Entrevista a Yasmina Flaiou

Mujeres y asnos, el acoso en la calle en Marruecos

Rvolution fministe

Tras un bachiller en ciencias econmicas y sociales en el instituto francs laico de Rabat (Descartes) Yasmina Flaiou estudi derecho en la Universidad Mohamed V de Rabat (derecho privado) y luego hizo un mster de un ao en derecho mercantil. Estudi durante cuatro aos las diferentes materias relacionadas con la criminologa en el IHECRIM (Instituto de Altos Estudios de Criminologa) en Pars, una escuela que sigue la metodologa del FBI. Esta escuela le ha permitido desarrollar competencias en el anlisis del comportamiento, victimologa, perfiles y psicocriminologa. A esto aadi diferentes ttulos: capacitacin de coaching coactivo y desarrollo de liderazgo, as como Neuro Lingstica (entrenador master y master hypnotherapist ) y cre su empresa de consultora que le ha permitido fundamentar su experiencia en estos diferentes campos.

Mujeres y asnos es un cmic satrico que denuncia el acoso en la calle y la depredacin sexual en Marruecos. El equipo del proyecto est compuesto de Yasmina Flaiou, Abla Alami (coguionistas) y Francis Faillnet (ilustrador). En https://www.facebook.com/desfemmesetdesanes/ se pueden encontrar vietas, videos, etc.

FS: Has contribuido a un cmic titulado Mujeres y asnos sobre el acoso sexual en Marruecos. Puedes hablarnos de este problema y la razn por la que habis decidido hablar de l? Y, porqu a travs de un animal, el asno?

YS: El cmic todava no se ha publicado. Hemos querido analizar antes las reacciones de las y los internautas marroques subiendo algunas vietas a nuestras pginas Facebook e Instagram as como a nuestro canal Youtube. Mantenemos la burlapublicando regularmente ilustraciones con las reacciones o comentarios (sacados de nuestras pginas y por tanto autnticos) de mujeres y de hombres feministas as como de "asnos" (a veces agresivos o de mala fe) mientras elegimos un editor entre las diferentes ofertas recibidas. Hemos decidido hablar de ello porque a lo largo de los aos es un fenmeno que ha tomado amplitud y ha revestido, con el auge de los (movimientos) islamistas, una nueva forma. Es el acoso de antes ms un acoso inquisidor para las que son vistas como tentadoras, las que no llevan ropas suficientemente pdicas a sus ojos. Hemos elegido "mujeres" para devolver su ttulo a la mujer que es percibida por esos hombres como un objeto de uso y "asnos" porque en Marruecos es el insulto supremo. Una forma de hacer reaccionar a la sociedad ante este comportamiento inadmisible.

FS: En un artculo sobre el feminismo en Marruecos he ledo la siguiente frase: "El hombre en Marruecos se siente amenazado por la mera presencia de la mujer en el espacio pblico". Qu piensas de esto?

YS: Si, efectivamente, el hombre marroqu vive la presencia de la mujer en el espacio pblico casi como una agresin: el adoctrinamiento patriarcal es tan fuerte que el hombre tiene dificultades para aceptar a las mujeres libres. Para muchos, la mujer est ah para casarse, tener hijos y ocuparse de su marido y de su progenitura En su opinin, esa es la nica mujer "honrada". Las dems son consideradas a menudo como rameras, mujeres fciles o mujeres que salen para atraer y provocar a los hombres. La mujer libre es una amenaza para l pues viene a medirse con l en un espacio pblico que piensa le es exclusivo. Es una violacin de su propiedad privada: piensa que es normal y est en su derecho el agredir a su vez a las "intrusas"!

FS: En Francia las mujeres se desplazan en el espacio pblico con auriculares, evitan ciertas calles o barrios para intentar escapar al acoso callejero. Cules son las estrategias utilizadas por las mujeres en Marruecos?

YS: El acoso es de tal magnitud en Marruecos (por hablar de nuestras experiencias personales), que bajamos a menudo la cabeza y andamos pegadas a las paredes, apretando el paso e ignorndolos. Es a veces muy aterrador en la medida en que no se sabe ante qu tipo de hombre nos encontramos. Pueden tocarnos o reaccionar violentamente si respondemos. Evitamos las calles vacas o salir solas. Nos vestimos en funcin de los barrios que visitamos para evitar atraer la atencin, algo que nos parece inadmisible.

FS: Cada vez hay ms mujeres con velo en Marruecos. Llevar el velo permite escapar al acoso sexual?

