Por ensima vez Marruecos no quiere testigos en Sahara occidental

Crnica de una expulsin previsible

Haba un material flmico muy abundante de las agresiones de las fuerzas de ocupacin: policas disparando, cebndose a patadas contra algn joven indefenso; de hecho, falleci una joven en el asalto, atropellada por un coche policial, y hubo heridos cuyo estado no se conoce. Vaya, ese tipo de cosas que a RTVE no le interes publicar.

Quise venir al juicio para contar lo que sucediera, pero Marruecos no me ha dejado entrar en El Aain. Me han preguntado en el control de pasaportes a qu iba a los territorios ocupados (bueno en esos trminos no). Yo dije que vena de observadora a un juicio, me pidieron la acreditacin, y, al rato, aparecieron varios policas para decirme que me tena que ir de vuelta en ese mismo momento. No se identificaron, no me dieron un atestado, algn tipo de documentacin del acto que se estaba produciendo.

Uno de ellos dijo que Espaa y Marruecos ya tenan un convenio de colaboracin en materia de ayuda judicial y que esa acreditacin no vala para nada. Yo entiendo que la ayuda judicial entre dos pases es una cosa y la observacin ya sea social o jurdica que llevan a cabo asociaciones de derechos humanos en un territorio ocupado es otra.

Decidir si yo puedo presenciar un juicio es competencia del juez en la sala, no de la polica en el aeropuerto.

Quise llamar al cnsul espaol en Rabat para que me ayudara en esta sinrazn, pero me apremiaron a que me pusiera en marcha. El cnsul no tiene nada que decir, y -aunque ustedes lo nieguen- est Vd. en Marruecos y somos un pas soberano.

Yo estaba convencida de que no tendra problemas. Ya haba estado bastantes veces en El Aain. Cuando te pasa esto, te quedas perplejo, te preguntas qu tenas que haber hecho o explicado, cmo tenas que haber presentado batalla. Pero no hay razonamiento que valga. Es que no quieren que veamos lo que pasa. Vyase ya!

El consulado de Rabat no contestaba y tuve que subir al avin de vuelta, el mismo que me haba trado. Los policas me facilitaron una tarjeta de embarque, deprisa, deprisa.

Yo tena el mvil en la mano, llamando al cnsul. Y la polica me avis de que no se me ocurriera hacer fotos. Estbamos en un aeropuerto.

Una vez en Casablanca, la polica me pidi el pasaporte, el billete de ida y todas las tarjetas de embarque, y me tuvo esperando mucho tiempo hasta que me dijeron que se haban gastado 75 euros en una habitacin de hotel en el aeropuerto, pero est lleno el hotel) ms el billete de vuelta a Madrid. Insist en que me devolvieran el pasaporte y los documentos. Para qu los quiere? Yo no me tengo que desprender de mi documentacin, es ma. El polica me prometi en nombre del Gobierno marroqu que me los devolvera cuando subiera al avin. Dejaron a un polica en recepcin.

Consegu hablar en dos ocasiones con el consulado de Casablanca. No podan hacer nada y la verdad es que a mi interlocutor le pareci todo normal. La expulsin, el pasaporte, todo normal.

En el viaje de ida, pas el control policial en la escala de Casablanca y sal del aeropuerto sin problemas. Ahora estoy retenida, vigilada, sin opcin a elegir, como un malhechor. Ellos mismos se contradicen, Marruecos, s; territorios ocupados, no. No quieren que haya diferencia, pero la hay.

Si yo no voy al juicio, otro contar lo que pas. Pero lo que ms perjudica a Marruecos es su declaracin abierta y tajante de que no quiere testigos de lo que all suceda.

Sera deseable que el gobierno espaol se moviera un poquito para evitar este tipo de abusos, y la ONU, la UE, la UA exigieran a Marruecos respeto a las obligaciones que firma. Claro, que esto es el chocolate del loro. Quin no evita la mayor

* El tribunal de ocupacin aplaz el juicio de los 8 saharauis y un marroqu en El Aain ocupado para el 19/08/2019, denegando la peticin de la defensa de libertad provisional. Un juicio sin observadores internacionales.

