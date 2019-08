Islam & Izquierda & Feminismo

Feminismo islmico? Ja!: habla la autora de la carta a Podemos sobre el velo

Hace dos semanas, un artculo llamado Fuego valyrio, publicado en un blog semidesconocido, ocasion una polmica tremenda. Con forma de carta abierta a Podemos, criticaba la decisin del partido morado de enviar a las elecciones europeas a Nora Baos, una mujer musulmana con velo.







La autora del artculo es Mimunt Hamido, activista de origen musulmn y melillense. Se define como mora, amazigh (bereber), magreb, laica y musulmana por nacimiento y est creando una red de mujeres libres de origen magreb en Espaa, a las que da voz en su blog No Nos Taparn (nonostaparan.org). Miembro de la Junta Directiva de la Asociacin MediterrneoSur, actualmente imparte clases de cocina mediterrnea en Estambul. Hablamos sobre izquierda, islam y feminismo con esta mujer sin velos en la lengua.







P. Cul ha sido tu relacin con el velo a lo largo de tu vida?







R. Estoy acostumbrada a verlo. A m nunca me oblig nadie a ponrmelo. Ni siquiera me lo insinuaron. Tuve una educacin estricta y religiosa donde el decoro era muy importante. No llevar minifaldas, no llevar camisetas de tirantes, no salir con chicos, ser virgen, guardar el Ramadn, etctera. Ese era mi islam, un islam tradicional que dejaba resquicios de libertad, donde nadie haca apologa del velo y a nadie se le ocurra que una nia o una joven tuviese que ponrselo. Las mujeres casadas a veces se ponan un pauelo que dejaba ver parte de su pelo. Te estoy hablando de los aos 80.







P. Desde entonces ha habido cierta regresin en el Magreb, no?







R. S. En los 80 haba chicas que empezaban a casarse con cristianos. Aunque resultara chocante para la familia, nadie pensaba que eso poda ser "haram" (pecado). Al cabo de un tiempo los padres lo aceptaban y ya est. Las chicas empezaban a estudiar fuera, en Espaa, Londres... y la sociedad iba avanzando, dejando atrs costumbres que no eran ni ms ni menos restrictivas que las de mis compaeras cristianas de entonces. Pero algo cambi de repente. Un da, una prima ma que se haba casado y emigr a Alemania sin velo, volvi de vacaciones con l puesto. Era de la edad de mi hermano. Se queran mucho, se haban criado juntos. Pues ese da no le dio los besos de rigor y, cuando mi hermano le pregunt: no me vas a saludar? Ella le dijo: ya no, ahora soy una mujer casada y no podemos tocarnos.







P. Una transformacin.







R. S. A m y a mi hermano nos impact, no lo entendamos. No entendimos que esa corriente extremista haba llegado de Europa para quedarse. Esos eran los primeros sntomas. Empec a temer que un da mi cuerpo y mi vida ya no me pertenecieran, as que decid irme de mi ciudad y emprender una vida distinta, donde la fe no rigiese mis pasos y no coartara mis derechos ni mi libertad. Para eso haba que alejarse y romper con ciertas cosas que amaba y sigo amando. Eso es doloroso, y es ms doloroso que despus de unos aos las cosas estn peor. De ah mi activismo y esta lucha por la verdadera libertad de eleccin.







P. Es curioso or que el velo lleg a Marruecos desde Europa.







R.. Hay que preguntarse qu pasaba en Europa para que el cambio fuese tan radical, aunque es fcil de explicar: en el Magreb solo iban a la mezquita cuando podan o en fiestas, pero cuando emigran a Europa viven en guetos, separados del resto de la poblacin. Es lgico que es islam poltico se aproveche de eso.





P. Se puede luchar por la libertad de eleccin prohibiendo prendas de ropa en Europa?







R. No estoy de acuerdo en prohibir el hiyab. Eso solo produce que ciertos grupos se acojan a soy minora, me estis asfixiando y hagan apologa. Pero s estoy de acuerdo en vetarlo en las escuelas y lugares oficiales, donde el mensaje que manda el hiyab es contrario a la igualdad y al laicismo.







P. De eso hablas en tu artculo sobre Nora Baos, candidata de Podemos al Parlamento Europeo y velada, que ha levantado una polvareda impresionante. Por qu decidiste criticarla?







