Cmo el Partido Laborista de Israel dise las colonias judas ilegales en Palestina

Despus de la victoria israel en la guerra de 1967 se hizo imposible para los idelogos sionistas enmascarar la verdadera naturaleza de su Estado: un rgimen colonial inquebrantable con una agenda expansionista.

Si bien el sionismo fue sin duda una empresa colonial desde el principio, muchos sionistas se negaron a percibirse a s mismos como colonizadores. Los sionistas culturales, los sionistas reformistas y los sionistas laboristas abogaban por agendas polticas similares a las revisionistas y otras formas extremas de sionismo. Cuando se puso a prueba, la diferencia entre el sionismo de izquierda y de derecha demostr ser una simple semntica ideolgica. Ambos grupos trabajaron para mantener la misma disonancia cognitiva: vctimas en busca de una patria y colonos con una agenda racista y violenta.

Ese paradigma intelectual egosta sigue vigente hasta la fecha, ms definido en los discursos polticos aparentemente conflictivos de los partidos de derecha israeles (Likud y otros partidos nacionalistas religiosos y de extrema derecha) y de la izquierda (Laborista y otros). Para los palestinos, sin embargo, ambas corrientes polticas son dos caras de la misma moneda.

Despus de la decisiva victoria israel en la guerra de junio de 1967, el nacionalismo judo adquiri un nuevo significado. Naci el ejrcito invencible de Israel, e incluso los judos escpticos comenzaron a ver a Israel como un Estado victorioso, que ahora era una fuerza regional, si no internacional a tener en cuenta. Igualmente importante, fueron los llamados izquierdistas de Israel y otros sionistas blandos quienes disearon por completo el perodo ms reprensible de la historia.

La ocupacin israel del Sina, los Altos del Goln, Jerusaln Oriental, Cisjordania y Gaza, y la destruccin de los ejrcitos combinados de Egipto, Siria y Jordania, emocionaron a la mayora de los israeles, alentando a muchos a desarrollar una perspectiva imperial y adoptar por completo un proyecto colonial, basado en la conviccin de que su ejrcito era el ms fuerte en el Oriente Medio. Los mismos instintos expansionistas ayudaron a santificar el principio sionista de que nunca ms se debera dividir Eretz-Israel.

De hecho, como argument el profesor Ehud Sprinzak (como se cita en el libro de Nur Masalha Imperial Israel and the Palestinians: The Politics of Expansion en espaol Israel imperial y los palestinos: la poltica de expansin), despus de la victoria israel en 1967, el concepto de expansin imperial y el rechazo de la divisin de Eretz-Israel se convirti en un principio ms enrgico e influyente en el sionismo moderno. Independientemente de si Israel anticip por completo esa expansin territorial masiva o no, el pas pareca decidido a fortalecer rpidamente sus ganancias, rechazando cualquier llamado a un retorno a las lneas del armisticio de 1949.

Aunque los judos religiosos estaban intoxicados por la idea de que el rea bblica de Judea y Samaria regresara a sus propietarios distanciados, el primer movimiento para capitalizar las ganancias territoriales fue, de hecho, una organizacin de lite secular llamada Movimiento por toda la Tierra de Israel (WLIM).

La conferencia oficial de fundacin del WLIM se celebr poco despus de la victoria de Israel. Aunque fue fundado y dominado por activistas del partido laborista, WLIM atraves las lneas del partido y las divisiones ideolgicas, unidas en su determinacin de preservar toda Palestina, como todo Israel. En cuanto a la poblacin no deseada, los que no fueron expulsados ​​haban de ser sometidos debidamente.

Mientras Egipto y otros pases rabes denunciaban su desafortunada guerra, Palestina se hizo cargo por completo de la cautividad de los palestinos en su propia tierra. Justo cuando Israel celebr su victoria sobre los ejrcitos rabes oficiales, los soldados israeles se grabaron sonriendo y haciendo seales de victoria en el llamado Muro de las Lamentaciones, as como en los lugares sagrados de la Jerusaln rabe. Los palestinos se prepararon para lo peor.

De hecho, como Baruch Kimmerling escribe en su libro The Palestinian People: A History (El pueblo palestino: una historia), que fue el momento en la historia palestina ms carente de esperanza, los refugiados palestinos que soaban con regresar a la Palestina anterior a 1948 enfrentaron una adversidad trascendental, una nueva Nakba de hecho, porque el problema de los refugiados ahora empeoraba y se agravaba por la guerra y la creacin de 400.000 nuevos refugiados. Las excavadoras israeles se trasladaron rpidamente a muchas partes de los territorios palestinos recin conquistados, como lo hicieron en otras tierras rabes ocupadas, demoliendo realidades histricas y construyendo nuevas, como lo hace hoy en da.





Poco despus de la guerra, Israel intent fortalecer su ocupacin: primero, rechazando las propuestas de paz planteadas por el nuevo presidente de Egipto, Anwar Sadat, a partir de 1971, y en segundo lugar, desencadenando la construccin de asentamientos en Cisjordania y Gaza.

