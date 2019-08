Nigeria

El cortejo de la muerte

El ltimo sbado 27 de julio, a media maana un grupo de aldeanos fue atacado cuando regresaban a la aldea Badu Kuluwu, desde otra aldea cercana, Goni Abachari, en el distrito de Nganzai cerca de Maiduguri, capital del estado de Borno, despus de haber asistido a un entierro, por miembros del grupo fundamentalista Boko Haram , que se movilizaban en varias motocicletas.

Segn se conoci ms tarde e l ataque se produjo en represalia por un enfrentamiento a principios de julio, en el que aldeanos locales y fuerzas civiles de autodefensa asesinaron a once muyahidines , a los que adems les incautaron 10 fusiles ligeros Kalashanikov (AK-47).

En el ataque del sbado que inicialmente se haba contabilizado 10 vctimas mortales y 10 heridos, se constat ms tarde que las bajas civiles llegaban a 65, despus que se descubrieron ms cadveres en las cercanas del lugar de la emboscada. Muchos analistas coinciden en que este tipo de represara apuntan fundamentalmente a intimidar a otras comunidades vecinas que pretendan conformar grupos de autodefensa .

El jueves anterior, por la noche, despus de asaltar una base militar cercana combatientes de Boko Haram haban atacado el campamento de desplazados Dalori 1 ubicado a las afueras de la ciudad de Maiduguri, ocupado por unas 26 mil personas, donde mataron a dos internos y saquearon varios almacenes robando gran cantidad alimentos, medicamentos y otros insumos, adems de incendiar varias carpas.

La guerra declarada por la organiz acin wahabita contra el estado nigeriano, el ltimo 26 de julio cumpli diez aos. Una dcada en que los insurgentes provocaron ms de 35 mil muertes y obligaron a cerca de dos millones de personas a desplazarse en bsqueda de lugares ms seguros. Adems de extenderse sus acciones a varios pases vecinos como Chad, Nger y Camern, El nacimiento de Boko Haram , qued sealado aquel 26 de julio de 2009, cundo a ltima hora de la noche, una serie de ataques simultneos contra estaciones de polica en varias ciudades del noreste del pas, liderada por Mohammed Yusuf.

La gran campaa comenz en la ciudad de Bauchi, capital del estado homnimo, donde ms de 50 personas fueron asesinadas y varias docenas resultaron heridas cuando varias decenas de militantes de la hasta entonces solo secta religiosa Jamā'at Ahl as-Sunnah lid-Da'wah wa'l-Jihād o sencillamente Boko Hara m atacaron una estacin de polica, tras la detencin de varios de sus lderes. Pocas horas despus de las acciones de Bauchi, se repetan en ms de una docena de pueblos y ciudades de norte nigeriano, en la ciudad de Maiduguri, donde en esos das murieron ms de mil personas.

A diez aos de aquellos y a pesar de la operacin del ejrcito nigeriano Lafiya Dole , en idioma hausa bien hecho, puesta en marcha en mayo de 2016, y que pareci en un primer momento que poda contener la escalada de violencia takfirista , est fracasando. En junio pasado las acciones del grupo wahabita , dejaron ms de 353 muertos, de ellos 57 soldados tras una serie de asaltos a aldeas y puestos militares, 70 de las bajas se produjeron en Nger. Adems hubo 60 secuestros extorsivos. Uno de los ataques ms importantes fue el del 30 de junio donde un triple atentado suicida en el pueblo de Konduga, a 38 kilmetros de Maiduguri, que dej treinta muertos (Ver: Nigeria: Cul es el plan?)

La mayora de estos hechos fueron ejecutados por el sector de Boko Haram liderando por su jefe histrico Abubakr Shekau, ya que sus ataques no se diferencian de blancos civiles o militares, mientras que el otro sector escindido en 2016, conocido como Provincia del Estado Islmico de frica Occidental (ISWAP), dirigido por Abu Musab al-Barnawi, hijo del fundador de la organizacin Mohamed Yusuf (Ver: Nigeria: Boko Haram a la deriva).