R. Ms que a Nora Baos critico a Podemos. Quieren que las minoras estn presentes y me parece muy bien, aplaudo eso, pero tiene que ser una mujer velada? Con todo lo que ese pauelo representa aqu y en el mundo musulmn? Podemos es un partido al que vot por ser la nica esperanza que nos quedaba a la gente de izquierdas. Ha sido una desilusin que siga los mismos pasos que la izquierda europea. Fjate cmo est Europa ahora mismo: la derecha avanza sin freno por errores de clculo como este.







P. Qu mensaje poltico emite el atuendo de Nora Baos?







R. Nora Baos da la imagen de musulmana practicante de una rama muy determinada de esta religin, que es la corriente fundamentalista moderna. Es lo primero que te dice su atuendo. Si la izquierda necesita smbolos religiosos para ganar votos vamos realmente mal.







P. Qu opinin tienes de las occidentales que se convierten al islam y se vuelven activistas pro-velo y feministas?







R. (Se re ruidosamente) Las conversas? La fe es algo personal, cada una puede rezarle al dios que ms le convenga, pero tengo algo contra las conversas. Cuando empez la locura de las conversiones yo pens por qu dejar de ser cristianas y convertirse al islam? El dios cristiano es el mismo que el dios de los musulmanes. Llegu a la conclusin de que el exotismo o el amor las haba convencido. Tambin pens que las conversas podran traer un poco de aire fresco a una religin que ltimamente nos estaba asfixiando, pero qu equivocada estaba!







P. No lo trajeron?







R. Dice un refrn que no se puede ser ms papista que el Papa, pues s se puede! Porque ellas lo son. Para lo que quieren, claro. Hay conversas muy mediticas que, ponindose un hiyab, creen que son el sumum de la modernidad. Una fue portada de 'Intervi', pero claro, ella se pone y se quita el hiyab a su antojo, cuando le conviene, las normas no cuentan mucho para las conversas. Ahora quieren revisar el Corn, quieren una interpretacin a su medida, no piensan que es la sociedad la que cambia y acaba dejando atrs unos dogmas que son imposibles de observar en una sociedad democrtica e igualitaria.







P. Tiene el hiyab distintos significados, dependiendo de quin lo lleve?







R. La experiencia es personal, pero el hiyab tiene un sentido poltico clarsimo. Disfrazarlo de moda o de libre eleccin, incluso de prenda empoderante y feminista es una locura. Muy peligroso para nosotras. Han conseguido a golpe de talonario que las jvenes musulmanas crean que es una obligacin llevar puesto un smbolo identitario y sexista para sentirse parte de algo. Cabe preguntarse en qu nos hemos equivocado para que una chica de 20 aos nacida en Espaa crea que tiene que llevar puesto un smbolo patriarcal para que se la distinga de otras, que confunda identidad con ideologa y encima se crea que ese smbolo la empodera.







P. Qu es el feminismo islmico?







R. Un grupo de conversas en Barcelona invent lo que ahora llaman as. Para m es muy peligroso ponerle apellidos religiosos al feminismo. Es un absurdo. Puedes ser creyente y feminista, pero no puedes observar esos dogmas de la fe y ser feminista. Una feminista islmica te dir que el Corn es igualitario pero miente descaradamente, porque olvida decir que las mujeres en el islam heredan la mitad que un hombre y su palabra vale la mitad que la de un hombre, etc, etc... Eso es opuesto al feminismo. A m me han llegado a decir perlas como que el niqab es comodsimo y fresco en verano, que Dubai es el pas ms libre del mundo porque hay playas para mujeres donde se pueden baar en burkini. Y digo yo, si esas playas son solo para mujeres para qu necesitan taparse?







P. As que has tenido encontronazos con ellas.







R. Son agresivas. Dicen que quien rechaza el hiyab es una colonialista blanca eurocentrista, una renegada acomplejada o una islamfoba racista, ojo! Eso me lo dicen a m, que soy mora, mujeres que antes de ser musulmanas eran ateas o cristianas, espaolas de toda la vida que dicen ser feministas. Crean talleres para convencer a las chicas de que el hiyab empodera, talleres para convencerlas de lo guay que es ser parte del islam visible.







P. Es fcil para ellas convertirse al islam?







R. Es muy fcil hacerse musulmn. Recitas la shahada, "Laa ilaaha il-la Allah; Muhammadun-rasul ullah" y aleop! Ya eres una hermana ms de la comunidad, lase Sinead O'Connor por ejemplo. Pero aqu est lo que nunca dicen las conversas: es fcil hacerse musulmn en Europa, s, pero es imposible dejar de serlo para un nacido musulmn en muchos pases musulmanes. Curioso que las conversas no digan ni po sobre este tema.