Los primeros asentamientos tenan propsitos militares estratgicos, ya que la intencin era crear suficientes hechos sobre el terreno para alterar la naturaleza de cualquier futuro acuerdo de paz; de ah, el plan Allon, llamado as por Yigal Allon un ex ministro general y del partido laborista en el gobierno israel, que asumi la tarea de delinear una visin israel para los territorios palestinos recin conquistados.

El plan buscaba anexar ms del 30 por ciento de Cisjordania y toda Gaza a efectos de seguridad. Estipul el establecimiento de un corredor de seguridad a lo largo del ro Jordn, adems de la Lnea Verde, una demarcacin israel unilateral de sus fronteras con Cisjordania. El plan conceba la incorporacin de la Franja de Gaza a Israel y tena la intencin de devolver partes de Cisjordania a Jordania como un primer paso hacia la implementacin de la opcin jordana para los refugiados palestinos, es decir, la limpieza tnica junto con la creacin de una patria alternativa para los palestinos.

El plan fall, pero no en su totalidad. Los nacionalistas palestinos aseguraron que nunca se hara realidad una patria alternativa, pero la confiscacin, la limpieza tnica y la anexin de la tierra ocupada fue un xito rotundo. Lo que tambin fue importante y consecuente es que el plan de Allon proporcion una seal inequvoca de que el gobierno laborista de Israel tena toda la intencin de retener al menos grandes partes de Cisjordania y toda Gaza, y no tena la intencin de honrar la Resolucin 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Para sacar partido de las atractivas polticas de asentamiento del gobierno en Cisjordania, un grupo de judos religiosos alquil un hotel en la ciudad palestina de Hebrn (Al-Khalil) para pasar la Pascua en la Cueva de los Patriarcas, y simplemente se negaron a irse. Esto provoc la pasin bblica de los israeles religiosos ortodoxos en todo el pas, que se referan a Cisjordania por su designacin bblica, Judea y Samaria. Su movimiento tambin despert la ira de los palestinos, que vieron con total consternacin cmo su tierra fue conquistada, renombrada y luego colonizada por extraos.

En 1970, para difundir la situacin, el gobierno israel construy el asentamiento de Kiryat Arba en las afueras de la ciudad rabe, que invit a ms judos ortodoxos a Hebrn. El plan de Allon pudo haber sido diseado para propsitos estratgicos, pero poco despus, lo que era estratgico y poltico, se mezcl con lo que se convirti en religioso y espiritual.

En el anlisis final, los palestinos estaban perdiendo sus tierras a una gran velocidad, un proceso que conducira a grandes traslados de poblacin israel, inicialmente a la Jerusaln Oriental ocupada que fue anexada ilegalmente poco despus de la guerra de 1967 y finalmente, al resto de los territorios ocupados. A lo largo de los aos, el crecimiento de los asentamientos estratgicos se complement con la expansin por motivos religiosos, promovida por un movimiento vibrante, ejemplificado en el hallazgo de Gush Emunim (Bloque de los Fieles) en 1974. El movimiento estaba decidido a asentar Cisjordania con legiones de fundamentalistas judos.

El plan de Allon tambin se extendi para incluir a Gaza y al Sina. Allon deseaba establecer una franja de territorios que hara de mediadora entre Egipto y Gaza. Mediacin fue, en este contexto, un nombre en clave para asentamientos judos ilegales y puestos militares en el extremo sur de la Franja de Gaza y reas adyacentes del norte del Sina, una regin que Israel denomin la Llanura de Rafiah.

A principios de 1972, miles de hombres, mujeres y nios, en su mayora beduinos palestinos, fueron expulsados ​​de sus hogares en el sur de Gaza. A pesar de vivir en la zona durante generaciones, su presencia fue un obstculo ante un plan del ejrcito israel que pronto incorporara la mitad de Gaza. Fueron evacuados sin que se les permitiera siquiera transportar sus posesiones, por modestas que fueran. El ejrcito israel afirm que slo se practic la limpieza tnica del rea con 4.950 personas. Pero los lderes de las tribus afirmaron que ms de 20.000 fueron obligados a abandonar sus hogares y tierras.

Allon haba confiado a Ariel Sharon y otros lderes militares dividir los territorios recientemente ocupados en mini regiones, infiltradas por asentamientos estratgicos y bases militares para debilitar la resistencia local y consolidar el control israel.

(Sharon) relata encontrarse en una duna (cerca de Gaza) con ministros del gabinete, escribi Gershom Gorenberg, explicando que, junto con las medidas militares, para controlar la Franja, quera franjas de asentamientos que separasen sus ciudades, cortando la regin en cuatro. Otra franja atravesara el borde del Sina, ayudando a crear una zona neutral juda entre Gaza y el Sina para cortar el flujo de armas y dividir las dos regiones, en caso de que el resto del Sina regresara a Egipto.

El resto es historia. Aunque la demografa compuesta por los colonos se desplaz en gran medida hacia la derecha en los ltimos das, y su influencia poltica en Tel Aviv aument exponencialmente, esos colonos que ahora suman alrededor de 600.000 que viven en ms de 200 asentamientos, son la creacin horrible de la izquierda de Israel con total respaldo y apoyo de la derecha, todos al servicio de la causa original del sionismo que se mantuvo fiel a sus principios fundadores: un movimiento colonial que slo puede sostenerse mediante la violencia y la limpieza tnica.







