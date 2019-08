Constitucin de la mesa de dilogo social en Argelia

Comienza mal

La constitucin del panel de personalidades con la difcil misin de mediar y dialogar [en la crisis poltica que vive el pas desde febrero pasado] est infecta de irregularidades. Pocas horas despus de haberse anunciado la composicin del panel presidido por el expresidente de la Asamblea Popular Nacional, Karim Youns, personalidades contactadas oficialmente para formar parte del mismo revelan la existencia de maniobras que, sin ninguna explicacin, les excluyen de la misma. Y ya se han desatado los rumores.

Algunas de estas personalidades llamadas a formar parte de la comisin han generado un revuelo en la crisis poltica en la que est empantanado el pas desde hace ya cinco meses. Acusan directamente al poder poltico de que finalmente no ha cumplido su promesa de confiar la organizacin y la gestin del dilogo a "personalidades independientes aceptadas por el movimiento popular".

Tras el abandono del joven Islam Benattia que el pasado jueves, en declaraciones a una web arabfona, denunci la forma en la que se constituy y anunci esta instancia, el socilogo Nacer Djabi y el militante por los derechos humanos Sad Salhi tambin la abandonaron con los mismos argumentos.

Efectivamente, el viernes a la noche, a travs de un comunicado en su pgina Facebook dirigido a la opinin pblica Nacer Djabi relataba algunos de los detalles sobre las conversaciones para constituir la mesa. "Se me convoc desde las instituciones oficiales nacionales para convencerme de participar en el dilogo en tanto que personalidad nacional independiente, lo que acept por principio porque estoy firmemente convencido que no me puedo oponer por principio a la va del dilogo nacional que, tarde o temprano, se debera dar entre las y los argelinos", escribi el socilogo. Subrayando que insisti en el carcter independiente y soberano de la susodicha comisin del dilogo, Nacer Djabi afirma haber propuesto el nombre del sindicalista Lyes Merebat y del vice-presidente de la Liga de los Derechos Humanos, Sad Salhi.

Impuso el poder las personalidades de la Comisin?

"Junto a Sad Salhi, Lyes Merabet e Islam Benarria, acordamos que Karim Youns se reuniera con representantes de la Presidencia para, a continuacin, iniciar nuestro trabajo tras el anuncio de oficial de la constitucin de la Comisin de dilogo soberano, una vez cumplidos los prerrequisitos (). Tambin acordamos no aceptar ninguna remuneracin ni cualquier otra prebenda material para evitar experiencias pasadas en las que el poder nos ha acostumbrado a corromper las lites", precisa.

Pero el acuerdo al que llegamos se rompi la noche del mircoles al jueves pasado. Segn Nacer, el anuncio de la lista de quienes componan la comisin sorprendi a todas las personas a quienes se les haba demandado su participacin. "Lo que ocurri en realidad est lejos de nuestra percepcin del problema. Se aadieron nombres a nuestra espalda, con un equipo favorable a la Presidencia. Desde mi punto de vista, la composicin oficial de esta mesa pone de manifiesto que quienes detentan el poder real no dan muestra de ninguna apertura sobre la situacin que vive Argelia tras el 22 de febrero. Siguen siendo totalmente incapaces de desembarazarse de la cultura poltica del viejo sistema, tanto en la prctica como en sus declaraciones", lamenta una vez ms Nacer Djabi. Segn l, de las 6 personas que componan la comisin el grupo solo conoca a Fatiha Benabbou, Karim Youns y Smal Lalmas. Las otras tres, Bouzid Lazhari, Benjelloul y Benssa fueron impuestas por el poder que, visiblemente, no quiere que el dilogo previsto se le vaya de las manos.

Qu quiere el poder?

Al igual que Nacer Djabi, Sad Salhi ofrece su propio testimonio. En un comunicado pblico afirma haber sido contactado por Karim Youns. "Tras un intercambio de pareceres con militantes prximos, respond favorablemente a un primer contacto informal. Se trataba de una iniciativa de mediacin independiente que explorara las vas y los medios para crear las condiciones que crearan el clima necesario para iniciar un dilogo serio y abierto en pro de una solucin poltica pacfica y negociada entre el poder y la calle (la sociedad)", seala en su comunicado. El vicepresidente de la Liga de derechos humanos tambin da a conocer detalles de las discusiones con el grupo que debera constituir la mesa de dilogo.

"Tuvimos una discusin en relacin a los temas a tratar en el dilogo; precis que el dilogo no poda ser excluyente: las elecciones presidenciales, tal como se presentan, no generan consenso en la sociedad. Expliqu que en el momento actual hay dos tendencias fuertes que atraviesan al movimiento: la que privilegia las elecciones presidenciales y la que exige un proceso constituyente, que implica la previa modificacin de la Constitucin como garanta para las elecciones presidenciales, que es tambin mi posicin en tanto que militante. M. Youns me explic que se trataba de una iniciativa abierta e independiente", aade.

Sad Salhi seala tambin que decidi retirarse a causa de las divergencias sobre la cuestin de los requisitos previos antes de cambiar de parecer "tras tener conocimiento de la composicin de la mesa, en la que estababan Nace Djabi, Lyes Merabet, Islam Benattia, Smal Lalmas y Fatiha Benabbou, personalidades ntegras y primas al hirak [movimiento]".

En la misma lnea, subraya que Naceer Djabi, Lyes Merabet y l mismo, en tanto que grupo, decidieron recordar los requisitos previos a Karim Youns. "Karim Youns, nos inform que el jueves a la maana, a las 10:00h tena una reunin en Presidencia del gobierno; entonces decidimos que fuera encargado por la Presidencia para la coordinacin del panel, pero que no estbamos dispuestos a participar en esa ceremonia ni que furamos incluidos en ella por Bensalah, el jefe de Estado.

"Acordamos hacer una reunin con l y los 7 miembros tras la reunin en la Presidencia para establecer el mandato, la denominacin y las prerrogativas del panel. Una vez encargado oficialmente, Karim Youns formar el panel y lo anunciar pblicamente, tras cumplir todos los requisitos y liberados el conjunto de los detenidos, entre ellos el muyahid Bouregaa". Pero no ocurri nada de eso. El jueves, el grupo descubri por sorpresa que el panel recibido por la Presidencia era otro muy distinto. "Qu ocurri? No lo se muy bien, pero imaginad lo que queris sobre voluntad real del poder", seala.

Riesgo de autodisolucin de la Comisin

Ms all de los desatinos en lo que respecta a la composicin de la Comisin del dilogo, Karim Youns amenaza con dar por terminada la misin del dilogo si a lo largo de la semana no se llega a un acuerdo sobre los requisitos previos exigidos, entre ellos la libertad de los presos y presas de opinin y el cese de las presiones sobre el movimiento. "He analizado la organizacin de las marchas de este viernes. En relacin a las medidas acordadas con la Presidencia, es comprensible que sea difcil aplicarlas hoy (viernes). Hay poco tiempo de un da para otro. Pero hacemos hincapi en que si las medidas no se aplican esta semana, no estaremos en condiciones de continuar con nuestro cometido", declar en un plat de la cadena de TV privada El Bilad. Segn l, "esta semana ser decisiva". "Si los compromidos adoptados por la Presidencia no comienzan a aplicarse, el panel, se reunir y examinara la eventualidad de suspender sus trabajos; incluso podr llegar a autodisolverse", amenaza.





Fuente original: https://www.elwatan.com/edition/actualite/constitution-du-panel-de-dialogue-national-le-faux-depart-28-07-2019

Traduccin: viento sur