P. Es triste que a las activistas laicas de origen islmico, como Wassyla Tamzali, se las ignore en la izquierda o directamente se las ataque. A la somal Hirsi Ali la expulsaron hacia la derecha holandesa, donde sus crticas furibundas al islam se acogieron con agrado. Estamos perdiendo las mejores influencias en pos de una idea equivocada de respeto a lo diferente?







R. La izquierda ha dejado que un discurso que deba ser suyo se lo apropiara la derecha. La derecha ahora lo utiliza con matices xenfobos. No tenamos que haberlo permitido. Si hablamos de las famosas lineas rojas que no se deben traspasar, la izquierda ni siquiera lleg a dibujarlas y de ah este caos de desencuentros, malentendidos y confusin. A las grandes pensadoras del feminismo rabe como Wassyla Tamzali se las ningunea y ridiculiza desde el feminismo islmico, al que aplauden muchas feministas aqu. He visto cmo alguna feminista islmica ha tachado de traidora a Mona Eltahawy, una mujer que sufri torturas y violaciones en Egipto.







"Las feministas musulmanas se dejan la piel y la vida para conseguir lo contrario de lo que quieren las feministas islmicas de aqu"







Es desolador y terrible que esto est pasando en Europa, porque las verdaderas feministas rabes y musulmanas se dejan la piel y la vida para conseguir lo contrario de lo que quieren las feministas islmicas de aqu. Eso s, luego hablan de eurocentrismos y se quedan tan anchas.







P. ltimamente parece que formar parte de una determinada identidad colectiva te da permiso para hablar de ciertos temas, y que no pertenecer a ella te lo quita. Te molesta cuando intentan hablar en tu nombre?







R. Soy mujer, mora, feminista, laica y de izquierdas. No me gusta que hable en mi nombre el feminismo islmico: mete en el saco a todas las musulmanas, a todas las mujeres magrebes y no representan a una gran mayora de musulmanas que estamos por el laicismo. El islam poltico, entendido como norma social, no es compatibles con el feminismo. El islam es una ideologa sexista que separa a hombres y mujeres.







P. Consideras que existe islamofobia en Espaa?







R. No hablamos de cristianofobia y al cristianismo se le critica sin reparos, pero si criticamos al islam se nos tacha en seguida de islamfobos. Dicen algunos iluminados que es que hay que proteger a las minoras y no entiendo, los musulmanes en el mundo somos una minora? Cmo ser crtica con mi propia religin si esta palabra me tapa la boca? Es una palabra muy capciosa, un trmino creado con inteligencia, copiado de los israeles. Ellos tienen su palabra talismn: antisemita! Los musulmanes no bamos a ser menos: islamfobo!







P. Pero aqu los musulmanes s son una minora y de origen inmigrante. Percibes xenofobia aqu?







R. Por supuesto se percibe, no se puede pasar por alto que la ola de atentados ha afectado gravemente a los musulmanes europeos. Separar la fe de la poltica es muy difcil en el islam, pero se puede hacer. Tnez est en ello, Turqua es un pas laico. El error que se comete en Europa es pensar que los musulmanes no podemos avanzar y dejar atrs dogmas que nos perjudican. La izquierda europea justifica lo injustificable agarrndose a que es nuestra cultura. Hay que proteger a las minoras, pero no ceder ante smbolos y costumbres llamados culturales que atentan contra la libertad y los derechos humanos. Espaa se acostumbrar a que hay personas que se llaman Mimunt, Zoubida o Rachid. Yo nunca me he llevado las manos a la cabeza porque no supieran pronunciar mi nombre, porque yo no s pronunciar bien Arnold Schwarzenegger y no pasa nada.







P. Cul es tu percepcin del racismo?







R. Racismo lo he sufrido toda mi vida, por el nombre, por mi pelo, por mi religin, por mi piel morena y contra eso se lucha y luchamos cada da. A veces era racismo del duro, otras simplemente fascinacin por lo extico, pero ahora hay mecanismos a nuestra disposicin para luchar y lo hacemos. Tendremos que hacerlo sin consentir que nadie nos imponga dogmas religiosos o polticos llamndolos cultura.







Foto de Mimunt Hamido participando en la manifestacin del 8 de marzo en Estambul