YF: Absolutamente no. S es cierto que los hombres se otorgan prcticamente derecho a poseer a las jvenes o mujeres que no llevan velo (pues para muchos una mujer que muestra su carne o se viste ajustada puede gustarles, pero la ven como una chica alegre), las mujeres con velo no se libran. Ponemos esto a cuenta de la falta de civismo de algunos as como del hecho de que muchos tienen una obsesin que no les abandona por las mujeres y la sexualidad No olvidamos que en las escuelas no se da ningn tipo de educacin sexual y que las relaciones sexuales fuera del matrimonio estn prohibidas. Para alimentar una necesidad fundamental como la sexualidad descubren el sexo a travs de una pornografa a la que confunden con una sexualidad normal.

FS: Hay un impacto del movimiento #metoo en Marruecos?

YF: S, el impacto ha sido esencialmente la liberacin de la palabra de las mujeres que han comenzado a expresarse! Ha habido igualmente feministas que han contribuido a liberar la palabra de las mujeres. Hay que saber que desde siempre se nos pide que en caso de acoso no respondamos. Un suplicio que las mujeres han aprendido a soportar en silencio. Finalmente en 2018 fue aprobada una ley sobre el acoso Desgraciadamente, llega muy tarde en la medida en que es un comportamiento que forma parte de la norma social. Solo un 6 % de las mujeres denuncia, una cifra muy baja que se explica por la vergenza, el miedo o sencillamente porque no se dan cuenta de que se trata de violencia.

FS: Dicen las mujeres que trabajan fuera de su casa (lo que es an bastante raro en Marruecos) ser vctimas de acoso sexual tambin en el trabajo?

YF: S Nos han contado a menudo que para obtener un trabajo poda producirse un chantaje durante o despus de la entrevista. Los hombres que realizan la entrevista para el trabajo dan a entender ms o menos explcitamente que para obtener el trabajo la candidata deber aceptar tener relaciones sexuales con el hombre que examina su candidatura.

FS: Qu piensas del feminismo de Estado del estilo de Asma Lamrabet basada en una interpretacin feminista del Corn ("ishtihad")?

YF: No quiero juzgar a esas mujeres pero, en mi opinin, a partir del momento en que se acepta la sumisin al sistema patriarcal y, por tanto, el reconocimiento de la supremaca de los hombres, de la que las religiones son una expresin en tanto que instituciones, es imposible definirse como feminista. El velo es una vestimenta que oculta el cuerpo de las mujeres cuando deben salir a la calle. Es una sumisin a los hombres: las mujeres ocultan su belleza para no atraerles o excitarles. Puedo querer llevar un fular cuando rezo en una relacin vertical pero en ningn caso para la mirada de los hombres. Adems, el feminismo islamista no llevar jams a la emancipacin de las mujeres; solo el laicismo y, por tanto, la derogacin del cdigo del estatuto personal del que dependemos llevar a la liberacin de las mujeres. En el derecho musulmn la mujer nunca ser igual al hombre.

FS: El nuevo cdigo del estatuto personal (moudawana) aprobado en 2004 y enmendado en 2018 comporta algunas medidas de proteccin de las mujeres contra la violencia. Puedes hablarnos de esto y de si estas leyes se aplican realmente?

YF: La nueva ley considera crmenes ciertas formas de violencia familiar, instaura medidas de prevencin y proporciona nuevas protecciones a las vctimas. Pero obliga a las vctimas a emprender procedimientos penales para obtener una proteccin, lo que pocas de ellas tienen posibilidad de hacer. La ley no asigna deberes a la polica, a la fiscala y a las y los jueces de instruccin en los asuntos de violencia familiar, y no prev tampoco financiacin para los refugios en los que son acogidas las mujeres vctimas de violencia.

Queda mucho por hacer en trminos de prevencin, seguimiento y supervisin de estas mujeres. La nueva ley contiene disposiciones positivas, como la definicin de violencia contra la mujer como "cualquier acto basado en la discriminacin basada en el gnero, que sea de una naturaleza que cause un dao fsico, psicolgicos sexual o econmico a una mujer". Sin embargo, no proporciona una definicin de violencia conyugal y no considera explcitamente la violacin de una mujer por parte de su esposo, por ejemplo, como un delito. Adems, tambin sera necesario sensibilizar a estas mujeres, que no viven en una cultura de rebelarse, sino ms bien en una de sumisin, y debido a ello encuentran normal la violencia que sufren.

