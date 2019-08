Desplazados de nuevo, los refugiados palestinos de Siria luchan por sobrevivir en Gaza

Con el aumento de las tasas de desempleo y las altas rentas, los refugiados palestinos que huyeron de la guerra siria a Gaza luchan para salir de la pobreza. Como muchos habitantes de Gaza, esperan abandonar la franja en busca de una vida mejor.

Omar Odeh ayud a establecer un comit de seguimiento que se ocupa de los asuntos de los refugiados palestinos de Siria que huyeron a Gaza. (Mohammed Al-Hajjar)

A mediados de 2012 la polica egipcia arrest a Omar Odeh por violar las condiciones de su permiso de residencia y sobrepasar su visa. Despus de darse cuenta de que era un refugiado palestino de Siria lo deportaron a Gaza. Hoy es uno de los cientos de refugiados palestinos de Siria que huyeron de la guerra civil all solo para encontrar condiciones de vida en la franja difcilmente soportables.

Odeh, de 63 aos, es originario de la aldea palestina destruida de Majdal, cerca de la actual Ashkelon. Hoy vive en Biet Lahia, una ciudad en el norte de Gaza, con su familia de seis personas que se uni a l despus de su deportacin. Junto a un grupo de refugiados palestinos de Siria ayud a establecer el Comit de Seguimiento para los palestinos de Siria en Gaza, que trabaja con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, la Organizacin de Liberacin de Palestina y grupos internacionales para asegurarles una vida digna en Gaza.

Odeh dijo que cuando los refugiados palestinos de Siria comenzaron a regresar a Palestina, los lderes palestinos en Cisjordania y Gaza prometieron ayudarlos en su proceso de reasentamiento. Sin embargo la Autoridad Palestina y Hams an no han cumplido sus promesas.

Segn l, Hams prometi a los refugiados de Siria ayuda financiera para ayudarlos a obtener refugio y trabajo. Pero con el creciente desempleo y las altas rentas, muchos luchan por salir de la pobreza.

Los refugiados palestinos en Siria saban que Gaza estaba bajo el bloqueo del ejrcito israel y que las condiciones de vida eran difciles. Se reasentaron en Gaza pensando que estaran mejor integrados en la sociedad palestina que en otros lugares.

"Nadie nos mira como refugiados de Palestina", dijo Odeh. Cuando estbamos en Siria trabajamos en economa, deportes y arte, fuimos parte de la construccin de Siria. Ahora en Gaza somos extraos. No podemos vivir una vida digna y no sentimos que estamos en nuestro hogar. Todos los refugiados palestinos de Siria estn tratando de abandonar Gaza -sin xito- y yo soy uno de ellos".

"Vimos la muerte ante nuestros ojos"

Segn el Monitor Euromediterrneo de Derechos Humanos, desde que estall la guerra siria en marzo de 2011, 160.000 refugiados palestinos huyeron de los campos en Siria a pases vecinos o europeos. Alrededor de la mitad de ellos recibieron asilo en Europa, ms de 57.000 reasentados en Lbano, Turqua y Jordania, y alrededor de 7.000 fueron a Gaza y Egipto.

La mayora de los refugiados palestinos de Siria llegaron a Gaza entre mediados de 2011 y 2013. En ese momento el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto estaba regularmente abierto y los refugiados podan ingresar de manera humanitaria sin una visa o inspeccin.

Cuando la familia de Amina Ahmed lleg a Gaza solo tena 200 dlares. Huyeron del campo de refugiados de Yarmuk en Damasco en busca de seguridad luego de la escalada de 2012 en la guerra siria. Eligieron regresar a Palestina, donde tenan parientes, pensando que Gaza sera ms segura. Siete aos despus tienen una idea diferente de la vida en Gaza y la familia de cinco miembros ahora suea con emigrar.

El padre de Ahmed, Jamal, originario de Jaffa, huy a Gaza durante la Nakba. Despus de la guerra de 1967 Israel lo exili a Jordania por participar en la lucha. Ms tarde se mud a Yarmouk, donde vivi hasta su muerte en 2008.

Cuando Ahmed regres a Gaza encontr pobreza severa. No hay oportunidades de trabajo para ella o para sus hijos Samir y Samar, graduados de la universidad. "La mayora de los das, tendramos una comida", dijo. Nos horrorizamos durante la guerra israel en Gaza en 2014. Salimos de nuestras casas en el vecindario de al-Shuja'iyya para [encontrar refugio]las escuelas de UNRWA. Vimos la muerte ante nuestros ojos. Intent emigrar utilizando organizaciones internacionales de derechos humanos, pero no pudo debido a la limitada libertad de movimientos en Gaza y al hecho de que no tiene un documento de identidad o pasaporte palestino. El control de Israel del Registro de Poblacin Palestina, agravado por las divisiones polticas internas entre Hams en Gaza y Fatah en Cisjordania, ha retrasado severamente el proceso de obtencin de tarjetas de identificacin para los palestinos en la franja.

Buscando una salida

Mohammed Yousef, de 30 aos, pas seis aos en Gaza. Despus de darse cuenta de que sera difcil encontrar oportunidades all, encontr la manera de pasar de contrabando a travs de Turqua y luego a Grecia y a Suecia. Solicit asilo y en noviembre de 2018 se convirti en residente permanente all.

Yousef dijo que no se senta seguro en su propia patria. Originario de Haifa, se cri amando a Palestina, pero se sorprendi por la divisin poltica en el Gobierno palestino y particularmente entre las facciones en la Franja de Gaza. Estaba aterrorizado, dijo, especialmente despus de que Israel destruyese parcialmente en la guerra de 2014 la casa que alquilaba su familia en el vecindario de al-Naser en el oeste de Gaza en la guerra de 2014.