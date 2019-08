A los capataces del capital se les paga tambin con prebendas que incluyen impunidad por las torturas cometidas. Los policas violadores resultan en la mayora de los casos impunes. Los militares gozan tambin de impunidad. Los militares estadounidenses gozan de total inmunidad en ciertos pases, cuyos gobiernos tteres han firmado convenios que los eximen de ser perseguidos por las violaciones sexuales que cometan (por ejemplo, el gobierno colombiano firm un convenio que les otorga inmunidad a los militares estadounidenses, incluso por violaciones sexuales. Hay decenas de nias que fueron llevadas a bases militares y violadas, que han sido incluso filmadas, que no obtendrn "justicia" alguna en virtud de este convenio).

Varios policas se llevan a una adolescente y la violan. Otro polica viola a una adolescente en un bao de un museo. En Mxico, cada 18 segundos violan a una mujer, y cada da 9 mujeres son asesinadas por violencia machista.







En el mundo se estiman en no menos de 6 feminicidios cada hora en el mbito familiar (asesinatos perpetrados predominantemente por la pareja o expareja) sin contar los feminicidios que ocurren fuera del mbito familiar. El 60 % de las 87.000 mujeres que fueron asesinadas en 2017 en todo el mundo fueron vctimas de un crimen machista cuyo perpetrador fue su expareja o un familiar, segn denuncia un informe de naciones Unidas (2).







El informe arroja que 15 millones de muchachas adolescentes (de entre 15 y 19 aos) de todo el mundo han sido obligadas a relaciones sexuales forzadas en algn momento de sus vidas. Segn los datos recogidos en 30 pases, solamente el 1 por ciento de ellas ha buscado ayuda profesional.