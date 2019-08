Sisi no ha protegido a la poblacin egipcia de la pobreza a pesar de sus costosos programas

Middle East Monitor

Un informe publicado recientemente por el Ministerio de Planificacin de Egipto ha revelado que en los ltimos cinco aos el gobierno ha gastado ms de 1,3 billones de libras egipcias (unos 3.700 millones de dlares) en programas de proteccin social. Segn el ministro de Solidaridad Social, Gada Wali, el gobierno egipcio puso en marcha ocho programas de proteccin social, incluida la iniciativa Solidaridad y Dignidad, as como la tarjeta estatal de prestaciones para personas discapacitadas.

Al mismo tiempo la Agencia Central de Movilizacin Pblica y Estadsticas anunci que al final del ejercicio econmico 2017/2018 el nivel de pobreza haba aumentado en todo el pas hasta llegar al 32,5% de la poblacin, frente al 27,8% del ejercicio econmico 2015/2016. Se trata del mayor aumento del nivel de pobreza en Egipto en 19 aos.

Los economistas consideran que eso demuestra el fracaso de los programas de proteccin social del presidente Abdul Fattah Al-Sisi. Pero, por qu estos programas no han logrado proteger de la pobreza a millones de personas egipcias?

Segn el economista Abdul Hafiz Al-Sawi, los programas de Sisi son simblicos en lo que se refiere a los temas de los que se ocupan y a la cantidad de personas a las que van dirigidos. En declaraciones a Arabi 21*, Al-Sawi insisti en que estos programas se impusieron a Egipto en virtud de un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en agosto de 2016, segn el cual Egipto obtuvo un crdito de 12.000 millones de dlares para un perodo de tres aos. Explic adems que la falta de inters del gobierno de Sisi ha hecho que se apliquen a medias, nicamente para que las autoridades egipcias puedan "demostrar" al FMI que han hecho lo que se les peda.

Al-Sawi tambin indic que los fondos utilizados para financiar los programas de proteccin social (el ltimo de los cuales es la "Iniciativa Vida Digna") provienen de prstamos del Banco Mundial. Los considera un desastre y suponen una enorme carga para el Tesoro de Egipto.

La semana pasada Sisi relanz esta iniciativa particular durante la VII Conferencia Nacional de la Juventud en la nueva capital administrativa con el objetivo de luchar contra la pobreza y elevar la posicin econmica, social y medioambiental de las familias ms necesitadas de las aldeas pobres. Su objetivo es proporcionar oportunidades de empleo y maximizar su potencial de produccin para que tengan una vida digna.

Cuando Egipto emprendi el Programa Solidaridad y Dignidad en noviembre de 2015 se dijo que iba a proporcionar una ayuda econmica mensual a aquellas personas que tuvieran ms de 65 aos, a quienes no pudieran trabajar por motivos de salud y a quienes careciera de unos ingresos de al menos 350 libras egipcias (unos 20 dlares) al mes. Se supona que se iba a llevar a cabo por medio de un proceso de seleccin que iba a realizar el Ministerio de Solidaridad Social. Sin embargo, Al-Sawi seal que el programa ofrece un mximo de 450 libras al mes por familia y no por persona, lo que significa que muchas familias siguen viviendo en la mayor de las miserias. Seal que dos millones de familias que haban solicitado ayuda a travs del Programa Solidaridad y Dignidad no han recibido nada segn las estadsticas del presupuesto estatal para el ao fiscal 2018/2019. Aunque 3,5 millones de familias reciben esta ayuda mnima, la haban solicitado 5,5 millones de familias.

Al-Sawi explic que la Agencia Central de Movilizacin Pblica y Estadsticas decidi deliberadamente establecer el umbral de pobreza nacional en 735 libras egipcias, que es inferior al de 950 libras establecido por el Banco Mundial, con el objetivo de reducir la tasa oficial de pobreza. Sin embargo, seal que si la Agencia hubiera adoptado los criterios del Banco Mundial para evaluar la pobreza, la tasa de pobreza en Egipto habra sido mucho ms alta de lo que indican las cifras oficiales. "Los programas de proteccin social no se deberan limitar a la ayuda econmica", insisti, "deberan proteger verdaderamente a las personas beneficiarias, protegerlas de una vida indigna, de la enfermedad, orientarlas a una educacin adecuada y cualificarlas para el mercado laboral. Pero la realidad es muy diferente",

El economista seal que las organizaciones benficas cerradas por Sisi proporcionaba una amplia red de seguridad social a las personas pobres y suministraban artculos esenciales a las familias empobrecidas. Indic que el gobierno egipcio haba valorado las obras de caridad durante 2007/2008 en 17.000 millones de libras. Las valoraciones actuales son mucho ms altas.