La perversidad de los ataques y la violencia sufrida por la poblacin ha hecho que Boko Haram , sea llamado por las vctimas de sus acciones hamaji, por Haman Yaji, que fue un lamido (jefe tradicional Fulani ) que se consider as mismo como el Mahdi (el guiado) un mesas que llegara al final de los tiempos, para completar el trabajo de Mahoma. Yaji de la ciudad de Madagali, al oeste de las montaas de Mandara, que desde comienzos del siglo XX hasta la dcada del cuarenta asol esa rea fronteriza entre Nigeria y Camern, supo operar con el acuerdo de las potencias coloniales de su tiempo: Alemania, Reino Unido y Francia secuestrando, para vender como esclavos a miles de aldeanos no musulmanes, adems de asesinar a un nmero desconocido de quienes intentaban resistir a sus caceras.

Una guerra contra los chis.

El gobierno del presidente Muhammad Buhari, adems de tener como objetivo militar a Boko Haram , ha puesto en la mira a la minora chi , a quienes las fuerzas de seguridad, han reprimido violentamente en Abuja, donde se manifestaban en protesta por la prisin ilegal del sheikh Ibrahim al-Zakzaky lder del Movimiento Islmico de Nigeria (MIN) detenido desde diciembre de 2015,cuando en un violento allanamiento a su casa en la ciudad de Zaria, donde tambin participaron fuerzas sauditas, en el estado de Kaduna al noroeste del pas, en la que fueron asesinados tres de sus hijos, junto a unos 300 de sus seguidores. Hace unas semanas una resolucin judicial haba ordenado su liberacin sheikh al-Zakzaky, lo que no ha sido cumplido por el gobierno, por lo que miles de chiitas han salido a protestar. El Tribunal Superior Estatal de Kaduna, aplaz el lunes hasta el 5 de agosto la resolucin del permiso para viajar a la India para recibir atencin mdica presentada por Ibrahim al-Zakzaky y su esposa, Zinat.

Mientras , el domingo 21, otro tribunal concedido al gobierno del presidente Buhari, la autorizacin para que el MIN, sea designado como organizacin terrorista, lo que provoc nuevas manifestaciones en la ciudad de Abuja, la capital del pas, terminando una semana en que se vivi una oleada de violentas protestas organizada por el MIN. La polica que utiliz municiones y gases lacrimgenos asesino al menos a veinte personas, la mayora de ellos miembros de la organizacin chi .

El presidente Buhari, musulmn sunita , como la gran mayora de la colectividad islmica del pas, haba advertido antes de la protesta: Que nadie duden o pongan a prueba nuestra voluntad de actuar en el inters superior de la mayora de nuestros ciudadanos. Los perpetradores del caos no quedarn impunes y ningn gobierno puede tolerar la violencia.

Desde hace aos una guerra no declarada contra la minora chi de Nigeria se libra en las ciudades de Lagos, Zaria y Kano. Pese a la las campaas de los grupos antichies , cerca de nueve millones de personas se han convertido al chiismo , en los ltimos aos. El chiismo en Nigeria est teniendo un constante aumento de conversiones desde el triunfo de la Revolucin Islmica de Irn, alcanzando desde 1979 hasta hoy un crecimiento de 500 creyentes poco ms de 9 millones, convirtindose en el 5 % de la poblacin de 190 millones. El 95 % de los chies nigerianos confesaban anteriormente de otra religin y fundamentalmente del sunismo .

El crecimiento de esta minora no solo ha puesto en alerta a las autoridade s de Abuja, sino y fundamentalmente al reino saudita, cancerberos del wahabismo la versin ms retrograda del sunismo , y fuente de adoctrinamiento ideolgico de absolutamente todas las organizaciones terroristas que dicen defender el Islam, desde los Talibanes afganos a los filipinos de Abu-Sayyaff , pasando por al-Shabab de Somalia y obviamente Boko Haram de Nigeria.

De mantenerse esta tendencia de crecimiento, en veinte aos el nmero de los chies podra cambiar radicalmente la demografa religiosa y con ello la ecuacin de fuerzas en el oeste africano pudiendo interferir en las polticas del nuevo colonialismo occidental que est sufriendo el continente. Ibrahim al-Zakzaky, a quien llaman el Nasrallah africano, por el mtico lder de Hezbollah , Hassan Nasrallah quien protagoniza la lucha antinorteamericana del Islam.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en frica, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/ lineainternacionalGC.