FS: Puede ser posible una evolucin a favor de las mujeres cuando las leyes (cuestionadas por algunos) son de origen religioso, como las leyes sobre el divorcio, el aborto (prohibido por el Artculo 454 del Cdigo Penal), la herencia, etc.?

YF: Una evolucin s, ya que el cdigo del estatuto personal se ha cambiado varias veces. Desafortunadamente, la evolucin de las mentalidades en el sentido retrgrado es mucho ms rpida que los cambios positivos para las mujeres en este cdigo! De hecho, es cada vez ms difcil hacer que la ciudadana acepte los cambios. La sociedad encuentra cada vez ms difcil aceptar las libertades de las mujeres. Sin embargo, mantengo que el laicismo realmente puede devolver a las mujeres un estatus justo y tambin permitir un cambio en las mentalidades. Las relaciones entre hombres y mujeres, y el estatus de las mujeres en nuestra sociedad son como son hoy debido a la posicin de supremaca dada a los hombres. Piensan que tienen todos los derechos, incluido el derecho a abusar de nosotras.

FS: Con respecto a las violaciones que han tenido lugar en Marruecos en el espacio pblico (en un autobs, por ejemplo), qu reacciones han despertado en la poblacin marroqu? En su opinin, pueden estos comportamientos verse como una forma de castigar a las mujeres que se mueven libremente en el espacio pblico, lo que se llama violacin correctiva?

YF: Para responder a esta pregunta es esencial explicar el modo de pensar de estos hombres. En esta cultura patriarcal, es el hombre el que debe ser respetado y obedecido. Una mujer debe ser discreta, obediente, respetuosa y, sobre todo, nunca provocar o desafiar a los hombres. En esta cultura a menudo escuchamos que una mujer que se viste a la occidental o muestra su carne es para venderla o tener relaciones sexuales. En su estructuracin psicolgica, no entienden que pueda ser de otra manera. A menudo se nos ha dicho que las nicas mujeres respetables eran las mujeres con velo que se quedaban en casa. En la educacin escolar solo se les ha enseado que la mujer debe ser "penetrada" sin otro medio de aprendizaje por s mismos que la pornografa. Estamos hablando de personas que no conocen el significado de la palabra mujer.

Por ejemplo, el jefe del partido que encabeza el gobierno actual se ha atrevido a comparar a las mujeres con un objeto: para l, son como un candelabro que ilumina la casa! Y, de hecho, para muchos de estos hombres una mujer en la calle es una presa fcil porque tienen la ilusin de que esa mujer se les est ofreciendo. Muchos marroques desconocen la definicin y el significado de la palabra violacin. No olvidemos que fue en 2014, y solo despus de una noticia en la que la vctima de una violacin se haba suicidado, cuando se modific el artculo 475 del Cdigo Penal. Antes de esa fecha, a modo de "castigo", el violador tena derecho a casarse con su vctima.

En cuanto a las reacciones que causaron estas violaciones en el espacio pblico, ciertamente la poblacin marroqu se escandaliz. Hubo manifestaciones esencialmente de mujeres y tambin de algunos hombres. Eso tuvo el efecto de acelerar la adopcin de la mencionada ley contra el acoso que haba permanecido mucho tiempo en los "cajones" del partido gobernante (PJD), algo escandaloso para un partido que dice ser musulmn. Dicho esto, esta ley no cambiar de ninguna manera la estructura, la psique, el comportamiento de estos hombres en esta sociedad porque fueron construidos as en su educacin (en el hogar, en la escuela). Inconscientemente, estos comportamientos pueden verse como una forma de castigar a las mujeres e incluso ir ms all de la violacin correctiva, con el derecho de corregir, juzgar y faltar el respeto sistemticamente a cualquier mujer que no entre en el "molde" que se les ha enseado. Adems, hablar de violacin correctiva o agresin correctiva est justificado, ya que Yasmina Flaiou (otra de las coautoras de "Mujeres y asnos") afirma a menudo haber observado predicadores que, en lugar de predicar la humanidad y la moralidad, se centran obsesivamente en las mujeres y su vestimenta as como en su comportamiento en las calles. Para un verdadero cambio del lugar de la mujer en la sociedad seran necesarias verdaderas campaas de sensibilizacin (radio, tv,..), educar a la gente en lo que significa la palabra violacin, en el respeto a la mujer, a fin de "humanizar" a la mujer. La ley est ah para castigar un acto despus de que ste haya tenido lugar y, por tanto, cuando es demasiado tarde.

Fuente original: https://revolutionfeministe.wordpress.com/2019/07/07/des-femmes-et-des-anes-le-harcelement-de-rue-au-maroc/