"El cierre de las organizaciones benficas sac a la luz que el papel desempaado por el Estado no logra proteger a las personas pobres. Las organizaciones que todava existen tampoco funcionan con la misma eficacia que antes porque se estn sometidas a una rigurosa supervisin de seguridad y muchos donantes se abstienen de apoyarlas porque temen ser acusados de financiar el terrorismo".

Meses despus del golpe de Estado que derroc al presidente Mohamed Morsi el 3 de julio de 2013 el gobierno egipcio anunci la creacin de un comit encargado de confiscar los bienes de los Hermanos Musulmanes. En abril de 2017 este comit fue sustituido por una ley "que organiza la incautacin, administracin y gestin de los activos de grupos e individuos terroristas". Desde 2013 se ha ocupado de los activos de ms de 1.200 organizaciones benficas y de cientos de instituciones y hospitales privados, pero no se dispone de datos oficiales que permitan saber a la ciudadana cunto dinero se ha quedado el Estado o adnde ha ido todo este dinero.

En declaraciones a Arabi 21, el director del Departamento de Estudios Econmicos de la Academia de Relaciones Internacionales de Estambul, Ahmad Dhikrallah, afirm: "Egipto ha emprendido un programa de reformas econmicas en colaboracin con el FMI segn el cual se le ha concedido un prstamo de 12.000 millones de dlares. Sin embargo, ha dejado toda la carga de la aplicacin de este programa sobre los hombros de la ciudadana egipcia, a consecuencia de lo cual la mayora de las y los egipcios viven ahora por debajo del umbral de la pobreza y no se han beneficiado en absoluto de este programa".

Esta semana Egipto anunci que haba recibido 2.000 millones de dlares, la ltima parte del prstamo del FMI, en cumplimiento del acuerdo firmado por el gobierno en agosto de 2016, segn el cual Egipto ha implementado polticas de austeridad y reducido los subsidios del combustible, la electricidad y otros servicios, adems de devaluar la moneda.

A consecuencia de estas medidas la inflacin se ha disparado a un nivel rcord del 35 %, sin precedentes en las ltimas dcadas. As, el valor de los ingresos en trminos reales se ha reducido aproximadamente un 10 % en los ltimos das. Los expertos ponen en duda la credibilidad de estos bajos niveles. Las reservas netas de divisas del Banco Central de Egipto ascendan a 44.351.000 millones de dlares a finales de junio, mientras que la deuda externa de Egipto aument a finales del ao pasado a 96.600 millones de dlares, lo que equivale al 35,1 % del PIB.

"El programa de reformas econmicas aplicado por Egipto estipul la aplicacin de un impuesto sobre el valor aadido, triplicar los derechos de aduana y reducir cinco veces las subvenciones a la electricidad y al combustible", aadi Dhikrallah, "y el Gobierno contina adoptando ms medidas". Destac que todos los programas de proteccin social asociados al programa del FMI son extremadamente frgiles.

"Se esperaba que la ciudadana se beneficiara de estos programas", concluy este economista. "Sin embargo, segn el boletn de investigacin interna de la Agencia Central de Movilizacin Pblica y Estadsticas, cuya publicacin est en suspenso, un 32 % de la poblacin egipcia vive por debajo del umbral de pobreza, mientras que un 25 % est muy cerca de dicho umbral o es susceptible de caer en la pobreza. Esto significa que casi el 57 % de las y los egipcios son pobres, lo cual es exactamente la proporcin confirmada por el Banco Mundial en su reciente informe en el que sealaba que el ndice de pobreza en Egipto es de aproximadamente el 60 %. Se espera que este ndice ascienda al 70 % tras los nuevos aumentos del precio del combustible, lo que significara que alrededor de 70 millones de personas en Egipto viven por debajo del umbral de la pobreza".

Verdaderamente Abdul Fattah Al-Sisi no ha protegido de la pobreza a la vasta mayora de la poblacin egipcia.

* Este artculo se public originalmente en rabe en Arabi21 el 5 de agosto de 2019

Fuente: https://www.middleeastmonitor.com/20190809-sisi-has-failed-to-protect-egyptians-from-poverty-despite-his-costly-programmes/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.