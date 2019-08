El virus del bola, un arma de guerra contra las comunidades congoleas en el este del pas

Una mujer congolea es vacunada contra el bola. Foto: Reuters (recuperada de El Confidencial: https://bit.ly/2ThAGa3 )

Cuando surge un brote de bola en la Repblica Democrtica del Congo, rara vez nos preguntamos por qu su propagacin se limita nicamente al este del pas o dnde se localiza exactamente dentro de la zona este. Por qu esta epidemia no se propaga, por ejemplo, a lo largo de Minembwe, que tambin se encuentra al este de la RD Congo?

Tal y como se ha informado, este nuevo brote de bola se ha dado en la ciudad congolea de Goma, no muy lejos de Ruanda. Cuando se habla del este de la RD del Congo, a menudo se nos olvida que se trata de un pas muy extenso, pues tambin abarca los alrededores de Uganda, Burundi, Tanzania y Ruanda.

El bola no es una enfermedad inocente

La epidemia de bola solamente se ha expandido por el este de la RD Congo, pero milagrosamente no ha afectado a Uganda, Burundi, Tanzania o Ruanda. Sin embargo, si se propaga, podran los comerciantes que estn en contacto con la gente del mercado y que viene de otras regiones llevar la epidemia hacia Kinshasa, Lubumbashi o Kasai? Con el trmino epidemia nos referimos a la aparicin y propagacin de una enfermedad infectocontagiosa que afecta a la vez a un gran nmero de personas, animales (epizootia) o plantas (epifitia) en un mismo lugar. Entonces, por qu esta epidemia se limita nicamente al este de la RD Congo y a la zona en la que persiste el conflicto blico?

Los enemigos del pas, aquellos que luchan contra la RD del Congo, no han conseguido vencer el espritu de lucha de la verdadera resistencia congolea al este del pas. Por eso me gustara felicitar al este de la RD del Congo, le transmito nuestra ms sincera admiracin por esta legendaria valenta. No obstante los enemigos del pas, tanto fuera como dentro de l (y por estos ltimos me refiero a los hijos del pas), no se dan por vencidos. Actualmente estn presentes la conquista a travs de las armas y la conquista a travs de las enfermedades desarrolladas en laboratorios. Y por si fuera poco el bola viene en ayuda de la violencia militar con el objetivo de debilitar la resistencia congolea.

El bola no es una enfermedad inocente, pues dista mucho de ser un acto aislado. Yo, al menos, lo dudo bastante. El bola es un arma de guerra, un arma de destruccin masiva. Para m la culpacorresponde a los rganos polticos del pas, especialmente a la clase poltica congolea. Y me refiero a la clase poltica congolea porque, con su grito y su llamada de auxilio, respaldan la propaganda sobre los orgenes de la enfermedad. La clase poltica es la que aterroriza a la poblacin y la que participa en el genocidio de las mujeres y los hombres congoleos.

El ejemplo ruso, la epidemia de peste porcina y los Estados Unidos

Alrededor de 2017 y 2018, se inform de la aparicin de una epidemia de peste porcina en Blgica. El seor Ren Collin, ministro valn de Agricultura por aquella poca, revel que el origen de dicha epidemia se encontraba en la base militar de Lagland, situada geogrficamente en la provincia belga de Luxemburgo. Asimismo, la misma fuente sealaba que los militares que haban participado en las maniobras de la OTAN en los pases blticos permanecan all.

Sin embargo se sigui investigando ms an para encontrar la verdad y poder, as, rastrear el origen de la epidemia de peste porcina surgida en Blgica. Fue as como se inform de la existencia de unos documentos que se hicieron pblicos gracias a Igor Guiorgadze, antiguo ministro georgiano de Seguridad del Estado. Se trataba de documentos en los que el laboratorio de Gilead Sciences, del centro de investigaciones Richard Lugar de Tiflis (Georgia), segua ensayos de armas qumicas y biolgicas para el Pentgono.

Estos experimentos, supuestamente dirigidos a la lucha contra la hepatitis C, costaron la vida a 73 pacientes, de los cuales al menos 49 fueron sacrificados deliberadamente. Segn el general Igor Kirillov, el responsable de la lucha biolgica, qumica y nuclear en el Ministerio de Defensa ruso, las cepas de los animales muertos entre 2007 y 2018 por la epidemia de peste porcina en Rusia son las mismas que las del centro Richard Lugar, conocidas como Georgie-2007. La epidemia de peste porcina que se propag durante un decenio desde Georgia hasta China, Rusia y los pases blticos provendra, as, de los experimentos realizados en Gilead Sciences, ya fuera tanto de forma accidental como voluntaria. Las mismas investigaciones establecieron un vnculo entre los experimentos de Gilead Sciences y las garrapatas portadoras de la fiebre hemorrgica de Crimea-Congo que se propag en el sur de Rusia durante 2018.

Y segn la misma fuente,entre los documentos revelados por Igor Guiorgadze tambin se incluye la patente de un dron capaz de diseminar insectos infectados, un descubrimiento similar al trabajo de DARPA del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre la infeccin de cultivos. [Y] Rusia [en ese momento] haba pedido una explicacin a Estados Unidos y se est preparando para llevar el asunto a la Organizacin para la Prohibicin de las Armas Qumicas (OPAQ).

En el Congo, mientras se intenta distraer a la poblacin con lo que se llama el Senado en ese pas, las autoridades polticas lanzan un llamamiento sin hacerse preguntas incmodas: por qu el este del Congo y por qu solo ahora mientras el pas se encuentra permanentemente en una situacin de guerra de agresin contra su territorio y ocupacin, una guerra que no dice su nombre?

Si a los aduladores y bienpensantes no les importa, por el Congo, venderemos nuestra piel a un precio muy caro.

Congoleos y congoleas, ha llegado nuestra hora.

Texto original en francs: http://www.ingeta.com/virus-ebola-est-du-congo/

Traducido por Mara Iglesias Isidro para Umoya.

Fuente: https://umoya.org/2019/08/08/ebola-rd-congo/