya.org/2019/07/19/genocidio-ruanda-documental-jon-cuesta/